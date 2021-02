Coup d'État au Myanmar: l'armée bloque l'accès à Facebook alors que la désobéissance civile se développe

Instagram et WhatsApp - appartenant à Facebook et utilisés pour organiser des manifestations - ont été également restreints, alors que le secrétaire général de l'ONU condamne le coup d'État

Par Rebecca Ratcliffe pour The Guardian le jeudi 4 février 2021

L'armée birmane a commencé à perturber l'accès à Facebook alors qu'elle tente d'éradiquer les signes de dissidence, quelques jours après avoir évincé le gouvernement démocratiquement élu d'Aung San Suu Kyi .

Facebook, l'un des moyens de communication les plus populaires au Myanmar, a été utilisé pour coordonner une campagne de désobéissance civile au cours de laquelle les travailleurs de dizaines d'hôpitaux ont quitté leur emploi mercredi pour protester contre les actions de l'armée. Il a également été utilisé pour partager les manifestations du soir, où les habitants se rendaient sur leur balcon pour frapper sur des casseroles et des poêles, un acte symbolique pour chasser le mal.

Le ministère des Communications et de l'Information a déclaré que Facebook, utilisé par la moitié des 53 millions d'habitants du Myanmar, serait bloqué jusqu'à dimanche, ajoutant que des personnes «troublaient la stabilité du pays» en utilisant le réseau pour diffuser «de fausses nouvelles et de la désinformation».

Facebook a confirmé qu'il était au courant de la perturbation, tandis que NetBlocks, qui surveille les pannes d'Internet dans le monde, a déclaré que les fournisseurs de services au Myanmar bloquaient ou restreignaient également l'accès à Instagram et WhatsApp, qui appartiennent également à Facebook.

Reuters a rapporté que les tentatives de blocage des médias sociaux étaient cependant inégales et que certains pouvaient toujours accéder aux sites. D'autres ont téléchargé des réseaux privés virtuels (VPN) pour contourner les restrictions.

Malgré la tentative de l'armée de réprimer l'activisme, des manifestations ont continué à émerger. Jeudi, la première manifestation de rue contre le coup d'État militaire a eu lieu dans la ville de Mandalay, où un petit groupe a scandé: «Nos dirigeants sont arrêtés: libérez les maintenant, libérez les maintenant». Le groupe a été rapidement chassé par la police anti-émeute, a rapporté le site d'information Myanmar Now.

Aung San Suu Kyi, qui a été arrêtée lors d'un raid lundi matin, a été inculpée mercredi de possession de talkies-walkies importés illégalement, un délit passible d'une peine de deux ans de prison. Elle n'a pas été vue publiquement depuis son arrestation.

Les messages partagés sur Facebook avant les manifestations du soir de cette semaine disaient aux gens de se rendre sur leur balcon et de crier: «Nous prions pour qu'Aung San Suu Kyi soit en bonne santé», «Nous prions pour que le Myanmar retrouve sa liberté», et «Nous prions pour que le contrôle militaire cesse».

L'armée a justifié sa prise de contrôle en accusant la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) d'Aung San Suu Kyi de fraude lors des élections de novembre, une affirmation qui a été rejetée par les observateurs. Le parti d'Aung San Suu Kyi a obtenu une écrasante majorité de 396 sièges sur 476 lors du récent vote - une majorité encore plus forte qu'en 2015, lorsqu'elle a été portée au pouvoir par une vague d'optimisme alors que le pays organisait ses premières élections ouvertes depuis des décennies.

L'Organisation des Nations Unies s'est engagée à accroître la pression internationale pour garantir le respect du résultat du vote. "Nous ferons tout notre possible pour mobiliser tous les acteurs clés et la communauté internationale afin de faire suffisamment pression sur le Myanmar pour faire en sorte que ce coup d'État échoue", a déclaré mercredi au Washington Post Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. «C'est absolument inacceptable après les élections - des élections qui, je crois, se sont déroulées normalement - et après une longue période de transition.»

Les États-Unis ont également décrit la situation comme une priorité et ont déclaré qu'ils réexaminaient d'éventuelles sanctions en réponse.

Le coup d'État a eu lieu à peine une décennie après que l'armée - qui a dirigé le Myanmar pendant environ 50 ans - ait accepté de partager le pouvoir avec des dirigeants civils.

https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/04/myanmar-coup-army-blocks-facebook-access-as-civil-disobedience-grows