Obstruction et démagogie anti-russe à l'audition de Comey devant le Sénat américain

La comparution dans la journée de mercredi de l'ancien directeur du FBI James Comey devant le Comité judiciaire du Sénat était le dernier tour de la guerre politique en cours à Washington, alors que les membres démocrates et républicains du comité s’échangeaient des accusations de manipulation des enquêtes et de soumission à la Russie.

L'audience a eu lieu au lendemain du premier débat de la campagne présidentielle, au cours duquel le président Trump a réitéré ses menaces de ne pas respecter le résultat du scrutin et a lancé un appel ouvert aux fascistes et aux suprématistes blancs pour qu'ils «soutiennent» sa campagne. Pas un seul démocrate ou républicain du Comité judiciaire, censé être chargé de la responsabilité de faire respecter le système juridique américain, n'a fait allusion à l'anarchie effrontée promue par Trump la nuit précédente.

Le Comité judiciaire est dirigé par le républicain de Caroline du Sud Lindsey Graham, un critique acerbe de Trump lors de la campagne pour l'investiture présidentielle républicaine de 2016, qui est depuis devenu l'un des flatteurs les plus serviles du Sénat. Graham est enlisé dans une bataille de réélection serrée avec le démocrate Jaime Harrison, qui a levé un énorme trésor de guerre de campagne et «me tue financièrement», de l'aveu même de Graham. Sa carrière politique est désormais complètement liée à Trump.

Graham a lancé une enquête plus tôt cette année sur les origines de l'enquête du FBI sur les liens présumés entre le candidat de l'époque Trump et le gouvernement russe, baptisée Crossfire Hurricane. C'était la forme initiale de ce qui est devenu l'enquête Mueller, du nom de l'ancien directeur du FBI Robert Mueller, qui a été nommé avocat spécial et a repris l'enquête après que Trump ait limogé Comey en tant que directeur du FBI en mai 2017.

L'enquête du Comité judiciaire est basée sur les conclusions de l'inspecteur général du ministère de la Justice Michael Horowitz, qui a vivement critiqué un aspect de l'ouragan Crossfire - l'écoute électronique par le FBI de l'ancien assistant de Trump en politique étrangère, Carter Page, sur la base d'un mandat obtenu en vertu du Federal Intelligence Surveillance Act. Horowitz a constaté que la demande du FBI pour obtenir le mandat du FISA contenait au moins 17 erreurs graves, y compris la suppression du fait que Page était un informateur de la CIA lorsqu'il a rencontré un certain nombre de responsables du gouvernement russe.

Alors que le rapport Horowitz a donné des détails sur l'attitude cavalière des responsables du FBI à l'égard des exigences légales telles que preuves et cause probable, il a pris soin de ne pas prétendre que toute l'enquête sur la campagne Trump était soit illégale, soit politiquement motivée.

Cela n'a pas arrêté les efforts, conduits par la Maison Blanche de Trump, pour obtenir une sanction du ministère de la Justice ou du Congrès pour l’affirmation de Trump comme quoi l'administration Obama-Biden s'était engagée dans une surveillance illégale de la campagne présidentielle républicaine. Trump a exprimé à plusieurs reprises le point de vue qu'Obama, Biden et des dizaines d'autres responsables de leur administration devraient être passibles de longues peines de prison pour cet espionnage présumé.

Le procureur général William Barr a nommé le procureur américain John Durham pour mener une enquête interne sur les origines de l'enquête sur la Russie, les collaborateurs de Trump exprimant l'espoir que Comey et d'autres hauts responsables seront inculpés. Un avocat du FBI a été mis en examen pour falsification d'un message électronique concernant Carter Page, mais l'enquête de Durham n'a jusqu'à présent pas réussi à livrer la bombe pré-électorale souhaitée à moins de cinq semaines du jour du scrutin.

Le conflit qui s'est déroulé mercredi devant la commission sénatoriale est une continuation de la guerre politique entre deux factions réactionnaires de la classe dirigeante qui fait rage depuis la nomination de Trump comme candidat républicain à la présidentielle en 2016. D'un côté, le président fasciste et ses catalyseurs républicains. De l'autre, l'opposition nominale des démocrates, qui ont sans relâche promu les allégations fabriquées et non fondées de «l'ingérence» russe et de la «collusion» de l'administration Trump avancées par des sections de l'appareil de renseignement en désaccord avec Trump sur des questions de politique étrangère, en particulier liées en Russie et au Moyen-Orient.

Les audiences du Comité judiciaire du Sénat sont la version du Congrès de l'enquête de Durham, avec le même objectif: déterrer ou fabriquer de la boue politique qui peut être utile à la campagne de réélection de Trump. En préparation de l'apparition de Comey, l'administration Trump a produit successivement deux bombes puantes politiques.

Le 25 septembre, le procureur général William Barr a envoyé une lettre à Graham prétendant que le Russe qui avait été une «sous-source» pour le fameux dossier Steele - un long document alléguant des liens financiers et gouvernementaux importants avec les entreprises commerciales de Trump, ainsi que des détails minables sur les activités sexuelles présumées de Trump à Moscou - était soupçonné d'être un agent des renseignements russes. La source a été identifiée comme Igor Danchenko, un avocat d'origine ukrainienne employé dans un groupe de réflexion de Washington.

Puis, le 29 septembre, le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a publié une lettre d'une page après que Barr eut accepté sa déclassification. La lettre affirme que la CIA avait appris en juillet 2016 par des contacts des services de renseignement russes qu'Hillary Clinton prenait des mesures pour déclencher un scandale Trump-Russie dans l'espoir que cela détournerait l'attention de l'enquête du FBI sur son utilisation d'un serveur de messagerie privé pendant qu'elle était secrétaire d'État.

L'effet combiné de ces deux documents était censé suggérer - d'une manière extrêmement alambiquée et trouble - qu'Hillary Clinton avait agi comme une dupe des renseignements russes lorsqu'elle a commencé à porter des accusations selon lesquelles Trump avait des liens politiques étroits avec la Russie et agissait en tant qu’instrument du président russe Vladimir Poutine.

Le résultat était perceptible lors de l'audience de mercredi, au cours de laquelle les sénateurs républicains et démocrates ont échangé des accusations selon lesquelles leurs rivaux politiques étaient des comparses russes. Graham et d'autres républicains ont dénoncé Comey pour le faux mandat du FISA visant à mettre sur écoute Carter Page, prenant absurdement la posture de défenseurs des libertés civiles du peuple américain.

Les démocrates ont répondu par des diatribes tout aussi réactionnaires contre Trump en tant qu'agent supposé de Moscou, réitérant les fausses accusations qui étaient à la base de l'enquête Mueller. Diane Feinstein, membre du Comité judiciaire de classement, a facilement admis que la demande du FISA d'écouter Carter Page et le dossier Steele dans son ensemble étaient truffés de fausses informations, mais elle a affirmé qu'il ne s'agissait que d'aspects mineurs de l'enquête anti-russe.

Comey, pour sa part, a défendu Crossfire Hurricane, affirmant que cela «s’était déroulé selon les règles». Il a catégoriquement rejeté les affirmations selon lesquelles l'enquête sur la Russie dans son ensemble était une fabrication. Mais il semblait surtout soucieux de ne pas subir de dommages collatéraux dans la guerre politique.

Il a affirmé des dizaines de fois qu'il ne pouvait pas se souvenir, ne savait pas ou n'était pas au courant de divers aspects de l'enquête Crossfire Hurricane, des démentis qui sont devenus de plus en plus invraisemblables au fur et à mesure qu'ils s'accumulaient tout au long de la journée. Finalement, le sénateur Mike Lee, un républicain de l'Utah, a déclaré avec exaspération: «Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Comey, vous ne semblez rien savoir d'une enquête que vous avez menée. »

Comey a également réfuté l'affirmation du président Trump lors du débat de mardi soir selon laquelle Joe Biden était personnellement responsable, au cours de ses derniers jours en tant que vice-président, de l'enquête du FBI sur le conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, qui a été licencié pour avoir menti sur ses contacts avec l'ambassadeur de Russie pendant la période de transition entre l'élection et l'investiture de Trump.

«Je m'en souviendrais parce qu'il serait très inapproprié pour un président ou un vice-président de suggérer des poursuites ou une enquête sur qui que ce soit - et cela ne s'est pas produit», a déclaré Comey.

Comey a également accueilli favorablement les suggestions des démocrates, notamment le whip (parlementaire chargé de maintenir la cohésion de son parti et d'assurer la discipline parmi ses membres) de la minorité du Sénat Richard Durbin, selon lesquelles Trump pourrait être vulnérable au chantage russe parce qu'il a besoin d'argent pour payer les prêts et les dettes de l'Organisation Trump totalisant 421 millions de dollars dont il est personnellement responsable. Le New York Times a révélé l'existence de ces dettes dans sa première page lundi sur la base de 20 ans de déclarations de revenus personnelles de Trump.

Lien de l’article en anglais:

https://www.wsws.org/en/articles/2020/10/01/come-o01.html