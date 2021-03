Discussions sino-américaines en Alaska: une traductrice chinoise félicitée pour la qualité de sa prestation

La traductrice chinoise Zhang Jing a gagné de nombreux fans sur les réseaux sociaux chinois grâce à sa solide performance et à ses traductions précises lors de la réunion de haut niveau Chine-États-Unis en Alaska vendredi, ce qui a suscité des applaudissements du personnel diplomatique chinois participant à la mission.

Le point culminant de l'interprétation de Zhang est venu quand elle a traduit tranquillement plusieurs discours de la délégation chinoise d'une durée de plus de 10 minutes en anglais couramment et avec précision, ce qui lui a valu les applaudissements et le respect des internautes, dont beaucoup se spécialisaient en traduction.

Zhang, diplômé de l'Université des Affaires étrangères de Chine, a été félicité sur les réseaux sociaux chinois pour «avoir pleinement montré le comportement élégant des diplomates chinois dans la nouvelle ère».

Une photo d’elle accompagnée du hashtag «elle est la traductrice sur place lors de discussions de haut niveau sino-américaines» est devenue virale sur Sina Weibo, une société chinoise de type Twitter, avec des vues dépassant les 400 millions.

Selon une interview médiatique avec le professeur du lycée de Zhang, cette dernière avait la possibilité d'entrer dans les meilleures universités chinoises comme l'Université de Pékin et l'Université de Tsinghua, mais elle a choisi d'aller à l'Université des Affaires étrangères de Chine pour un jour servir son pays au ministère des Affaires étrangères.

«Zhang Jing a aidé à transmettre la voix de la Chine au monde grâce à sa spécialité, et par rapport à la traductrice américaine, elle a beaucoup mieux performé. Elle a également montré "le pouvoir" des femmes chinoises», a commenté un internaute sur Sina Weibo.

Les compliments adressés au personnel diplomatique féminin ont également été adressés à d'autres diplomates tels que Hua Chunying.

"Je pense que les femmes qui sont apparues au ministère des Affaires étrangères ces dernières années sont merveilleuses. Elles ont représenté l'image de la Chine sur la scène diplomatique internationale et ont accru la réputation du pays grâce à leurs talents", a écrit un autre utilisateur de Sina Weibo.

L'expérience de Zhang a inspiré de nombreux étudiants se spécialisant en traduction.

"Je veux aussi utiliser ma spécialité pour contribuer à la diplomatie de mon pays et je continuerai à m'améliorer", a déclaré dimanche au Global Times un étudiant de premier cycle à Pékin, spécialisé en traduction.

Lien de l’article en anglais:

https://www.globaltimes.cn/page/202103/1218966.shtml