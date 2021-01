Des ouvriers cambodgiens du textile occupent une usine fermée exigeant leurs salaires impayés

Les travailleurs ont de grosses dettes parce qu'ils ont contracté des prêts pour nourrir leur famille après la fermeture de l'usine. Ils ont luttés contre les personnes envoyées par le propriétaire de l'usine pour enlever les machines, dans l'espoir de gagner leur solde.

«Ces machines sont mon argent; elles sont ma vie», a déclaré Vanna, une travailleuse, s'engageant à les garder en otage jusqu'à ce qu'elle reçoive environ 2,000 dollars de salaires et de primes dues depuis que les patrons ont fermé l'usine.

Le secteur du textile cambodgien représentant environ 7 milliards de dollars - le plus grand employeur du pays avec 800,000 travailleurs, pour la plupart des femmes - a subi un double coup dur cette année à cause de la pandémie de coronavirus et des surtaxes illégales imposés par l'Union européenne sous le prétexte de violations des droits de l'homme.