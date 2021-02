L’ambassadeur du Cambodge en France proteste contre un article ‘diffamatoire’ du journal ‘le Monde’ à propos d’Angkor

L'ambassadeur du Royaume du Cambodge en France, Ket Sophann a récemment adressé une lettre à Mme Caroline Monnot, rédactrice en chef du Monde, exprimant ses regrets suite à la publication de l'article sur Angkor par le journal le 13 février dernier.

«Suite à l'article publié par Le Monde le 13 février 2021 par Mme Florence Évin et intitulé 'Au Cambodge, les temples d’Angkor menacés par un parc d’attractions', je souhaite bénéficier d'un droit de réponse, en ma qualité d'ambassadeur du Royaume du Cambodge en France», a écrit l'ambassadeur du Cambodge dans sa lettre du 18 février.

«L'article du 13 février 2021 de Mme Florence Évin suggère que Hun Sen, le Premier ministre, et le gouvernement royal du Cambodge seraient prêts à faire perdre la place qu'occupe le site d'Angkor sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco pour le profit d'un parc d'attractions privé. Je regrette beaucoup que le journal Le Monde ouvre ses colonnes à une telle fake news, à des mensonges au point de vue technique et à des manipulations de l'opinion publique», a-t-il poursuivi.

L'Ambassadeur a rappelé la responsabilité du Comité International de Coordination (CIC) dans la gestion des sites d'Angkor, soulignant que ce comité est coprésidé par la France et le Japon. Le CIC est informé de tous les dossiers d'investissement et ce projet ne fait pas exception. Le CIC prendra une décision, comme cela avait été prévu depuis longtemps, lors de sa prochaine réunion plénière sur les dossiers en cours. Mme Évin a eu amplement le temps d'interroger les autorités françaises et aurait ainsi pu se passer de sa diffamation vis-à-vis des Cambodgiens.

"Lecteur attentif de votre journal, je regrette beaucoup cette triste affaire en raison d'intérêts qui échappent au bon sens ou d'objectifs obscurs alors que ce dossier est traité en toute transparence par les autorités compétentes, y compris celles de la France", a déclaré M. Sophann.

