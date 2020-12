Un criminel de guerre, Lloyd Austin, nommé au poste de secrétaire à la Défense par Joe Biden

Joe Biden a choisi son secrétaire à la Défense, le général à la retraite Lloyd Austin. Si c'est confirmé, Austin sera le premier Noir américain à être secrétaire à la Défense, un point qui sera cyniquement utilisé pour rejeter les critiques sur son rôle dans l'occupation impérialiste de l'Irak. Pour mieux comprendre comment Austin servira l'impérialisme américain dans l'administration Biden, nous devrions nous pencher sur son parcours professionnel à la fois au sein de l'armée américaine et après sa retraite en 2016.

La nomination d'Austin devrait immédiatement démentir l'affirmation de Biden selon laquelle il considérait la guerre en Irak comme une erreur. Le choix en cours pour le secrétaire à la Défense a contribué à «diriger l'invasion de l'Irak», selon sa biographie publiée dans l'American Academy of Diplomacy. Il deviendra plus tard commandant général de l'occupation de février 2008 à avril 2009. En 2010, Austin dirigera la formation des forces de sécurité irakiennes (ISF). L'ISF est tristement célèbre pour avoir commis des crimes de guerre à Mossoul, notamment lorsqu'une unité de l'ISF a été observée en train de battre et de tuer des Irakiens nus, y compris un enfant.

En 2013, Austin a été nommé commandant du CENTCOM, l'un des onze groupements de troupes des États-Unis dans une région spécifique (officiellement connue sous le nom de commandement de combat), où il superviserait l'utilisation de toutes les forces américaines au Moyen-Orient. Parmi certaines des atrocités les plus bien documentées commises par l'ingérence des États-Unis au Moyen-Orient au cours de ses années on peut citer la destruction totale de villages en Syrie, le bombardement de l'hôpital en Afghanistan, qui a tué 42 personnes, et le début du génocide soutenu par les USA contre le peuple yéménite dirigé par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Après sa retraite de l'armée en 2016, Austin a rejoint le conseil d'administration de Raytheon Technologies, le troisième plus grand entrepreneur de défense aux États-Unis et l'un des plus grands fabricants d'armes au monde. Étant donné qu'un tiers de l'équipe de transition de Biden provient de sociétés de l'industrie de l'armement ou de groupes de réflexion, il est parfaitement logique que les intérêts de Raytheon soient représentés par le secrétaire à la Défense. Austin siège également au conseil d'administration de Tenet Healthcare, un conglomérat de soins de santé à but lucratif qui a utilisé l'argent des contribuables de la loi CARES pour augmenter ses bénéfices pendant l’épidémie de Covid-19 tout en refusant aux travailleurs des équipements personnels de protection appropriés.

La nomination d'Austin obligerait le Congrès à renoncer à une loi interdisant aux anciens militaires de diriger le Pentagone après moins de sept ans de retraite. Cette loi, adoptée en 1947, visait à donner un plus grand contrôle civil sur l'armée. Étant donné que le premier secrétaire à la Défense de Trump, James Mattis, a également pris le poste alors qu'il avait moins de sept ans de retraite, il ne faut pas s'attendre à ce que la loi ne soit pas levée pour Austin.

En tant qu'homme noir, Austin brisera un plafond de verre, un fait qui sera utilisé pour le protéger des critiques vis-à-vis de sa longue carrière au service de l'impérialisme américain. Mais la vérité est que son rôle de secrétaire à la Défense, comme tous les rôles dans un cabinet capitaliste, est intrinsèquement violent, raciste et anti-ouvrier. Cela peut être vu à travers son leadership au sein de projets impérialistes racistes qui ont détruit des pays arabes tout en envoyant mourir de manière disproportionnée la classe ouvrière et les Américains noirs et bruns afin de maintenir la domination américaine au Moyen-Orient. On peut le voir dans sa carrière post-militaire où il conseille les entreprises qui font des profits avec les armes et qui privent des travailleurs essentiels. Austin est un impérialiste de longue date, ce qui en fait un choix approprié pour servir de secrétaire à la Défense de Joe Biden.

Lien de l’article en anglais:

https://www.leftvoice.org/biden-nominates-iraq-war-commander-lloyd-austin-for-secretary-of-defense