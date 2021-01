Histoire: 1896-97, quand Jean Jaurès tentait de mobiliser l’Europe pour sauver les Arméniens du génocide (2ème partie)

En 1894, des tensions éclatent entre les agriculteurs arméniens et les tribus kurdes qui les harcèlent. De plus, les Arméniens de l'Empire ottoman sont écrasés par des impôts qu'ils ne peuvent pas payer. Plusieurs villes se révoltent, dont Sassoun. Le sultan Abdulhamid II, surnommé le Sultan Rouge à cause de tout le sang qu’il a versé, incite les musulmans à se mobiliser contre les Arméniens et réprime violemment ces révoltes.

Les Arméniens qui font face à l'armée ottomane et aux irréguliers kurdes à Sassoun, doivent se rendre devant la supériorité des adversaires et la promesse par le Sultan d'une amnistie qui ne sera jamais respectée. Cette ville connaît alors les premiers massacres d'Arméniens à grande échelle de l'Empire ottoman, les massacres hamidiens de 1894-1896. Les historiens estiment que durant ces massacres, véritables précurseurs du génocide de 1915, plus de 200,000 Arméniens, hommes femmes et endants, furent tués.

Jaurès fit 3 discours particulièrement émouvants devant les députés, le premier le 3 novembre 1896, le second le 22 février 1897 et le troisième le 15 mars 1897. Il y a quelques jours, la Gazette du Citoyen a publié le premier discours de Jaurès, celui du 3 novembre 1896 (lien: http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2020/12/histoire-1896-97-quand-jean-jaures-tentait-de-mobiliser-l-europe-pour-sauver-les-armeniens-du-genocide-1ere-partie.html ).

Discours du 22 février 1897 à la tribune de la Chambre des députés

M. le Président

La parole est à M. Jaurès

M. Jaurès

Messieurs, je comprends très bien que nos collègues éprouvent le besoin d’échanger de banc à banc leurs impressions sur les déclarations de M. le ministre des Affaires étrangères. Je vous demande la permission d’y apporter une réponse.

Je ne relèverai pas l’éloge un peu inattendu qui a été fait [par le ministre lui-même] de la diplomatie européenne au lendemain des évènements douloureux que vous connaissez, mais je vous prie, Messieurs, de n’être pas dupes de l’impression qu’on a essayé de créer dans vos esprits.

Vous avez, à l’heure présente, d’abord à déterminer les responsabilités pour le passé (Mouvements divers.), je veux dire pour les massacres d’Arménie, et à vous demander ensuite quel sera dans un avenir prochain, quel est aujourd’hui même la politique qui convient le mieux aux intérêts de la France.

[…]

Vous nous avez dit qu’il fallait choisir; vous nous avez dit qu’il n’était pas suffisant de critiquer et de ruiner votre système, que nous devions en opposer un. Nous vous l’avons dit depuis longtemps, notre système; c’était simplement celui que, depuis des années, votre ambassadeur même à Constantinople vous conseillait. Notre système, c’était de ne pas laisser s’envenimer, s’exaspérer jusqu’à des convulsions meurtrière les blessures des populations de l’empire ottoman; notre système, c’était de faire entendre la voix de l’humanité, et la voix de la France, qui devrait être indiscernable de la voix de l’humanité, et de la faire entendre à temps. (Applaudissements à l’extrême-gauche et sur divers bancs à gauche.)

Vous avez attendu. Vous avez reçu pendant des années les rapports de vos consuls, les rapports de vos ambassadeurs, qui vous apportaient par milliers les chiffres des massacres. Vous n’avez pas agi, vous n’avez pas su agir utilement. Et vous, qui n’avez pas su prévenir les désordres et les troubles localisés pourtant dans cette partie de l’empire ottoman, vous vous flattez, avec la même politique, avec la même complaisance pour le même Sultan, de résoudre le problème!

Mais, monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous avez, à l’heure actuelle, une grande faiblesse. Le Sultan, quoi que vous fassiez, ne vous croira pas. Il est habitué, depuis trois ans, à vous voir faire le silence sur ses opérations et ses massacres; il est habitué, depuis trois ans, à vous voir plaider pour lui les circonstances atténuantes; et il sait que, lorsque le Français qui nous représente à Constantinople demandait des mesures vigoureuses, énergiques, vous interveniez toujours pour faire dégénérer en simple procédure de paroles les actes qui auraient pu l’arrêter. (Applaudissements à l’extrême-gauche.) Par conséquent, demain, quand vous lui parlerez de réformes, quand vous lui demanderez d’appliquer réellement à tout son empire les réformes que vous n’avez pas su lui imposer pour l’Arménie elle-même, ce Sultan se souviendra de la vanité de vos paroles passées, de la complaisance et de la complicité de votre attitude passée; il se souviendra que vous avez depuis trois ans, travaillé pour lui, et il ne dira qu’une fois de plus: «Il faut laisser passer l’orage» – et il aura d’autant plus raison de se le dire que vous, qui n’avez pas su réaliser le concert de l’Europe pour châtier le Sultan et lui imposer des réformes, vous êtes en train de le réaliser pour venger la Turquie et le Sultan de l’intervention de la Grèce en vue de libérer le peuple crétois. (Nouveaux applaudissements à l’extrême-gauche.)

En sorte que le système que M. le ministre des Affaires étrangères vous demande de sanctionner, Messieurs, c’est tout simplement la continuation de celui qu’il a suivi depuis trois ans, c’est-à-dire un décor de vaines manifestations, de vaines promesses, et derrière ce décor la réalité de l’oppression, la réalité du massacre. (Applaudissements à l’extrême-gauche.) Je dis que c'est de votre attitude à vous, monsieur le Ministre, de votre attitude imprudente, que sortira la guerre. C'est vous-même qui en avez donné la leçon à toutes les populations de l'empire ottoman. Ah! si elles vous avaient vu intervenir à temps et sérieusement, avec conscience et efficacité, pour briser leurs chaînes ou pour panser leurs blessures, alors, oui! elles attendraient peut-être patiemment du développement des réformes et de la paix un salut probable. Mais toute votre attitude, toute votre conduite, tous vos actes ont appris à ces populations que tant qu'il n'y avait pas soulèvement, aventure, il n'y avait rien à espérer de l'Europe. C'est pourquoi votre présence ici continue à signifier à toutes les populations de l'empire ottoman qu'il n'y a pour elles d'espérance que dans la force. Vous êtes le vrai parti de la guerre, le seul parti de la guerre, et vous n'aurez ni sauvé ni maintenu la paix. (Applaudissements répétés à l’extrême gauche. – Rumeurs sur divers bancs.)

Recopié du livre «Il faut sauver les Arméniens» par Jean Jaurès aux éditions Mille et une nuits.