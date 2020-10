Des organisations et des partis politiques de pays d’Asie et d’Océanie soutiennent les manifestants anti-gouvernementaux thaïlandais

Des organisations syndicales et des partis communistes et socialistes ont publiés une déclaration commune de soutien aux manifestants pro-démocratie de Thaïlande.

Déclaration conjointe de la gauche régionale en solidarité avec le peuple thaïlandais pour la démocratie

Par Socialist Alliance (Alliance socialiste) le 15 octobre 2020

Une vague croissante de manifestations pro-démocratie initiées par les étudiants secoue la Thaïlande depuis février. Ces protestations unissent une nouvelle génération d'activistes avec d'anciens chemises rouges et même des personnes du mouvement des chemises jaunes mécontentes pour exiger: 1) la démission du régime de Prayut et de nouvelles élections libres et équitables, 2) des changements constitutionnels démocratiques, 3) des réformes pour mettre la monarchie sous la primauté du droit, restreindre ses privilèges et mettre fin à l'utilisation des lois draconiennes de lèse-majesté pour faire taire la dissidence.

L'ancien général et actuel premier ministre Prayut Chan-O-Cha a déclaré le 15 octobre un état d'urgence «sévère» qui interdit les rassemblements de plus de cinq personnes et la «publication de nouvelles, d'autres médias et d'informations en ligne contenant des messages susceptibles de susciter la peur ou déformer intentionnellement les informations, créant des malentendus qui affecteront la sécurité nationale ou la paix et l'ordre.»

Suite à cela, des policiers et des militaires ont été envoyés pour disperser violemment les manifestants. La répression de la police contre cette dernière manifestation a commencé le soir du 13 octobre, lorsque des militants pour la démocratie sont arrivés à Bangkok en provenance du nord-est du pays pauvre et ont installé des abris de fortune au coin des rues. La police a démoli ces abris et environ 20 personnes ont été arrêtées. La police a également organisé un raid avant l'aube le 15 octobre pour disperser les manifestants devant le palais du gouvernement.

Plusieurs militants de premier plan ont été arrêtés et la poursuite de la répression suscite de sérieuses inquiétudes.

Nous sommes solidaires du mouvement de protestation en Thaïlande et demandons:

- Une levée immédiate de «l’état d’urgence» et le respect du droit du peuple de manifester

- La libération immédiate des militants du mouvement pro-démocratie et de tous les prisonniers politiques

- La fin du régime dominé par l'armée et des élections libres et équitables pour élire un gouvernement démocratique

- Un changement constitutionnel démocratique

- L’abolition des pouvoirs féodaux et l’arrêt de l'utilisation de lois répressives, y compris la loi de lèse-majesté, pour faire taire la dissidence.

Approuvé par:

1. Partido Lakas ng Masa (PLM), Philippines

2. Parti socialiste de Malaisie (PSM), Malaisie

3. Initiative Nord-Sud, Malaisie

4. Sedane Labour Resource Centre (LIPS), Indonésie

5. Parti des travailleurs (PRP), Indonésie

6. Alliance socialiste, Australie

7. Fédération de l'Union de Karya Utama (FSBKU), Indonésie

8. Parti communiste indien (marxiste-léniniste), Inde

9. BMP (Solidarité des travailleurs philippins), Philippines

10. Sanlakas, Philippines

11. Partai Rakyat Demokratik (PRD), Indonésie

12. SPERBUPAS GSBI PT. Panarub Industri, Indonésie

13. Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonésie

14. Laban ng Masa, Philippines

15. Haqqoq Khalq Movement (Mouvement des droits des peuples), Pakistan

16. Alternative socialiste, Australie

(Pour ajouter l'approbation de votre groupe, veuillez envoyer un e-mail à: int.psm@gmail.com)

Lien de l’article en anglais:

https://socialist-alliance.org/news/joint-regional-left-statement-solidarity-people-thailand-democracy