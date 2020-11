Diego Maradona, l'anti-impérialiste

Par In Defense of Communism le Jeudi 26 novembre 2020

Diego Armando Maradona, l'un des plus grands athlètes du 20e siècle et pour beaucoup de gens le meilleur footballeur de tous les temps, est décédé mercredi 25 novembre à l'âge de 60 ans.

Né en 1960 à Lanús dans la province de Buenos Aires en Argentine, Diego était le cinquième enfant d'une famille pauvre de la classe ouvrière. Son père était ouvrier d'usine et les premières années du jeune Diego ont été marquées par une extrême pauvreté. Au fil des décennies, parallèlement à sa carrière extraordinaire dans le football, Maradona s'est avéré être un défenseur des moins privilégiés, un fervent partisan de Cuba et des mouvements de gauche latino-américains et un critique ouvert de l'impérialisme américain.

À l'instar de son héroïque compatriote Ernesto Che Guevara, il a soutenu la lutte pour l'égalité et la justice dans la région et à l'international. Il s’est fait tatouer le célèbre portrait de Guevara sur l'un de ses bras et le visage du dirigeant cubain Fidel Castro sur l'une de ses jambes.

Maradona n'a jamais craint d'exprimer publiquement ses opinions politiques et sociales. Il s'est rendu pour la première fois à Cuba en 1987, juste un an après que l'équipe nationale argentine ait remporté sa dernière Coupe du monde au Mexique. Depuis lors, il a noué une forte amitié avec le Comandante Fidel Castro, qu'il admirait profondément et considérait comme un second père.

"On dit qu'il a commencé [la révolution] avec douze hommes et trois fusils dans la Sierra Maestra et maintenant je comprends pourquoi il a gagné: il a une conviction de fer. Fidel Castro est une personnalité impossible à oublier", faisait remarquer Maradona à Prensa Latina en juillet 1987 après sa rencontre avec le Líder Máximo.

Le charme politique d'un génie révolutionnaire comme Fidel a laissé un puissant impact sur Diego qui s’est mis à visiter fréquement Cuba. En 2000, Fidel a invité Maradona à la clinique de La Pedrera car le footballeur luttait contre la toxicomanie et avait besoin de rééducation. La superstar argentine n'a jamais oublié ce que Fidel et Cuba ont fait pour lui. Cinq ans plus tard, en 2005, Diego a interviewé Fidel dans son émission de télévision qui a été tournée à La Havane et a duré près de cinq heures.

Au cours de l'entrevue, Maradona a promis à Fidel de diriger la manifestation contre la visite du président américain de l'époque George W. Bush en Argentine. "Je pense que Bush est un meurtrier ... Je vais diriger la marche contre lui en manifestant sur le sol argentin", avait déclaré Diego.

Et, en effet, le 4 novembre 2005, l'athlète emblématique a rejoint une grande manifestation anti-impérialiste dans la ville côtière de Mar del Plata où se tenait le Sommet des Amériques. Il portait un T-shirt "Stop Bush", le "S" de Bush étant remplacé par une croix gammée.

Parlant de Fidel en 2014, Maradona a souligné:

"Je ressentais une grande fierté à l'intérieur, il m'appelait au téléphone à deux heures du matin et nous parlions de football et de beaucoup de choses. Et nous avons parlé de politique aussi et il m'a beaucoup appris. C'est un homme qui dormait seulement quatre heures et travaillait toute la journée. Fidel m'a appris beaucoup de choses que je ne savais pas et qu'il m'a enseigné mieux que quiconque."