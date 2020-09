Histoire: 1976, quand Pol Pot exprimait ses condoléances suite à la mort du président chinois Mao Tsé-toung

Publié à l'origine dans "Deep Condolences for Chinese Great Leader Chairman Mao at Chinese Missions Abroad", Peking Review, 30 septembre 1976 (Vol. 19, No. 40).

"Au nom de l'organisation révolutionnaire kampuchéenne, du peuple kampuchéen, du Présidium de l'État du Kampuchea démocratique, du Comité permanent du Congrès du peuple du Kampuchea, du gouvernement du Kampuchea démocratique et de l'Armée révolutionnaire du Kampuchea, nous sommes venus à l'ambassade de la République populaire de Chine avec l'extrême douleur et le regret d'étendre notre affection et notre estime révolutionnaires sans bornes à la mémoire de l'âme sublime du président Mao Tsé-toung, le grand chef estimé et aimé du peuple chinois - nos frères d'armes, les enseignant du prolétariat mondial, des nations opprimées et des peuples opprimés, et le compagnon d'armes le plus proche et le plus chaleureux du peuple kampuchéen.

Bien que le président Mao Tsé-toung ait quitté le peuple chinois et le peuple opprimé du monde, le nom et la pensée de Mao Tsé-toung vivront à jamais dans le cœur du peuple révolutionnaire de Chine et des peuples opprimés dans le monde."

Pol Pot

Lien de l'article en anglais:

https://www.marxists.org/archive/pol-pot/1976/00001.htm