Le journaliste américain André Vltchek est décédé hier

La Gazette du Citoyen, qui a traduit et publié plusieurs de ses articles, a appris avec tristesse la mort du journaliste américain d’origine russo-tchèque André Vltchek.

Il est mort en s’endormant dans une voiture alors qu’il était accompagné de son épouse et de deux autres personnes. C’était en Turquie et le véhicule faisait le trajet de la ville côtière turque de Samsun sur la mer Noire à Istanbul. La police turque considère cette mort comme suspecte et le procureur d’Istanbul a ouvert une enquête.

Ci-dessous un article de l'agence Associated Press sur les circonstances de la mort d'André Vltchek:

La Turquie enquête sur la mort du journaliste américain André Vltchek

Les autorités turques enquêtent sur la mort d'un auteur et journaliste américain décédé en voyageant pendant la nuit de la ville côtière turque de Samsun sur la mer Noire à Istanbul

Par The Associated Press le 22 septembre 2020

ANKARA, Turquie - Les autorités turques enquêtent sur la mort d'un auteur et journaliste américain décédé alors qu'il voyageait pendant la nuit de la ville côtière turque de Samsun à Istanbul, a rapporté mardi l'agence de presse officielle turque.

André Vltchek, 57 ans, et sa femme voyageaient dans une voiture louée avec chauffeur et sont arrivés devant leur hôtel d'Istanbul vers 5h30 du matin mardi. Sa femme a essayé de le réveiller pour lui dire qu'ils étaient arrivés mais n'a pas pu le faire, a rapporté l'agence Anadolu.

Les équipes médicales appelées sur les lieux l'ont déclaré mort, a indiqué l'agence.

Le bureau du procureur général d'Istanbul a immédiatement ouvert une enquête sur le décès, tandis que son corps a été emmené dans un établissement de médecine légale pour y être examiné, a rapporté Anadolu.

L'agence de presse privée DHA a déclaré que la police avait enregistré son cas comme une «mort suspecte».

Sur son site Internet, Vltchek se décrit comme un romancier, philosophe, cinéaste et journaliste d'investigation ainsi que «révolutionnaire, internationaliste et globe-trotter qui lutte contre l'impérialisme occidental et le régime imposé au monde par l'Occident».

Il a couvert des dizaines de zones de guerre et de conflits, notamment en Irak, au Sri Lanka, en Bosnie, au Rwanda et en Syrie, selon son site Internet.

Vltchek est l'auteur de nombreux livres, dont «L'Occident terroriste: D'Hiroshima à la guerre des drones» coécrit avec le linguiste et universitaire Noam Chomsky.