Histoire: 1867, le tout premier étudiant birman aux Etats-Unis est félicité par le président américain

Né à Mawlamyine, Maung Shaw Loo d'ethnie Mon fut le premier étudiant birman connu pour avoir étudié aux États-Unis. Il quitta la Birmanie en 1857 à l'âge de 17 ans pour des études à Calcutta. Lors du soulèvement des sépoïs indiens en 1858, il s'embarqua sur un bateau pour l'Amérique.

Aux États-Unis, il a effectué des petits boulots avant d'étudier le grec, le latin, la philosophie, l'histoire et les sciences à l'Université de Lewisburg (aujourd'hui Bucknell) en Pennsylvanie. Il fut le premier étudiant international de Lewisburg.

Il a ensuite étudié pendant trois ans au Cleveland Medical College, devenant le premier médecin birman formé en Occident.

Johnson, qui a succédé au président Abraham Lincoln après l'assassinat de ce dernier, a écrit une lettre de recommandation pour le Dr Shaw Loo à son retour chez lui.

Le roi Mindon, qui avait eu des liens formels avec les présidents américains Franklin Pierce et James Buchanan, a reçu le Dr Shaw Loo et lui a offert un poste dans la capitale royale, Mandalay. Le Dr Shaw Loo, cependant, est retourné dans sa ville natale de Mawlamyine et a servi les pauvres à la fois comme médecin et comme éducateur. Il est décédé à l'âge de 90 ans à Mawlamyine en 1929.

Quatre-vingt-dix ans après l'arrivée du Dr Shaw Loo à Lewisburg, l'université a décidé de reconnaître ses liens uniques et de longue date avec le Myanmar en créant des week-ends Burma-Bucknell.

De 1949 à 1966, 16 week-ends Birmanie-Bucknell ont été organisés au cours desquels des étudiants birmans des collèges voisins et du personnel de l'ambassade de Birmanie ont été invités en tant que symbole de l'amitié entre le pays et Bucknell.

Lien de l’article en anglais:

https://www.irrawaddy.com/specials/on-this-day/day-us-president-praised-student-myanmar.html