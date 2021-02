Histoire: Militaires, toxicomanes, fantômes: la CIA au Vietnam et au Laos

Peers avait été, anciennement, membre de la CIA et ses liens avec les opérations de l'Agence en Asie du Sud-Est remontaient à la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il supervisait le Détachement 101 de l'OSS, la campagne birmane, qui agissait souvent sous le couvert du trafic d'opium Shan. Peers avait également servi en tant que chef de la CIA à Taiwan au début des années 1950, lorsque l'Agence soutenait le dirigeant du KMT en exil, Chiang Kai-shek et son homme de main Li Mi. Peers avait aidé à concevoir la stratégie de pacification pour le Sud-Vietnam et était un bon ami d'Evan Parker, l'officier de la CIA qui dirigeait ICEX (Intelligence Coordination and Exploitation), la structure de commandement qui supervisait Phoenix et d'autres opérations de meurtre secrètes. Il n’est donc pas surprenant que l’enquête menée par Peers n’ait trouvé aucun indice, concernant la responsabilité de la CIA concernant le massacre et qu’elle ait plutôt attribué le drame aux actions incontrôlées des hommes engagés et des officiers subalternes de la Task Force Barker.

Pour la CIA, la nécessité de couvrir son implication dans le massacre de My Lai est devenue primordiale en août 1970, lorsque le sergent David Mitchell, membre de la Task Force Barker, a été jugé pour avoir tué des dizaines de civils vietnamiens à My Lai. Mitchell a affirmé que l'opération My Lai avait été menée sous la supervision de la CIA. L’avocat de l’Office, John Greaney, réussit à empêcher les avocats de Mitchell d’adresser des assignations à comparaître à tout membre du personnel de l’Office. Malgré ces manœuvres, les hauts gradés de la CIA et de l'armée craignaient que la vérité ne fasse surface, et le général William Peers, du Renseignement de l'armée américaine, a donc été chargé - pour ainsi dire - de redresser la situation.

Ramsdell avait tiré cette conviction du colonel Khien, qui avait ses propres raisons. D'une part, sa famille avait été durement touchée par l'offensive du Têt lancée par le FLN plus tôt dans l'année. En outre, le FLN avait gravement perturbé ses entreprises. Khien était connu pour être l’un des chefs les plus corrompus du Sud-Vietnam, un officier qui engrangeait des revenus de tous les côtés, depuis la fraude sur les salaires à la prostitution. Mais apparemment il gagnait un maximum de la vente d'héroïne aux soldats américains.

L’opération My Lai a été mise au point par deux hommes principalement, Paul Ramsdell de la CIA et le colonel Khien, chef de la province de Quang Nai. Opérant sous le couvert de l’US Agency for International Development, Ramsdell dirigeait le programme Phoenix dans la province de Quang Nai, où il lui incombait de préparer des listes de dirigeants, organisateurs et sympathisants présumés du FLN (Front de Libération Nationale, appelé par les Américains «Viet Cong»). Ramsdell transmettait ensuite ces listes aux unités de l'armée américaine qui commettaient les massacres. Dans le cas de My Lai, Ramsdell déclara à l'officier du renseignement de la Task Force Barker, le capitaine Koutac, que «quiconque se trouvait dans cette région était considéré comme un sympathisant du VC parce qu'on ne pouvait survivre dans cette région à moins de faire partie des sympathisants.»

La dissimulation de cette opération a commencé pratiquement dès le début. Le problème n’était pas le massacre lui-même: des sondages juste après l’événement ont montré que 65% des Américains approuvaient l’action américaine. La dissimulation visait plutôt à masquer le fait que My Lai faisait partie du programme meurtrier de la CIA appelé Operation Phoenix. Comme l'écrit Douglas Valentine dans son livre brillant, "The Phoenix Program", le massacre de My Lai faisait partie de Phoenix, ce programme de contre-terrorisme concocté à la hâte pour fournir un exutoire aux peurs et à la colère réprimées des hommes super motivés de la Task Force Barker. Sous couvert de neutraliser les infrastructures, les vieillards, les femmes et les enfants sont devenus l'ennemi. Phoenix a rendu aussi normal de tirer sur un enfant vietnamien que de tirer sur un moineau dans un arbre. Les cibles provenaient de renseignements fallacieux fournis par des agents secrets vindicatifs - en violation de l'accord selon lequel les renseignements recueillis dans le cadre du programme Census Grievance (recherche d’informateurs dans les villages, ndt.) ne seraient pas fournis à la police. Le déclenchement de l’opération était la fourniture d’une liste noire.

Comme feu Ron Ridenhour, qui le premier a dénoncé le massacre, l’a dit, des années plus tard, à l'un des auteurs de cet article: «Au-dessus de My Lai se trouvaient des hélicoptères occupés par tout l'état-major de la brigade, de la division et de la force opérationnelle. Les trois niveaux de la chaîne de commandement volaient littéralement au-dessus du village pendant que se déroulait le massacre. Il faut beaucoup de temps pour tuer 600 personnes. C’est un sale boulot. Ces types sont restés au-dessus à partir de 7h 30 du matin, au moment où l'unité a atterri pour la première fois et a commencé à se déployer dans ces hameaux. Ils y sont restés au moins deux heures, à 500 pieds, 1000 pieds et 1500 pieds.»

À 7 h 30, le 16 mars 1968, la Task Force Barker effectua une descente sur le petit hameau de My Lai dans la province de Quang Nai, au Sud-Vietnam. Deux escouades bouclèrent le village et une autre, dirigée par le lieutenant William Calley, occupa le village, puis accompagnée par des officiers du Renseignement de l'armée américaine, commença à massacrer tous les habitants. Au cours des huit heures suivantes, les soldats américains ont méthodiquement tué 504 hommes, femmes et enfants.

L'une des tentatives les plus extravagantes pour protéger les véritables instigateurs de My Lai eut lieu lors des audiences du Congrès en 1970, dirigées par le sénateur Thomas Dodd (père de l'actuel sénateur américain du Connecticut). Dodd essaya d’imputer à My Lai la consommation de drogue par les soldats américains. Il avait trouvé cette idée après avoir vu un article de CBS montrant un soldat américain fumant de la marijuana dans la jungle après une fusillade. Le sénateur convoqua aussitôt des auditions de son sous-comité sur la jeunesse délinquante, et son personnel contacta Ron Ridenhour, l'homme qui avait le premier dénoncé le massacre, avant le reportage de Seymour Hersh. Ridenhour depuis longtemps s’était efforcé de démontrer que My Lai avait été planifié au sommet, il accepta donc de témoigner à la condition qu’on ne lui oppose pas la théorie complètement folle, consistant à imputer à la drogue la responsabilité du massacre de plus de 500 personnes.

Mais à peine Ridenhour s'était-il présenté dans la chambre d'audience que Dodd commença à faire sur les propriétés de la marijuana des déclarations si extravagantes que Harry Anslinger (un politicien américain connu comme le Mac Carthy de la drogue. ndt.) lui-même les aurait approuvées. Ridenhour ne parvint pas à s’exprimer, il dénonça la procédure et déclara à l'extérieur de la salle d'audience que «Dodd cherchait à empiler des preuves. Personne n'a mentionné la drogue à My Lai après que cela se soit produit et pourtant ils cherchaient une excuse. Beaucoup, beaucoup d'Américains aimeraient trouver à ce massacre une raison autre qu'un ordre donné par le commandement.»

Bien que Dodd ait voulu simplement imputer à la drogue le massacre de My Lai puis passer à autre chose, la presse a dès lors commencé à s'intéresser à la question de la consommation de drogue au Vietnam par les forces américaines. L'attention portée à cette question incita une délégation du Congrès à se rendre au Vietnam. Elle était dirigée par le Représentant Robert Steele, un républicain du Connecticut, et le Représentant Morgan Murphy, un démocrate de l'Illinois. Ils sont restés un mois au Vietnam, parlèrent à des soldats et des médecins et sont revenus avec une conclusion surprenante: «Le soldat qui se rend au Vietnam, déclara Steele, court un risque bien plus grand de devenir un héroïnomane qu'une victime au combat.» Ils ont estimé que pas moins de 40,000 soldats au Vietnam étaient dépendants de l'héroïne. Par la suite, une enquête du New York Times a estimé que le décompte pourrait être encore plus élevé - peut-être jusqu'à 80,000.

Le Pentagone naturellement préférait un chiffre plus bas, estimant le nombre total d'héroïnomanes entre 100 et 200. Mais à ce moment-là, le président Nixon avait commencé à se méfier du flux de chiffres émis par le département de la Défense et avait envoyé le conseiller en politique intérieure de la Maison Blanche, Egil Krogh Jr., au Vietnam pour avoir un autre point de vue. Krogh ne passa guère de temps avec les généraux, mais se rendit sur le terrain où il observa les soldats allumer ouvertement des joints et des thaï sticks (sorte de cigare thaï au cannabis. ndt.), et se vanter de la pureté de l’héroïne qu'ils prenaient. Krogh revint avec la nouvelle qu’au moins 20% des soldats américains étaient des consommateurs d'héroïne. Ce chiffre impressionna Richard Nixon, qui comprit immédiatement que, bien que les Américains puissent être prêts à voir leurs fils mourir sur le front en combattant le communisme, ils seraient beaucoup moins enthousiastes à la nouvelle que des centaines de milliers de ces mêmes fils rentreraient chez eux en étant devenus héroïnomanes.

En partie pour répondre à ces découvertes, Nixon recruta la CIA dans sa guerre contre la drogue. L'homme que l'Agence choisit de proposer comme coordinateur avec la Maison Blanche était Lucien Conein, un vétéran de la station de la CIA à Saïgon, où il avait été impliqué dans le coup d'État de 1963 qui avait vu le président du Vietnam du Sud, Ngo Dinh Diem, assassiné avec son frère Ngo Dhin Nhu. (Les Diem étaient considérés par le président Kennedy et ses conseillers comme insuffisamment énergiques dans la poursuite de la guerre. Ce que la CIA proposait, les généraux sud-vietnamiens locaux l’ont exécuté, et les Diem moururent sous une pluie de balles de mitrailleuse.) Au moment de sa mort Nhu était l'un des plus grands courtiers en héroïne du Sud-Vietnam. Son fournisseur était un Corse vivant au Laos nommé Bonaventure Francisci.

Lucien Conein lui-même était d'origine corse et, dans le cadre de son travail de renseignement, avait entretenu des liens avec des gangsters corses en Asie du Sud-Est et à Marseille. Son rôle au sein de l'équipe de lutte contre la drogue de la Maison Blanche ne semble pas avoir été tant de mettre en œuvre une interdiction efficace des approvisionnements en drogue que de protéger les activités de la CIA associées au trafic de drogue. Par exemple, l’une des premières recommandations de la CIA - un réflexe instinctif, en fait – fut d’organiser une «campagne d’assassinats» contre les barons de la drogue dans le monde. La CIA fit valoir qu'il n'y avait qu'une poignée de seigneurs de l'héroïne et qu'il serait facile de les éliminer tous. Une note de la Maison Blanche, datant de 1971, rappelle ce conseil de l'Agence: «Avec 150 assassinats ciblés, toute l'industrie de fabrication de l'héroïne peut être plongée dans le chaos.» Sur cette liste figuraient des officines relativement petites et d’autres qui n'avaient aucun lien avec les forces du KMT soutenues par la CIA et qui contrôlaient les approvisionnements cruciaux hors des États Shan. Cette discrétion n'avait rien de nouveau, car il existait un accord entre le Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs d'Anslinger (le précurseur de la DEA) et la CIA, interdisant l’envoi d’agents d'Anslinger en Asie du Sud-Est, afin de ne pas troubler les arrangements complexes de la CIA dans la région.

Une autre méthode préconisée par Conein était de contaminer les stocks de cocaïne américains avec de la méthédrine, afin que les utilisateurs réagissent violemment en s’administrant ce mélange et se retournent contre leurs fournisseurs. Il n'y a aucune preuve que l'un ou l'autre de ces stratagèmes - assassinat ou ajout de méthédrine - ait jamais été utilisés. Mais l'Agence réussit à convaincre l'administration Nixon que ses efforts d'éradication devraient être dirigés vers la Turquie plutôt que vers l'Asie du Sud-Est, en essayant de substituer au commerce de l’opium une autre exportation, et pour ce faire d’aider les producteurs d'opium d’Anatolie à construire des usines de production de vélos.

La CIA savait parfaitement que la Turquie ne fournissait qu’entre 3 et 5% des approvisionnements mondiaux en opium brut à cette époque. En fait, l'Agence avait effectué une enquête interne. Elle estimait que 60% de l'opium circulant sur le marché mondial provenait d'Asie du Sud-Est, et savait où se trouvaient les quatre plus grands laboratoires d'héroïne de la région, dans des villages du Laos, de Birmanie et de Thaïlande. Ce rapport parvint au New York Times, qui en publia les principales conclusions, sans se rendre compte que ces villages étaient tous proches de stations de la CIA, les laboratoires étant gérés par des personnes payées par la CIA.

En avril 1971, les liens de la CIA avec les rois de l’opium en Asie du Sud-Est faillirent déclencher une confrontation internationale majeure. Le prince héritier Sopsaisana avait été nommé Ambassadeur du Laos en France. À son arrivée à Paris, le prince annonça avec colère qu’une partie de ses nombreux bagages avait disparu. Il incrimina les responsables de l'aéroport français, qui promirent docilement de lui rendre sa propriété. En fait, les sacs du prince avaient été interceptés par les Douanes françaises, après avoir reçu une information selon laquelle Sopsaisana transportait de l’héroïne de haute qualité. Ses bagages contenaient en effet 60 kilos d'héroïne, d'une valeur de 13,5 millions de dollars, alors la plus grosse saisie de drogue de l'histoire de France. Le prince avait prévu d'expédier sa cargaison de drogue à New York. L’agence de la CIA à Paris convainquit les Français de ne pas ébruiter l'affaire, mais le prince ne récupéra pas sa dope. Ce qui n'avait guère d'importance. Sopsaisana repartit deux semaines plus tard à Vientiane où il retrouva des approvisionnements presque inépuisables de drogue.