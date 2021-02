Le CDC a-t-il délibérément induit en erreur le public sur les réactions allergiques au vaccin Moderna?

La Gazette du Citoyen n'est pas anti-vaccin. Des anciennes techniques de vaccinations comme les vaccins contre la variole ou contre la rage ont fait leurs preuves par le passé. Le vieux système de vaccination qui inactivait les virus avant de les réinjecter sous forme de vaccin pour qu'ils se propagent parmi les virus actifs et les inactive, semble avoir montré son efficacité. Mais nous sommes plus que septiques face à cette nouvelle technologie ARN Messenger censée lancer un message à notre ADN pour que celui-ci se modifie de lui-même afin d'inactiver tout seul le virus. Cette nouvelle technologie n'ayant jamais été testée auparavant, nous courrons le risque de faire les cobayes pour des apprentis sorciers. Aujourd'hui, face au coronavirus Covid19, deux vaccins parmi les 5 ou 6 proposés, utilisent cette nouvelle technologie ARN Messenger, le Pfizer et le Moderna, les deux entreprises étant américaine. Nous avons auparavant dénoncé l'entreprise américaine Pfizer pour son manque d'éthique et ses tests criminels (voir «En 2007, le groupe pharmaceutique américain Pfizer a effectué au Nigeria des essais illégaux de médicaments qui ont tué ou handicapé des enfants» sur le lien suivant: http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2020/12/en-2007-le-groupe-pharmaceutique-americain-pfizer-a-effectue-au-nigeria-des-essais-illegaux-de-medicaments-qui-ont-tue-ou-handicape et «En 2009, Pfizer a été condamné à une amende de 2,3 milliards de dollars pour vente frauduleuse de médicaments» sur le lien suivant: http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2020/12/en-2009-pfizer-a-ete-condamne-a-une-amende-de-2-3-milliards-de-dollars-pour-vente-frauduleuse-de-medicaments.html ) et donc aujourd'hui nous allons publier un article traduit par nous qui parle du vaccin de Moderna et de ses effets indésirables qu’on a intentionnellement caché au public.

L'article traduit:

Le CDC (Center for Disease Control and Prevention) a-t-il délibérément induit en erreur le public sur les réactions allergiques au vaccin Moderna?

Le CDC disposait de données plus précises qu'il aurait pu utiliser pour calculer le taux de réactions allergiques graves au vaccin COVID de Moderna - pourquoi ne l'a-t-il pas fait?

Par le Docteur Meryl Nass et John Stone pour The Defender le 28 janvier 2021

Le 13 janvier, les responsables de la santé californiens ont suspendu la diffusion de 330,000 doses du vaccin anti-Covid-19 de Moderna après que «moins de 10» personnes de la clinique de vaccination du stade Petco Park de San Diego aient subi des réactions allergiques au vaccin. Les responsables du comté de Santa Clara ont levé la suspension du lot de vaccins en question le 21 janvier.

Un jour plus tard, le 22 janvier, le Center for Disease Control and Prevention (CDC) a publié un rapport hebdomadaire de «diffusion anticipée» de la mortalité par morbidité du vaccin anti-Covid-19 de Moderna. Pour le rapport, le CDC a utilisé les données déclarées au système de notification des événements indésirables du vaccin (Vaccine Adverse Event Reporting System, sigle anglais VAERS) entre le 21 décembre 2020 et le 10 janvier 2021 pour enquêter sur les cas d’anaphylaxie, une réaction allergique potentiellement mortelle, à la suite d'injections du vaccin de Moderna.

Le choix du CDC d'utiliser les données VAERS pour calculer le taux d'anaphylaxie associé au vaccin de Moderna est idiosyncratique et troublant. Pourquoi?

Premièrement, le VAERS est un système de déclaration «passif», qui se traduit par un degré élevé de sous-déclaration. En fait, une étude de 2010 ( Lazarus et al, 2010) commandée par le CDC a conclu que «moins de 1% des dommages causées par le vaccin» sont signalées au VAERS. Une étude de 2015 (Shimabukuro et al, 2015) a également conclu que les événements indésirables liés aux vaccins sont sous-déclarés.

L'autre problème avec VAERS? Les rapports ne sont souvent déposés que des semaines ou des mois après l'événement, ce qui signifie que les données ne sont pas à jour.

Des milliers d'Américains «affectés négativement» suite à la vaccination COVID-19

Il existe d'autres systèmes de notification que le CDC aurait pu utiliser pour calculer les réactions anaphylactiques au vaccin de Moderna.

Par exemple, les données VSD (Vaccine Safety Datalink), que le CDC a utilisées pour calculer son taux global de 1,3 événement par million de doses, sont mises à jour en temps réel. Il en va de même pour la base de données V-safe, qui a été créée spécifiquement pour évaluer la sécurité des vaccins contre le Covid-19. V-safe envoie des messages texte aux personnes vaccinées quotidiennement pendant une semaine, et parfois plus, après la vaccination d'une personne. Les messages exhortent les personnes vaccinées à signaler tout effet secondaire directement à l'aide d'une application pour téléphone portable.

Le CDC a notifié au public six cas d'anaphylaxie suite au vaccin contre le Covid-19 de Pfizer au cours de la première semaine du programme de vaccination. Ses informations provenaient des données de surveillance active V-safe.

Le Vaccine Safety Datalink et V-safe sont tous deux considérés comme des systèmes de surveillance «actifs», sensibles pour identifier les événements et aptes au calcul des taux d'événements dans une population vaccinée. Cependant, contrairement au VAERS, le contenu des deux systèmes n'est pas accessible au public.

Le rapport du CDC du 22 janvier sur les réactions de Moderna a étonnamment affirmé que «l'efficacité des rapports à VAERS [...] est considérée comme élevée» et que «VAERS est probablement sensible à la capture des cas d'anaphylaxie survenant après les vaccinations contre le Covid-19.»

La seule référence citée pour soutenir ces affirmations était une publication du CDC de 1995 sur le VAERS, écrite par les propres scientifiques du CDC - qui, au lieu de soutenir les affirmations du CDC du 22 janvier, les a contredites.

Tout comme l'étude Lazarus de 2010, le rapport de 1995 du CDC a révélé que moins de 1% de certains événements indésirables graves étaient signalés au VAERS. Le rapport, qui ne mentionnait pas l'anaphylaxie, a également «mis en évidence les limites des systèmes de surveillance passive pour évaluer l'incidence des événements indésirables liés au vaccin.

En fait, selon le site de VAERS: «Il n'est pas possible d'utiliser les données VAERS pour calculer la fréquence à laquelle un événement indésirable survient dans une population.»

Nonobstant ces obstacles extraordinaires à l'utilisation du VAERS pour calculer tout taux d'événements indésirables, le CDC a trouvé 108 cas potentiels d'anaphylaxie après les vaccinations Moderna dans VAERS, dont seulement 10 répondaient aux critères de Brighton pour l'anaphylaxie. Avec 4 millions de doses administrées, le CDC a calculé un taux de 2,5 événements d'anaphylaxie par million de doses - toujours le double du taux moyen accepté pour la vaccination.

Le vaccin de Pfizer a également été associé à des événements anaphylactiques plus élevés que prévu. Au 19 décembre 2020, après seulement quelques jours d'utilisation, le CDC avait confirmé 6 cas d'anaphylaxie parmi 272,000 vaccinés, soit 22 cas par million de doses. C'est également considérablement plus élevé que le taux prévu par le CDC de 1,3 par million de cas d'anaphylaxie après la vaccination.

Le CDC avait promis qu'il aurait cinq systèmes de surveillance des événements indésirables en action au début du programme de vaccination contre le Covid-19, et qu'il ajouterait six autres systèmes plus tard.

Pourtant, V-safe est le seul de ces systèmes actuellement utilisé pour assurer une surveillance active. En tant que tel, c'est le seul à partir duquel les taux d'événements indésirables peuvent être calculés de manière fiable. Le CDC aurait dû utiliser V-safe pour calculer le taux d'anaphylaxie associé au vaccin Moderna - mais il ne l'a pas fait.

Si le CDC cherchait désespérément à améliorer l'apparence du profil de sécurité du vaccin contre le Covid-19 de Moderna et à libérer les 330,000 doses mises en quarantaine en Californie, le fait d'utiliser les données VAERS - en espérant que personne ne le remarquerait - était probablement la meilleure option.

Si le CDC veut cultiver la confiance dans les vaccins contre le Covid-19 et rétablir la confiance dans la surveillance des dommages collatéraux causées par les vaccins, il est essentiel de rendre publiques les données les meilleures et les plus précises que le CDC a toujours eu en sa possession.

Lien de l'article en anglais:

https://childrenshealthdefense.org/defender/did-cdc-mislead-public-allergic-reactions-moderna-vaccine/