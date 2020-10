Les expatriés birmans votent par anticipation en République tchèque, en Australie et ailleurs

Le vote par anticipation a commencé à l'ambassade du Myanmar à Prague, capitale de la République tchèque avec 30 citoyens du Myanmar, et dans un bureau de vote à Melbourne, ville de l'État de Victoria, avec 158 électeurs qui n'ont pas pu voter à la mission du Myanmar à Canberra en Australie hier. Parmi les électeurs qui ont voté par anticipation dans 10 ambassades du Myanmar, une mission permanente et 2 consulats à l’étranger, il y en avait 1890 à l'ambassade du Myanmar à Bangkok, 27 à l'ambassade à Canberra, 9 à l'ambassade au Koweït, 120 à l'ambassade à Séoul , 1 638 à l'ambassade à Singapour, 59 à l'ambassade à Tokyo, 161 à Kuala Lumpur et 1 au consulat de la ville de Kunming, ainsi qu'à l'ambassade à Berlin, à l'ambassade à Londres, à l'ambassade à Ottawa, à la mission permanente à New York et au consulat de Los Angeles.

La veille, dimanche 11 octobre, les missions respectives du Myanmar à l'étranger avaient rapporté que 43 électeurs ont votés à Bruxelles, 28 à Berlin, 227 à Londres, 22 à Ottawa, 4 à Vienne, 57 à Washington, 155 à New York, 123 à Los Angeles, 79 à Fort Wayne dans l'État de l'Indiana et 35 à Moscou, ce qui fait au total 773 citoyens qui ont voté conformément aux directives de santé des mesures préventives du COVID-19. Par conséquent, il y a eu un total de 4093 votants par anticipation le 12 octobre et 773 le 11 octobre.

