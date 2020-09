La bombe nucléaire perdue par les Américains en mer des Philippines a-t-elle provoqué un tremblement de terre?

Par British Frank | Publié le 12 juillet 2019

La bombe nucléaire d'un mégatonne perdue dans la mer des Philippines aurait-elle pu provoquer un tremblement de terre et un tsunami?

Hier, nous avons publié un article sur une bombe nucléaire d'un mégatonne qui a été perdue par les Américains dans la mer des Philippines en 1965 (lien: http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2020/09/histoire-1969-quand-l-armee-americaine-perdait-une-bombe-nucleaire-d-un-megatonne-en-mer-des-philippines.html), cela a amené un de nos lecteurs à se demander si elle aurait pu provoquer un tremblement de terre au cas ou elle aurait explosé.

Faisant quelques recherches, il a découvert qu'il y a eu un tremblement de terre non loin de l'endroit où la bombe nucléaire a été perdue et qu'il s'est produit 2 ans et 5 mois après la perte de la bombe.

Nous n’affirmons nullement que le tremblement de terre a été causé par la bombe nucléaire. Nous explorons simplement la possibilité.

Ce tremblement de terre était celui de Hyūga-nada de 1968 au large des îles de Kyushu et Shikoku, au Japon.

Il y a beaucoup de tremblements de terre autour du Japon, donc ce pourrait être juste une coïncidence qu'il se soit trouvé proche de l'endroit où la bombe nucléaire a été perdue, cependant, le tremblement de terre de Hyūga-nada était unique dans le fait qu'il était le plus fort jamais enregistré dans le Région maritime de Hyūga-nada.

Si vous regardez l'image, vous verrez à quel point la bombe était proche du centre du tremblement de terre de Hyūga-nada.