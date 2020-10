La frise du Parthénon, volée par les Anglais au début du XIXe siècle, doit être restituée à la Grèce

Par In Defense of Communism le samedi 10 octobre 2020

Dans une question adressée à la Commission européenne, le groupe du Parlement européen du Parti communiste grec (KKE) demande la restitution complète et permanente des marbres du Parthénon vieux de 2,500 ans, également connus sous le nom de «marbres d'Elgin», qui ont été retirés de l’Acropole d'Athènes par le diplomate britannique Lord Elgin au début du 19e siècle.

Ci-dessous la question soumise par le député du KKE Lefteris Nikolaou-Alavanos traduite à partir du site d’actualité grec «902 Portal»:

"Le Parthénon de l'Acropole d'Athènes est le patrimoine culturel de la Grèce et un trésor culturel mondial. Il y a environ deux siècles, une partie des sculptures du Parthénon ont été retirées de force de leur espace physique et transportées à Londres, à la suite d'un vol important commis par les Britanniques avec l'autorisation des occupants ottomans. Aujourd'hui, les sculptures du Parthénon sont toujours illégalement conservées au British Museum. Des millions de visiteurs chaque année, aussi bien à l'Acropole d'Athènes qu’au British Museum, découvrent le vide laissé et les pillages qui ont eu lieu et ne peuvent pas admirer le monument dans son intégralité.

Le retour des sculptures et la restauration du Parthénon de l'Acropole d'Athènes en tant que monument unifié sur le lieu de sa création signifierait le respect de la valeur et du symbolisme du monument, reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel mondial de l'humanité. En même temps, il s'agit de la restauration d'une injustice ancienne et persistante. Pendant toutes les années où le Royaume-Uni était membre de l'UE, ce dernier n'a pris aucune initiative pour le retour des sculptures en Grèce.

La Commission est invitée à préciser:

Comment se positionne-t-elle, suite aux accords de retrait du Royaume-Uni de l'UE, face à la revendication du retour complet et permanent des sculptures du Parthénon à leur place et lieu naturel afin qu'elles puissent être unies à ce dans quoi elles sont inextricablement liées, l'Acropole d'Athènes?"

