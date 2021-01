Pourquoi les médias américains sont-ils restés muets sur les décès dus aux vaccins de Pfizer?

Flacons d'un vaccin COVID-19 et des seringues avec les logos de la société pharmaceutique américaine Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech (Crédit photo: AFP)

Vingt-trois Norvégiens âgés sont décédés après avoir reçu des vaccins Pfizer. Treize d'entre eux ont été évalués et des effets secondaires courants pourraient avoir entraîné des réactions graves chez eux, selon l'Agence norvégienne des médicaments.

La Norvège est un petit pays d'Europe du Nord et environ 25,000 personnes seulement ont été vaccinées avec les vaccins Pfizer. Vingt-trois décès, c'est beaucoup. Etonnamment, les principaux médias anglophones n'ont pas signalé l'incident immédiatement, comme s'ils s’étaient mis d’accord. Les principaux médias américains et britanniques minimisaient manifestement ces morts.

En revanche, ces grands médias occidentaux font immédiatement du battage médiatique à propos de toute information défavorable sur les vaccins chinois et tentent d'en amplifier l’impact psychologique sur le public. Ainsi, les données sur le vaccin chinois Sinovac s’étant révélées inférieures aux attentes au Brésil, elles ont été rapportées partout dans les médias occidentaux. La mort d'un volontaire brésilien qui a participé aux essais est également devenue un événement majeur dans les médias occidentaux. Mais ceux-ci n’y ont plus accordé d’intérêt lorsqu’il a été prouvé plus tard que sa mort n'avait rien à voir avec la vaccination.

Le vaccin COVID-19 est un problème scientifique sérieux. La situation pandémique actuelle est extrêmement critique. Il est dans l'intérêt fondamental de toute l'humanité d'avoir plus de vaccins pour lutter contre le COVID-19. Cependant, certains médias américains et britanniques traditionnels sont les premiers à apposer des étiquettes géopolitiques sur les vaccins. Ils mêlent des positions politiques à l’attitude scientifique nécessaire envers les vaccins, et font de la propagande pour promouvoir les vaccins Pfizer et dénigrer les vaccins chinois.

En fait, la recherche et le développement de tous les vaccins COVID-19 ont été très rapides en quelque sorte. Ils auraient dû faire l’objet de davantage de tests et d’une vérification clinique plus longue avant d'être introduits en masse sur le marché. Mais le temps n'attend pas et la pandémie n'attend pas. Les vaccins ont été placés en première ligne dans la lutte contre le COVID-19 extrêmement vite.

Si l’on peut se permettre une comparaison, le vaccin inactivé de la Chine possède certainement une base plus solide en matière de sécurité que le vaccin ARN de Pfizer. La technologie des vaccins inactivés est très au point et a subi des décennies d'essais cliniques. Alors que c'est la première fois que la technologie de l'ARN est utilisée pour un vaccin. Cette promotion massive du vaccin Pfizer constitue de fait un processus continu de tests à grande échelle sur des êtres humains.

Nous pensons que les États-Unis et quelques pays occidentaux n'ont pas de meilleur choix actuellement. La vaccination de masse de Pfizer est un must. Même s'il y a des risques, ces pays préfèrent les assumer. Tant qu'ils peuvent sauver la vie de la plupart des gens, ils acceptent les avantages et les inconvénients. Les médias grand public occidentaux ont fermé les yeux sur la mort des 23 personnes, ce qui peut être considéré comme faisant partie de leur acceptation de la politique globale à l’égard des vaccins.

Les doubles standards évidents des médias occidentaux sur les vaccins et leur façon d’agir malhonnête sont la preuve que l’attitude des médias grand public américains et britanniques envers la Chine est devenue très géopolitique. Les doubles standards relèvent pour eux du politiquement correct. Ils ne sont pas objectifs en termes de concurrence avec la Chine. S’en prendre à la Chine est leur objectif ultime.

En ce qui concerne les vaccins COVID-19, la société chinoise et le gouvernement chinois ont considéré en priorité la réalité scientifique et l'objectivité. De manière pratique et réaliste, la Chine a accepté le fait que les vaccins chinois manquaient de données suffisantes et a fait face. Les vaccins chinois COVID-19 ont été mis sur le marché mais sous certaines conditions. La priorité de vaccination est donnée aux populations fortement exposées âgées de 18 à 59 ans et non pas aux personnes âgées. Aucun haut responsable chinois n'est apparu pour approuver ouvertement les vaccins chinois. La plupart des éloges sur les vaccins chinois viennent de l'étranger. De nombreux dirigeants de pays en développement ont pris les devants en injectant des vaccins chinois, sur la base des données qu’ils possédaient sur les essais de phase 3.

Cependant, le vaccin Pfizer a été fortement promu par l'administration et les autorités américaines. Leur risque potentiel a été délibérément minimisé devant l'opinion publique occidentale. Et l'opinion publique a permis de donner l'impression que le vaccin ARN de Pfizer, qui est utilisé pour la première fois, est plus sûr que le vaccin chinois.

Il est regrettable que Washington ait encouragé la confrontation sino-américaine et que les États-Unis et leurs principaux alliés aient ainsi cédé à leur frénésie idéologique. Où est la justice ? Ils croient qu'il est juste de dénigrer la Chine et que c’est un tort de faire preuve de justice envers la Chine. Cette attitude s’est étendue à des domaines scientifiques et humanitaires sérieux qui auraient dû être éloignés de la politique.

Les Chinois doivent faire face à une confrontation idéologique de plus en plus dure, que nous le voulions ou non. Nous devons défendre les intérêts nationaux de la Chine et soutenir notre propre pays dans cette importante compétition. Pour affaiblir la compétitivité de la Chine, les opinions publiques des États-Unis et de leurs alliés ont fait fi de l'éthique. Leur attitude envers la Chine est entièrement soumise à une logique géopolitique. Nous ne reculerons pas devant leurs attaques.

Lien de l’article en anglais:

https://www.globaltimes.cn/page/202101/1212939.shtml