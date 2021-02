Birmanie/Myanmar: Win Htein, un dirigeant de la Ligue nationale pour la démocratie, appelle à la résistance non-violente

«La constitution est invalide maintenant»: un dirigeant de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) réplique à l'armée Le dirigeant de la Ligue nationale pour la démocratie, U Win Htein, a rejeté les affirmations de Tatmadaw (nom donnée à l’armée birmane) d’avoir légalement pris le pouvoir et a appelé le peuple à s'opposer au coup d'État militaire. Par Frontier le 1er février 2021

Le patron de la Ligue nationale pour la démocratie, U Win Htein, s’adresse aux journalistes le 1er février à Nay Pyi Taw (Crédit photo: Frontier)

La prise de pouvoir par Tatmadaw s'est produite parce que le commandant en chef avait donné «la priorité au pouvoir et à son désir personnel» plutôt qu’aux «meilleurs intérêts du pays», a déclaré ce matin le dirigeant de la Ligue nationale pour la démocratie, U Win Htein, aux journalistes à Nay Pyi Taw. . «Le général principal Min Aung Hlaing a emprisonné le président U Win Myint et la conseillère d'État Daw Aung San Suu Kyi, élus par le peuple et mandatés par le peuple. Il l'a fait sans penser à ce qui est bien ou mal», a déclaré Win Htein, 80 ans, ancien officier de Tatmadaw, prisonnier politique et ancien membre du comité exécutif central de la LND. «J'ai pitié de lui», a-t-il dit à propos du chef de Tatmadaw. Win Htein a déclaré qu'en tant que dirigeant de la LND, il était également susceptible d'être détenu et a dit aux journalistes: «Considérez-vous comme très chanceux de pouvoir me rencontrer maintenant.» Il s'est dit préoccupé par le fait que le coup d'État pourrait exacerber l'impact économique de la pandémie de Covid-19, et a noté que la campagne nationale de vaccination venait de commencer. «Organiser un coup d'État en ce moment montre qu'ils ne sont pas raisonnables et qu'ils sont bornés», a-t-il déclaré. «J'ai 80 ans. J'ai vécu le coup d'État du général Ne Win en 1962… L'économie du Myanmar a souffert pendant 26 ans après ce coup d'État. Win Htein a précisé que la LND avait remporté une nouvelle victoire éclatante lors des élections générales de novembre en raison du soutien «massif» du peuple, et il a contredit les affirmations de Tatmadaw selon lesquelles le pouvoir aurait été saisi conformément à la Constitution de 2008. «La constitution est invalide maintenant; ils ont aboli la loi qu'ils ont écrite eux-mêmes», a-t-il déclaré à propos de la charte rédigée par l'armée. Win Htein a suggéré qu'il fallait se demander si Tatmadaw «avait organisé le coup d'État pour le pays et le peuple, ou pour leur propre intérêt». Win Htein a affirmé que lorsqu'il a servi dans l'armée sous la direction d'officiers tels que le général San Aye, le général Thura Tin Oo, qui est également un patron de la LND, et le général Kyaw Htin, «Tatmadaw était une organisation aimée du peuple et une organisation qui était au service des gens". «Tout le monde sait que Tatmadaw n'était plus aimé du peuple après le coup d'État de 1988… et je peux voir que Tatmadaw sera discrédité à cause du coup d'État d'aujourd'hui», a-t-il dit. «Je suis vraiment désolé pour Tatmadaw.» «Nous n'avons jamais injurié le Tatmadaw», a-t-il déclaré au nom de la LND. «Mais les dirigeants du Tatmadaw ont pris la mauvaise direction, je crois.»

La lettre prétendument écrite par la conseillère d'État Aung San Suu Kyi qui a été publiée sur la page Facebook de la dirigeante de la LND

Opposition non violente Win Htein a également appelé la population à s'opposer au coup d'État. «Ce que je veux dire maintenant, tant qu'il me reste du temps, c'est que tout le monde dans le pays devrait s'opposer autant que possible à leurs actes car ils cherchent à nous ramener à zéro en détruisant notre gouvernement», a-t-il déclaré. Win Htein a souligné qu'il n'appelait pas à une opposition violente au coup d'État, mais à une désobéissance civile non violente comme l’avait préconisé Aung San Suu Kyi pendant les longues années de la lutte pour la démocratie. Il a mentionné que les vétérans de la lutte, y compris lui-même, Aung San San Kyi et Win Myint, avaient 70 ou 80 ans maintenant et seraient finalement remplacés par de plus jeunes membres du parti. «Mais l'élan des activités soutenant la démocratie au Myanmar ne sera jamais arrêté. J'espère que notre deuxième génération continuera de lutter», a-t-il affirmé. L'appel de Win Htein au public pour résister au coup d'État était globalement conforme à une lettre prétendument d'Aung San Suu Kyi qui a été postée sur sa page Facebook «Chair NLD» plus tard dans la journée. On ne sait pas si la conseillère d'État a tapé la lettre elle-même, mais un message manuscrit sur la lettre signée au nom de Win Htein a insisté sur le fait que c'étaient bien ses mots. Bien que certains aient exprimé des doutes sur la véracité de la lettre, le compte Facebook de l'agent d'information du parti U Kyi Toe l'a republiée avec une note insistant sur l'authenticité. Dans la lettre, Aung San Suu Kyi fait référence à un testament qu'elle a écrit en 1989, la première fois que l'armée l'a arrêtée, dans lequel elle décrétait que si elle mourrait, sa maison soit transformée en musée - suggérant apparemment que sa vie pourrait maintenant être menacée. La lettre se termine par un message exhortant le peuple à ne pas se plier au coup d'État et à s'y opposer. Ce soir, Kyi Toe a également confirmé l'endroit où se trouvaient la conseillère d'État et d'autres hauts responsables du gouvernement et de la LND, affirmant qu'ils étaient détenus dans leurs maisons à Nay Pyi Taw.

Un camion militaire rempli de soldats patrouille à l'entrée de la maison d'hôtes municipale de Nay Pyi Taw où les députés séjournaient vers 15h30 le 1er février (Crédit photo: Nyein Su Wai Kyaw Soe/Frontier)

Un coup d'État «constitutionnel» Une déclaration attribuée à U Myint Swe, que le Tatmadaw a promu au poste de «président par intérim» après avoir arrêté le président Win Myint tôt ce matin, prétend que le coup d'État était justifié par le fait que la Commission électorale de l'Union européenne n'avait pas répondu aux allégations de fraude généralisée de l'armée lors des élections de novembre, qui avait mis en danger la «souveraineté» du peuple. La déclaration de Myint Swe, un ancien général de Tatmadaw qui avait été nommé par l'armée en 2016 comme l'un des deux vice-présidents du gouvernement de la LND, affirme que «le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif» a été transféré au «commandant-en-chef des services de défense», le général en chef Min Aung Hlaing. Le rôle joué par Myint Swe semble faire partie d'une tentative de la Tatmadaw de justifier sa prise de contrôle comme un transfert légal de pouvoir en vertu de l'article 417 de la Constitution, qui permet au chef militaire de prendre le relais en cas d'urgence menaçant la souveraineté du Myanmar ou qui pourrait «désintégrer l'Union» ou par «solidarité nationale». Cette clause constitutionnelle exige que le président déclare l'état d'urgence - une tâche qui incomba à Myint Swe après que le président Win Myint eut été frappé d'incapacité par son arrestation. Une déclaration ultérieure du commandant en chef a réitéré que la commission électorale et le gouvernement étaient responsables du coup d'État pour avoir refusé les demandes de l'armée. Elle a également précisé que la commission électorale serait «reconstituée» et après qu’elle lancerait une enquête sur les listes électorales utilisées dans le scrutin de novembre, sur lesquelles les allégations de fraude de Tatmadaw se sont concentrées, et que les efforts pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et résoudre la paix le processus en vertu de l'Accord de cessez-le-feu à l'échelle nationale serait accéléré. «Une fois ces tâches accomplies», indique le communiqué, «des élections multipartites libres et équitables auront lieu» et le pouvoir sera remis au parti vainqueur. Ko Chan Lian, directeur exécutif du groupe de surveillance des élections basé à Yangon, Hornbill Organization, a condamné le coup d'État militaire et a affirmé qu'il avait «ruiné» la transition démocratique du Myanmar. «La commission électorale avait quelques lacunes», a-t-il déclaré à Frontier, mais a ajouté que, indépendamment du fait que les allégations de fraude électorale de l'armée soient crédibles ou non, «le résultat [des élections de novembre] ne pouvait pas être changé». Onze groupes nationaux de surveillance des élections, dont Hornbill, ont déclaré dans un communiqué conjoint le 29 janvier, trois jours avant le coup d'État, que les résultats de l'élection reflétaient la volonté de la majorité des électeurs. Ils ont appelé tous les partis politiques et Tatmadaw à respecter le résultat et à collaborer pour assurer une transition pacifique vers un nouveau gouvernement.

Une douzaine de camions de policiers lourdement armés ont été garés sur la route de la pagode Sule au centre-ville de Yangon cet après-midi. (Crédit photo: Frontier)