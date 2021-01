Les communistes pakistanais condamnent la violation des droits de l'homme et des citoyens dans le pays

Le Parti communiste du Pakistan condamne fermement l'établissement pakistanais, en particulier les pratiques inhumaines de l'établissement militaire de répression et de violation des droits de l'homme et des citoyens.

Par In Defense of Communism le lundi 28 décembre 2020

La question des personnes disparues, des cadavres mutilés dans la province du Baloutchistan, du khyber Pukhtoon Khwa et des provinces du Sind sont des faits bien connus et nécessitent encore des réponses.

Il est clair que l'establishment militaire qui gouverne de facto le pays par le biais d'un gouvernement soi-disant démocratique mais fantoche possède un pouvoir extrajudiciaire illimité qui ne peut être contesté devant aucun tribunal et en même temps souhaite plus de contrôle. Le pouvoir les a transformés en un éléphant incontrôlé écrasant son propre peuple et toute voix montante contestant son pouvoir et ses pratiques.

La vague actuelle d'enlèvements et d'arrestations des militants des droits de l'homme, des journalistes et des militants opprimées s'élevant contre l’exploitation et pour l'égalité des droits des citoyens dans la nation est inquiétante et constitue une menace pour les droits fondamentaux de l'homme et des citoyens dans le pays.

On craint que maintenant certains militants anti-établissement soient tués pendant leur captivité et qu’il soit prétendu qu'ils seraient morts de causes naturelles comme le Covid-19 et les crises cardiaques.

Le Parti communiste du Pakistan condamne fermement ces pratiques de l'establishment militaire et de ses sbires. L'état de droit et les droits de l'homme et des citoyens du peuple ne peuvent être garantis que par le rétablissement d'une véritable démocratie dans le pays.

Le Parti communiste s'inquiète également de l'humiliation du représentant élu du peuple en particulier du camarade Ali Wazir, le seul marxiste de l'actuel parlement pakistanais et du traitement inhumain qu'il a subi au moment de son arrestation par les forces de l'ordre qui ont menacé de l'empoisonner pendant sa détention.