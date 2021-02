Coup d'État au Myanmar: la Fédération syndicale mondiale condamne le coup d'État et appelle les travailleurs et les gens à résister

Par In Defense of Communism le jeudi 4 février 2021

Dans une déclaration sur le récent coup d'État militaire au Myanmar/Birmanie, le Secrétariat de la Fédération syndicale mondiale (FSM) souligne ce qui suit:

La Fédération syndicale mondiale, au nom de ses 105 millions de travailleurs qui vivent, travaillent et luttent dans 130 pays des 5 continents, condamne fermement le coup d’État effectué au Myanmar par les forces armées du pays. L'armée birmane a déclaré l'état d'urgence d'un an et arrêté plusieurs dirigeants du gouvernement, dont Aung San Suu Kyi.

Nous exprimons notre solidarité internationaliste avec le peuple souffrant du Myanmar, et nous exigeons la libération totale, immédiate et inconditionnelle des dirigeants politiques emprisonnés, le retrait de l'état d'urgence, du couvre-feu nocturne et de tous les ordres de coup d'État anti-démocratiques. .

Nous appelons les travailleurs et le peuple du Myanmar à résister au moyen de la désobéissance civile au coup d'État militaire et à lutter de manière militante pour le rétablissement de tous les droits et libertés humains, démocratiques et syndicaux dans le pays.

Le mouvement syndical international de classe se tient fermement du côté des travailleurs, des agriculteurs et des couches populaires du Myanmar. Nous luttons sans relâche pour la défense du droit du peuple du Myanmar - et de tous les peuples du monde - de décider librement et de déterminer leur présent et leur avenir.

Lien de l’article en anglais:

http://www.idcommunism.com/2021/02/myanmar-coup-world-federation-of-trade-unions-condemns-coup-.html