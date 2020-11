Fraude électorale: Les Etats-Unis sont-ils en train de devenir une république bananière?

Avant l'aube mercredi matin, des centaines de milliers de voix dépouillées dans le Wisconsin et le Michigan ainsi que plus d'un million en Pennsylvanie étaient à 100% pour Biden, effaçant l'avance de Trump dans ces États.

La course de 2020 à la Maison Blanche restera un jour dans les mémoires comme l'un des exemples les plus flagrants de truquage électoral américain.

«Voter tôt et souvent» comme on le disait à l'époque dans la ville est largement vrai aujourd'hui pour le seul vote anticipé légitime pour absence lors du scrutin.

Selon Simpson et d'anciens journalistes politiques, les habitants de la ville se voyaient promettre quelques dollars, un bon repas et des boissons dans un pub local s'ils votaient le jour du scrutin pour les «bons» candidats.

«Big Bill» Thompson était le dernier maire du GOP (Le Parti républicain également surnommé Grand Old Party et abrégé en GOP) de la ville - de 1927 à 1931. Pendant près de 90 ans, la machine Démocrate de Chicago a contrôlé la politique de la ville.

Il en a été de même pour les bulletins de vote postaux non oblitérés et d’autres reçus après la date limite de vote.

Dans ceux ci-dessus, la Géorgie, le Nevada et probablement d'autres, les votes d'anciens résidents de ces États - maintenant décédés - et ceux d'autres n'y résidant plus ont été comptés pour Biden.

Le processus fonctionne de la même manière dans toutes les républiques bananières, y compris celles qui se font passer pour des démocraties - notamment les États-Unis depuis le début jusqu'à nos jours.

