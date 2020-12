En 2009, Pfizer a été condamné à une amende de 2,3 milliards de dollars pour vente frauduleuse de médicaments

Pfizer paiera 2,3 milliards de dollars, la plus grosse amende de tous les temps, pour un marketing trompeur

Par Erin Geiger Smith pour Business Insider le 3 septembre 2009

Suite au plus grand règlement jamais réalisé pour marketing illicite de médicaments, Pfizer a accepté de payer un total de 2,3 milliards de dollars d'amendes pour la promotion de médicaments à des fins non approuvées et plaidera coupable pour la commercialisation illégale de l'analgésique Bextra, a rapporté le Wall Street Journal. Le règlement résout les accusations soulevées par les départements de la justice et de la santé et des services sociaux (Bextra a été retiré du marché en 2005.)

Pfizer a apparemment encouragé les médecins à prescrire quatre médicaments non approuvés par la FDA (sigle de la Food and Drug Administration, l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments) pour traiter les douleurs. Le règlement résout également les allégations selon lesquelles Pfizer a incité les médecins à promouvoir ces utilisations «hors FDA» en payant leurs repas et en subventionnant leurs déplacements [...]

Lien de l'article en anglais:

https://www.businessinsider.com/pfizer-to-pay-23-billion-in-biggest-fine-every-for-deceitful-advertising-2009-9

Ci-dessous, un article en anglais de l’agence Reuters expliquant que Pfizer a plaidé coupable dans ce cas:

https://www.reuters.com/article/us-pfizer-settlement-idUSTRE5813XB20090902