Quand Israël empêche les Palestiniens d’avoir accès à l’eau

Tout en restreignant l'accès des Palestiniens à l'eau, Israël a effectivement développé ses propres infrastructures et réseaux d'eau en Cisjordanie pour l'usage de ses propres citoyens en Israël et dans les colonies - qui sont illégaux en vertu du droit international. La société israélienne des eaux Mekorot a systématiquement creusé des puits et exploité des sources en Cisjordanie occupée pour approvisionner sa population, y compris celle vivant dans des colonies illégales, en eau à des fins domestiques, agricoles et industrielles. Alors que Mekorot vend de l'eau aux services publics palestiniens, le montant est déterminé par les autorités israéliennes. Du fait des restrictions continues, de nombreuses communautés palestiniennes de Cisjordanie n'ont d'autre choix que d'acheter de l'eau amenée par camions à des prix très élevés allant de 4 à 10 USD par mètre cube. Dans certaines des communautés les plus pauvres, les dépenses en eau peuvent parfois représenter la moitié du revenu mensuel d’une famille.

Les autorités israéliennes restreignent également l’accès des Palestiniens à l’eau en refusant ou en restreignant leur accès à de grandes parties de la Cisjordanie. De nombreuses parties de la Cisjordanie ont été déclarées «zones militaires fermées», dans lesquelles les Palestiniens ne peuvent pas pénétrer, car ces zones sont proches des colonies israéliennes, à proximité des routes utilisées par les colons israéliens, utilisées pour la formation militaire israélienne ou dépendantes de réserves naturelles protégées.

Les colons israéliens vivant aux côtés des Palestiniens en Cisjordanie - dans certains cas à quelques centaines de mètres seulement - ne sont confrontés à aucune restriction ni pénurie d'eau, et peuvent continuer à profiter de terres agricoles et de piscines bien irriguées.

Lien de l’article en anglais:

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10156530132340974&set=a.10151609552540974&type=3&theater