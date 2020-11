Le prochain documentaire de la BBC sur les Casques blancs dénigrera ceux qui contestent les récits officiels de la guerre en Syrie

Vanessa Beeley est une journaliste et photographe indépendante britannique vivant en France qui a beaucoup travaillé au Moyen-Orient - sur le terrain en Syrie, en Égypte, en Irak et en Palestine, tout en couvrant également le conflit au Yémen depuis 2015. On peut la suivre sur Twitter à @VanessaBeeley

Le média public britannique a envoyé des demandes de commentaires à ceux qui ont osé exposer le rôle que le gouvernement britannique et ses agences de renseignement ont joué dans la déstabilisation de la Syrie, qui ressemblent davantage à des feuilles d'accusation néo-maccarthystes. Le producteur d'une prochaine série documentaire sur Radio 4 a eu une conversation par courrier électronique et téléphonique avec l'auteur de cet article, ainsi qu'avec Peter Ford, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Syrie, et des membres du Groupe de travail sur la Syrie, les médias et la propagande (Working Group on Syria, Media and Propaganda, sigle anglais: WGSMP) depuis juin 2020. Le résultat de ces conversations, au cours desquelles les preuves émanant de recherches scientifiques sérieuses et de témoignages sur le terrain ont été présentées au producteur, a été une liste familière d'accusations de «complotisme» et de suggestions de «motivations» pro-russe ou syrienne.

La journaliste indépendante Eva Bartlett a passé de longues périodes en Syrie, faisant des reportages sur de nombreuses zones à très haut risque pendant les campagnes de l'armée arabe syrienne et de ses alliés pour libérer des pans du territoire syrien de l'occupation par procuration de la coalition américaine. Elle avait ceci à dire à propos de l'e-mail qu'elle a reçu il y a quelques jours:

«Les questions qui m'ont été envoyées par courrier électronique par la BBC démontrent une intention prédéterminée en vue d’attaquer des gens. Cette approche montre un manque total d'intégrité journalistique de la part de la BBC.

Les insinuations hostiles de la BBC contre moi impliquent avec arrogance que ni moi ni les Syriens que j'interviewe ne pensons par nous-mêmes, mais que nous sommes des marionnettes des gouvernements syrien et russe. Mon expérience journalistique remonte à 2007 et est assez étendue, avec 13 ans d'expérience sur le terrain, de la Palestine et de la Syrie au Venezuela et à l'est de l'Ukraine, ainsi qu’ailleurs.

Je me suis concentré sur le fait de donner la parole aux Syriens ignorés par les médias de l’établissement, de montrer la terreur qu'ils ont enduré de la part de groupes terroristes que l'Occident qualifie de «rebelles» et de dénoncer la propagande de guerre des médias tels que la BBC.

Il était clair, d'après la série d'interrogations de la BBC, que ce média ne souhaite pas une véritable enquête sur la vie et l'époque du fondateur des Casques blancs et ancien officier du renseignement militaire britannique, James Le Mesurier. Il s'agit en fait d'un exercice de limitation des dommages conçu en discréditant les preuves qui indiquent que les Casques blancs sont une construction de propagande avec des connexions extrémistes financées par la coalition US/Royaume-Uni pour diffamer le gouvernement syrien et ses alliés, justifiant ainsi l'intervention militaire par procuration et l'agression contre une nation souveraine. L'agression comprend des sanctions économiques qui ont dévasté l'économie syrienne et provoqué une pauvreté et une insécurité alimentaire généralisées parmi le peuple syrien.

Le prochain programme de la BBC - «Mayday» - semble être une tentative de blanchir les opérations de renseignement britanniques en Syrie. Les opérations qui ont été récemment plus clairement exposées à la suite de la fuite de présumés documents du Foreign Office britannique, rapportés par Grayzone, qui expose en détail la mesure dans laquelle le gouvernement britannique a fourni un soutien médiatique aux groupes armés en Syrie. Ces groupes comprennent en fait des mouvements affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique (Daech), tels que Jaysh Al-Islam et Ahrar Al-Sham, qui sont responsables de l'horrible effusion de sang et de la dévastation des infrastructures dans les zones qu'ils ont envahies et occupées.

L'organisation Mayday Rescue, financée par le gouvernement britannique et certains gouvernements européens, a été créée par Le Mesurier pour fournir une gestion intermédiaire des fonds que le gouvernement britannique fournissait aux Casques blancs alors qu'ils s'intégraient à des groupes armés dans des zones contrôlées par les extrémistes dans toute la Syrie, plus récemment à Idlib, le dernier et «plus grand havre d'Al-Qaïda depuis le 11 septembre». Le Mesurier est décédé en novembre 2019 après être tombé du balcon de sa maison d'Istanbul qu'il partageait avec sa troisième épouse, Emma Winberg. Trois jours avant sa mort, qui a été qualifiée de suicide, Le Mesurier aurait admis avoir fraudé Mayday Rescue des fonds fournis par les gouvernements britannique et certains gouvernements européens.

Il convient également de rappeler que le gouvernement néerlandais avait retiré son financement de Mayday Rescue en 2018 à la suite d'une enquête approfondie qui avait conclu que ces fonds étaient peut-être détournés par les groupes armés en Syrie, y compris Al-Qaïda.