L'Autriche expulse un assassin présumé accusé de travailler pour le gouvernement turc

Les autorités autrichiennes auraient expulsé du pays un citoyen italien d'origine turque, qui aurait été embauché par le gouvernement turc comme tueur. L'homme, Feyyaz Öztürk, 53 ans, se serait rendu aux services de renseignement autrichiens l'année dernière. Selon la presse britannique, Öztürk a affirmé qu'il avait été engagé par le gouvernement turc pour assassiner Berivan Aslan. Aslan, qui est d'origine kurde, est une parlementaire viennoise qui critique vigoureusement la façon dont la Turquie traite sa population kurde minoritaire.

Des rapports ont affirmé que la mission d'Öztürk était de terroriser les membres de la communauté expatriée kurde en Autriche et ailleurs en Europe, qui ont tendance à critiquer de manière virulente le bilan du gouvernement turc en matière de droits humains. Le journal britannique The Telegraph a affirmé qu'Öztürk avait été chargé par Ankara de «s'assurer [qu'Aslan] serait blessée ou morte», afin que «d'autres politiciens comprennent le message». Öztürk a également affirmé que des responsables des services de renseignement turcs l'avaient fait chanter afin de le forcer à perpétrer l'assassinat d'Alsan. De plus, on lui avait demandé de tuer deux autres personnalités publiques autrichiennes d'origine kurde.

Cependant, Öztürk aurait interrompu l'opération d'assassinat en mars de l'année dernière, après s'être cassé la jambe dans un accident lors d'un voyage dans la ville de Rimini, dans le nord de l'Italie. Les procureurs autrichiens ont confirmé que l’enquête officielle sur Öztürk était terminée. Elle a conclu qu'il avait commis «de l'espionnage militaire pour le compte d'un État étranger», mais n'a pas directement identifié l'État. La Turquie a fermement nié que ses agences de renseignement aient un lien avec Öztürk.

Le procès pour espionnage d'Öztürk est prévu pour le 4 février. Cependant, selon la loi autrichienne, il ne peut pas être placé en détention provisoire et doit être libéré avant son passage au tribunal. Plutôt que de lui laisser la liberté de mouvement à l'intérieur de l'Autriche, les autorités ont décidé de l'expulser vers l'Italie. L'avocat d'Öztürk a déclaré hier que son client avait été désigné comme étant un «danger imminent pour la sécurité publique» et emmené à la frontière italienne peu avant Noël.

L'avocat a ajouté qu'Öztürk souhaite retourner en Autriche pour assister à son procès en février. Les observateurs des services de renseignement soupçonnent que l'État autrichien préférerait que Öztürk ne retourne pas en Autriche, afin d'éviter d'exposer les méthodes et les sources d'espionnage devant les tribunaux. Pendant ce temps, Aslan a déclaré qu'elle restait sous la protection de la police, qui lui avait été initialement étendue l'année dernière, lorsque le complot d'assassinat présumé contre elle a été connu.

Lien de l’article en anglais:

https://intelnews.org/2021/01/13/01-2936/