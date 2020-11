Un Israélien emprisonné car il refuse de faire son service militaire et d'opprimer les Palestiniens

Ci-dessous la déclaration de Roman Levin, un jeune Israélien de 19 ans qui vient d’être incarcéré pour la deuxième fois car il refuse de continuer à faire son service militaire. Il ne veut plus cautionner l’occupation et participer à l’oppression des Palestiniens:

"Je m'appelle Roman Levin, j'ai 19 ans et j'habite à Bat Yam. J'ai servi dans l'armée pendant plus d'un an et je refuse de continuer à servir. Mon refus est un acte de protestation et de solidarité contre l'occupation de la Cisjordanie qui dure depuis plus de 50 ans et le blocus de la bande de Gaza. Lorsque j'ai rendu visite à mes parents en Ukraine, j'ai été confronté à une attitude de dédain envers les juifs et, en Israël, j'ai également été confronté à un mépris arrogant envers notre origine et notre culture étrangère. Par conséquent, ma solidarité avec le peuple palestinien opprimé s'est accrue. Il y a une guerre civile en Ukraine et lorsque j'ai rendu visite à ma famille il y a quelques mois, j'ai parlé à des soldats qui ne savaient pas ce pour quoi ils se battaient et mourraient au front. J'étais proche de leur état d'esprit, parce que je suis fondamentalement en désaccord avec la politique du militarisme israélien, dont la tâche principale est de maintenir le régime d'occupation. Ceci, à son tour, m'a incité à réfléchir plus sérieusement à mon service dans l'armée israélienne.

Je refuse de participer davantage à l'oppression du peuple palestinien. Dans les territoires occupés, de nouvelles colonies de peuplement sont en construction, tandis qu'une politique d'expropriation de terres et de destruction de maisons est menée à l'encontre des Palestiniens. Depuis 2006, Israël a détruit plus de 2000 maisons palestiniennes. En outre, la liberté de mouvement des Palestiniens est extrêmement limitée, à la fois dans leur pays d'origine et quand ils le quittent. Le passeport palestinien occupe une des places les plus basses à l'échelle mondiale et la population de la bande de Gaza est totalement privée de ce droit.

J'étais conducteur de camion [dans l'armée] et une grande partie du temps, je devais me rendre sur place. Quand j’ai été enrôlé, j’ai pensé que l’armée servait les intérêts des citoyens israéliens, mais après avoir servi dans les territoires occupés, il m’a semblé que la présence de l’armée israélienne là-bas et les tirs contre les manifestants à la frontière avec la bande de Gaza ne sert ni mes intérêts ni ceux du reste des travailleurs israéliens. La loi sur la nationalité n'a fait que renforcer cette conviction. Je suis parvenu à la conclusion qu'il est impossible de soutenir le droit des Palestiniens à l'autodétermination nationale tout en servant dans l'armée impérialiste qui leur enlève ce droit.

D'un point de vue purement économique, il serait plus avantageux pour moi et ma famille de terminer mon service militaire, car j'obtiendrais alors des avantages, de l'argent et un permis de conduire pour poids-lourds semi-remorques qui me permettrait de trouver un travail bien rémunéré, mais la majorité de la population palestinienne des territoires occupés et de Gaza n’a aucune possibilité de ce genre. Année après année, la mainmise sur le peuple palestinien se resserre de plus en plus.

Dans le même temps, le fossé entre les riches et les pauvres se creuse également en Israël. Et ceci est justifié aux ouvriers israéliens par les fonctionnaires bourgeois par le prétexte de menace militaire!!! Et au lieu de financer en priorité la médecine, l’éducation et les retraites, Israël dépense environ 70 milliards de dollars par an pour le budget militaire.

En quête de profit, la classe dirigeante israélienne vend secrètement des armes à des régimes répressifs tels que l'Azerbaïdjan, le Sud-Soudan et le Rwanda. Et aussi le pouvoir réactionnaire indien, qui réprime le mouvement de guérilla paysanne avec ces mêmes armes. Ces dernières années, 49% de toutes les armes vendues par Israël l'ont été aux bellicistes indiens.

Le service militaire, en raison du rôle oppressif de l’armée israélienne, fait rempart à ce que les bourgeois israéliens craignent le plus, c’est-à-dire l’union les travailleurs juifs et arabes dans la lutte contre la guerre, le pouvoir du capital et l’oppression nationale. Ce n’est que par la complicité et la solidarité prolétarienne avec les travailleurs arabes et avec d’autres groupes opprimés, tels que les citoyens de la CEI, d’Éthiopie et les Juifs de l’Est, qu’un nouvel avenir meilleur peut être gagné sans guerres ni oppression ou exploitation.

Roman Levin"

