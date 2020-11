Histoire: 1945 à 1951, crimes de guerre et viols de masse de Japonaises par les troupes américaines et australiennes pendant l’occupation alliée du Japon

Le 28 août 1945, quelques jours après la capitulation du Japon (15 août 1945), les forces alliés composées de soldats américains et australiens débarquaient dans l’archipel. Ce qui suivit fut un enfer pour les civils japonais.

Ci-dessous, un extrait du livre ‘Power and Primacy: The History of Western Intervention in the Asia-Pacific’ (Pouvoir et primauté: l'histoire de l'intervention occidentale en Asie-Pacifique) raconte les souffrances qu’ont dues endurer les civils japonais pendant l’occupation alliée du Japon.

Traduction des pages 66-69 du livre ‘Power and Primacy: The History of Western Intervention in the Asia-Pacific’:

«Il y avait un côté bien plus sombre de l'occupation américaine et alliée du Japon, qui est peu mentionnée dans la grande majorité des rapports historiques américains ou autres. Lorsque le Japon s'est rendu en août 1945, des viols massifs par les forces d'occupation étaient attendus… [malgré la mise en place d'un groupe de femmes de réconfort qui étaient recrutées ou composées de femmes désespérées allant travailler dans des bordels] de tels crimes étaient encore courants et plusieurs d'entre eux étaient extrêmement brutaux et entraînaient la mort des victimes. Le professeur de science politique Eiji Takemae a écrit à propos de la conduite des soldats américains occupant le Japon:

«Les troupes se sont comportées comme des conquérants, surtout dans les premières semaines et les premiers mois de l'occupation. Les mauvais comportements allaient du marché noir, du vol mesquin, de la conduite imprudente et de la conduite désordonnée au vandalisme, aux agressions, aux incendies criminels, aux meurtres et aux viols. Une grande partie de la violence était dirigée contre les femmes, les premières agressions ayant commencé quelques heures après le débarquement des unités avancées. À Yokohama, en Chine et ailleurs, des soldats et des marins ont enfreint la loi en toute impunité, et des incidents de vol, de viol et parfois de meurtre ont été largement rapportés dans la presse [qui n'avait pas encore été censurée par le gouvernement militaire américain]. Lorsque les parachutistes américains ont atterri à Sapporo, une orgie de pillage, de violences sexuelles et de bagarres ivres s'est ensuivie. Les viols collectifs et autres atrocités sexuelles n'étaient pas rares [...] Les tribunaux militaires ont arrêté relativement peu de soldats pour leurs délits et en ont condamnés encore moins, et les restitutions pour les victimes de pillage étaient rare. Les tentatives japonaises de légitime défense ont été sévèrement punies. Dans le seul cas d'auto-assistance que le général Eichberger enregistre dans ses mémoires, lorsque les résidents locaux ont formé un groupe d'autodéfense et ont riposté contre les GI hors service, la huitième armée a ordonné le déploiement de véhicules blindés en bataille dans les rues et arrêté les meneurs, qui ont été condamnés à de longues peines de prison.

Les forces armées américaines et australiennes ne se préoccupaient pas de l'état de droit en ce qui concerne les viols de femmes japonaises par leurs propres troupes, et la population japonaise n'était pas non plus autorisée à le faire elle-même. Les forces d'occupation pouvaient piller et violer à leur guise et étaient effectivement au-dessus de la loi.