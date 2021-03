Des langues perdues redécouvertes dans l'une des plus anciennes bibliothèques du monde

Par Brigit Katz pour Smithsoniam magazine le 5 Septembre 2017

Le monastère Sainte-Catherine, un site chrétien sacré niché à l'ombre du mont Sinaï, abrite l'une des plus anciennes bibliothèques du monde utilisées en permanence depuis sa fondation. Des milliers de manuscrits et de livres y sont conservés, dont certains contiennent des trésors cachés.

Actuellement, comme le rapporte Jeff Farrell pour The Independent, une équipe de chercheurs utilise une nouvelle technologie pour découvrir des textes qui ont été effacés par les moines qui vivaient et travaillaient au monastère dans le but de réutiliser le papier pour écrire des textes plus récent. Beaucoup de ces textes originaux ont été écrits dans des langues bien connues des chercheurs - latin, grec, arabe - mais d'autres ont été inscrits dans des langues perdues depuis longtemps et rarement vues dans les archives historiques.

Les manuscrits qui possèdent plusieurs couches d'écriture sont connus sous le nom de palimpseste, et il y en a environ 130 au monastère Sainte-Catherine, selon le site Web de la Early Manuscript Electronic Library, qui a dirigé l'initiative de redécouverte des textes originaux. Comme l'explique Richard Gray dans The Atlantic, avec la montée de l'islam au 7ème siècle, les sites chrétiens du désert du Sinaï ont commencé à disparaître et Sainte Catherine s'est retrouvée dans un isolement relatif. Les moines se sont tournés vers la réutilisation de parchemins plus anciens lorsque les fournitures du monastère se sont raréfiées.

Pour découvrir les textes secrets des palimpsestes, les chercheurs ont photographié plusieurs fois des milliers de pages, éclairant chaque page avec des lumières de couleurs différentes. Ils ont également photographié les pages avec de la lumière qui les éclairait depuis l'arrière ou sous un angle oblique, ce qui a aidé à «mettre en évidence de minuscules bosses et dépressions dans la surface», écrit Gray. Ils ont ensuite introduit les informations dans un algorithme informatique, qui est capable de distinguer les textes les plus récents des originaux.

Depuis 2011, les chercheurs ont photographié 74 palimpsestes, qui comptent 6800 pages en tout. Et les résultats de l'équipe ont été assez étonnants. Parmi les textes nouvellement révélés, qui datent du IVe au XIIe siècle, figurent 108 pages de poèmes grecs jusque-là inconnus et la plus ancienne recette connue attribuée au médecin grec Hippocrate.

Mais les découvertes les plus intrigantes sont peut-être les manuscrits écrits dans des langues obscures qui sont devenues inutilisables il y a plusieurs siècles. Deux des textes effacés, par exemple, étaient écrits en albanais du Caucase, une langue parlée par les chrétiens dans ce qui est aujourd'hui l'Azerbaïdjan. Selon Sarah Laskow d' Atlas Obscura , l'Albanais du Caucase n'existe aujourd'hui que dans quelques inscriptions en pierre. Michael Phelps, directeur de la bibliothèque électronique des premiers manuscrits, dit à Gray of the Atlantic que la découverte d'écrits albanais du Caucase à la bibliothèque de Sainte Catherine a aidé les chercheurs à approfondir leur connaissance du vocabulaire de la langue, en leur donnant des mots pour des choses comme «filet» et «poisson.»

D'autres textes cachés ont été écrits dans un dialecte défunt connu sous le nom d'araméen palestinien chrétien, un mélange de syriaque et de grec, qui a été abandonné au 13ème siècle pour être redécouvert par les savants au 18ème siècle. «C'était une communauté entière de personnes qui avaient une littérature, un art et une spiritualité», dit Phelps à Gray. «Presque tout cela a été perdu, mais leur ADN culturel existe aujourd'hui dans notre culture. Ces textes palimpsestes leur redonnent une voix et nous permettent de découvrir comment ils ont contribué à ce que nous sommes aujourd'hui.

Le Sinai Palimpsests Project, comme l'initiative de l'équipe est connue, a pris une nouvelle urgence ces dernières années, car la présence de djihadistes de l'État islamique (Daesh) dans la péninsule du Sinaï a rendu le monastère de Sainte Catherine encore plus difficile à atteindre. Phelps et ses collègues chercheurs mettent en ligne des images des palimpsestes afin que les chercheurs puissent explorer les écrits secrets qui ont récemment été mis au jour.

Lien de l'article en anglais:

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/long-lost-languages-found-manuscripts-egyptian-monastery-180964698/