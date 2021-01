Histoire: 1896-97, quand Jean Jaurès tentait de mobiliser l’Europe pour sauver les Arméniens du génocide (3ème partie)

En 1894, des tensions éclatent entre les agriculteurs arméniens et les tribus kurdes qui les harcèlent. De plus, les Arméniens de l'Empire ottoman sont écrasés par des impôts qu'ils ne peuvent pas payer. Plusieurs villes se révoltent, dont Sassoun. Le sultan Abdulhamid II, surnommé le Sultan Rouge à cause de tout le sang qu’il a versé, incite les musulmans à se mobiliser contre les Arméniens et réprime violemment ces révoltes.

Les Arméniens qui font face à l'armée ottomane et aux irréguliers kurdes à Sassoun, doivent se rendre devant la supériorité des adversaires et la promesse par le Sultan d'une amnistie qui ne sera jamais respectée. Cette ville connaît alors les premiers massacres d'Arméniens à grande échelle de l'Empire ottoman, les massacres hamidiens de 1894-1896. Les historiens estiment que durant ces massacres, véritables précurseurs du génocide de 1915, plus de 200,000 Arméniens, hommes femmes et endants, furent tués.

Jaurès fit 3 discours particulièrement émouvants devant les députés, le premier le 3 novembre 1896, le second le 22 février 1897 et le troisième le 15 mars 1897. Il y a quelques jours, la Gazette du Citoyen a publié le premier discours de Jaurès, celui du 3 novembre 1896 (lien: http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2020/12/histoire-1896-97-quand-jean-jaures-tentait-de-mobiliser-l-europe-pour-sauver-les-armeniens-du-genocide-1ere-partie.html ) et hier le second discours (lien: http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2021/01/histoire-1896-97-quand-jean-jaures-tentait-de-mobiliser-l-europe-pour-sauver-les-armeniens-du-genocide-2eme-partie.html ).

Discours du 15 mars 1897 à la tribune de la Chambre des députés

M. Jaurès

Je n’affronterais pas à cette heure la fatigue de la Chambre et la mienne propre, si je ne considérais comme un devoir d’opposer une réponse à M. le président du Conseil. M. le président du Conseil a donné à la question un tour nouveau en parlant du rôle qui devait appartenir dans le monde à la France républicaine, et M. le ministre des Affaires étrangères avait dit avant lui que s’il importait d’examiner avec soin la question crétoise, il importait aussi de dégager les conceptions générales qui à cette heure doivent régler la politique de la France dans le monde.

Je crois en effet, Mesieurs, que ce n’est pas sur la solution particulière du problème crétois que vous allez vous prononcer ce soir, mais bien sur toutes les directions de notre politique étrangère dans le monde à l’heure actuelle. (Mouvements divers.)

[…]

Lorsque le Sultan voit que, pendant trois années, il a pu, grâce au sommeil complaisant de l’Europe, conduire impuni des massacres qui n’ont peut-être pas de précédents dans les derniers siècles de l’histoire humaine, lorsqu’il voit l’Europe, se levant dans le premier sursaut de ce réveil tardif, au lieu de se tourner vers les victimes du Sultan pour guérir leurs blessures...(Bruit au centre.), au lieu de se tourner vers les populations opprimées, pour les aider à conquérir leur indépendance, se faire d’abord, pour première démarche, pour première politique, la servante de ses intérêts à lui, il se dit qu’il tient l’Europe dans ses mains, qu’il peut, à son gré, jouer d’elle. (Applaudissements à l’extrême-gauche.) Et qu’a-t-il vu depuis trois semaines? Quel spectacle de sa propre force, quelle glorification de sa propre impunité et de son propre crime allez-vous lui donner demain? Il y avait eu des populations arméniennes résignées : pour celles-là, l’oubli. Il y a un petit peuple crétois qui se soulève, et l’Europe alors vient au secours du Sultan, pour monter la garde autour de l’île de Crète et pour écraser ces populations opprimées. Comment voulez-vous que demain, lorsque, sur les conseils de M. Denys Cochin, vous irez proposer au Sultan des réformes, celui-ci prenne votre langage au sérieux? Dès maintenant, vous l’avez investi de l’impunité de l’Europe.

Mais bien mieux ! Avant que le Sultan ait pu par de premières mesures réformatrices se réhabiliter lui-même devant le monde de l’œuvre sanglante qu’il a accomplie, vous le choisissez pour collaborateur en Crète. [...] C’est vous qui jetez ainsi en Orient le plus redoutable germe de guerre. Ce que je dis là ne sont pas de vaines prophéties. Il semblait que le Sultan, averti enfin par l’indignation tardive de l’Europe, allait suspendre les massacres arméniens, et M. le ministre des Affaires étrangères lui avait écrit au lendemain des interpellations qui s’étaient débattues ici: «Il ne faut plus qu’il soit versé une goutte de sang». Mais il a repris confiance, il ne vous redoute plus; il voit tout à coup que vous restez encore ses meilleurs soutiens et ses meilleurs amis. Et voici qu’à l’heure même où nous parlons, les massacres d’Arménie recommencent, les populations arméniennes sont massacrés de nouveau, et le Sultan ne nous permet pas d’oublier une minute à quelle collaboration vous vous résignez, en acceptant l’action des troupes ottomanes pour la pacification de la Crète. (Applaudissements à l’extrême-gauche.)

La Chambre sait donc ce qu'elle fait, ce qu'elle vote à cette heure. Ce qu'on lui demande d'instituer, ce n'est pas la paix : c'est peut-être notre paix à nous et, pour un moment notre pais étroite, notre paix égoïste. Mais ce n'est pas une paix que cette paix sanglante, c'est la caricature de la paix, c'est la forme la plus odieuse de la guerre! (Applaudissements à l’extrême-gauche.)

Non! ce n’est pas la peur de la guerre, et ce n’est pas le désir passionné de sauver la paix qui vous conduit à la politique turque que vous faites. Pour faire cette politique, vous avez deux raisons décisives et vraies, les raisons certaines qu’il faut étudier à cette tribune et qu’il faut dire au pays.

La première, M. Goblet y a fait allusion; c’est la puissance financière des porteurs de bons ottomans (Interruptions au centre. – Applaudissements à l’extrême-gauche.), des porteurs de valeurs ottomanes qui ont essayé de confondre la politique du pays avec leur propre intérêt et qui, soucieux avant tout de prolonger, même sans réformes, l’existence actuelle de l’empire ottoman, pour prolonger le service des coupons de la dette, ont imposé peu à peu à l’opinion publique, par les mille moyens dont ils disposent, précisément la politique aujourd’hui suivie. (Applaudissements à l’extrême-gauche. – Interruptions au centre.) Si quelques rumeurs, éveillées par mes paroles, peuvent m’opposer un vague démenti, assurément M. le ministre des Affaires étrangères ne pourra pas contester la place très grande que les préoccupations et les intérêts de cet ordre ont tenue dans la conduite de notre politique, parce que c’est dans le Livre jaune même (Très bien! très bien! à l’extrême-gauche.), c’est dans les documents politiques les plus certains qu’apparait l’influence de ces porteurs de titres ottomans.

M. le ministre des Affaires étrangères

Vous savez bien au contraire qu’une campagne financière est dirigée contre moi, monsieur Jaurès. Vous le savez parfaitement.

M. Jaurès

Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas et je n’ai pas à savoir s’il y a des campagnes financières engagées pour ou contre vous, et je vous prie de penser lorsque j’apporte à cette tribune l’analyse de la situation générale du pays, qu’il n’est jamais entré dans ma pensée de mêler votre personne à ces sortes de questions et à ces sortes de différents. Mais j’imagine que vous ne contestez pas mon droit, étudiant les documents diplomatiques, d’y relever l’action certaine, que vous avez jugée certainement légitime, de grands intérêts qui à nos yeux ne doivent pas peser autant dans cette question orientale que d’autres intérêts plus généraux, plus humains.

Vous avez dit à cette tribune, monsieur le ministre des Affaires étrangères, en réponse à notre interpellation du 3 novembre [1896], que le passage du tsar Nicolas à Paris avait été l’occasion d’un entretien entre le gouvernement de la République et le souverain russe et qu’il était résulté de cet entretien d’importantes décisions communes pour la solution de la question orientale. Nous n’avons pas eu de longues illusions à cet égard. A l’heure où le chef du gouvernement russe se rencontrait avec les chefs de la République française il semblait naturel que l’on se fût entretenu des abominables massacres d’Arménie, et du moyen d’y mettre un terme et d’en empêcher le retour. Le Livre jaune nous atteste – c’est une dépêche de M. le ministre des Affaires étrangères à ses agents – que ce sont des intérêts d’un autre ordre qui, dans cette rencontre solennelle des deux peuples, ont été examinés et débattus. Quelle est la concession qu’à cette époque M. le ministre des Affaires étrangères avait obtenue du tsar et de son ministre? C’était la promesse que la Russie entrerait dans l’administration de la dette ottomane où elle n’est pas représentée. C’était par conséquent la promesse que la signature de la Russie viendrait garantir pour les porteurs de titres ottomans, quelles que fussent les dislocations ou les secousses de l’empire, le service des coupons.

Il est vrai que quelques jours après, vous appreniez de Saint-Pétersbourg que mieux conseillé, mieux informé, et ne voulant pas engager l’indépendance de la Russie dans la responsabilité des finances ottomanes, le gouvernement russe vous retirait la seule promesse qu’il vous eût faite de passage à Paris. Mais j’ai bien le droit de dire, lorsqu’on cherche dans les documents diplomatiques les plus certains le bilan politique de ces fêtes, où il y a eu à côté de grandes illusions un grand souffle d’espérance nationale, et lorsqu’on n’y trouve qu’une conversation, précaire d’ailleurs et inefficace, sur la garantie à apporter aux porteurs de titres ottomans, j’ai bien le droit de dire que le poids des intérêts financiers a pesé et pèse encore d’une manière abusive sur la conduite de notre politique étrangère dans les affaires d’Orient. (Rumeurs au centre. – Applaudissements à l’extrême-gauche.)

Il y a une autre force qui pèse à l’heure actuelle sur l’Europe et sur la conduite des affaires communes. Vous avez parlé du concert européen. Mais vous savez bien – vous l’avez reconnu vous-même – que sous l’apparente unité de ce concert se cachaient des politiques très différentes et des tendances très opposées. Il y a une période, toute la période des massacres arméniens, où certains peuples voulaient une politique, où d’autres peuples en voulaient une autre. Eh bien, je vous demande si aujourd’hui dans le concert européen la juste influence de la France républicaine s’est suffisamment exercée. […]

Messieurs, vous prétendez nous mettre dans cette alternative ou d’une rupture du concert européen ou d’une abdication de ce qui a été jusqu’ici la politique traditionnelle de la France. […] J’ai le droit de dire qu’il dépend de vous aujourd’hui, non pas de rompre le concert européen, mais d’y introduire la politique d’humanité et de liberté qui est nécessairement celle de la France.

[…]

Messieurs, j'ai démontré, malgré votre opposition, que c'est vous qui suscitez le péril de guerre. J'ai démontré que, sans quitter le concert européen, vous pouviez lui imprimer, en restant fidèles aux traditions de la France, une autre direction. J'ai montré même que vous auriez pu, avec plus de confiance dans la vertu républicaine de la France, obtenir de votre alliée russe une autre politique.

Vous ne l'avez pas voulu; vous avez acculé ce pays, depuis trois ans, par vos fautes, par une longue tolérance des crimes du Sultan, à une politique de réaction et de violence qui sera une politique de guerre et d'humiliation. Vous seuls en porterez la responsabilité. (Vifs applaudissements à l’extrême-gauche et sur divers bancs à gauche. – Exclamations au centre.)

Recopié du livre «Il faut sauver les Arméniens» par Jean Jaurès aux éditions Mille et une nuits.