En Chine, l'appétit pour la viande diminue tandis que la révolution végétalienne s'installe

Par Crystal Reid pour The Guardian le mardi 9 mars 2021

La vitrine d'un KFC dans la ville de Hangzhou, à l'est de la Chine, affiche l'image familière d'un monticule de nuggets. Mais le récipient, qui arbore le visage souriant du colonel Sanders, n’est pas habituel. Il est vert et les nuggets qu'il contient sont entièrement sans viande.

Durant les deux dernières années, après de nombreuses années au cours desquelles la consommation de viande par les classes moyennes chinoises a augmenté, manger du porc tous les jours étant le signe d’un nouveau confort financier et d’un certain luxe, les pousses vertes d'une révolution végétalienne ont commencé à germer. Bien que la Chine consomme toujours 28% de la viande consommée dans le monde, dont la moitié de la viande de porc, et que le marché de la viande y soit évalué à 86 milliards de dollars (62 milliards de livres sterling), les substituts de viande à base de plantes se taillent lentement une place auprès d’une nouvelle génération de consommateurs qu’alarment de plus en plus les crises alimentaires telles que le coronavirus et la peste porcine africaine.

Les villes les plus cosmopolites de Chine abritent désormais des groupes de médias sociaux, des sites web et des communautés consacrés aux modes de vie sans viande. VegeRadar, par exemple, a compilé des cartes complètes des restaurants végétariens et végétaliens dans toute la Chine. Selon un rapport du Good Food Institute , le marché chinois de la viande à base de plantes était estimé à 6,1 milliards de yuans (675 millions de livres sterling) en 2018 et devrait croître de 20 à 25% par an.

Yun Fanwei, une étudiante de 25 ans à Shanghai, fait partie d'une nouvelle race de végétariens désireux d’avoir plus de choix. «J'achète certains de ces faux produits carnés et beaucoup d'entre eux sont plutôt bons. Ils n'ont pas nécessairement le goût de la viande, mais c’est une bonne alternative au tofu», a-t-elle déclaré.

Le fait de manger de la viande était étroitement lié à l’accroissement de la richesse en Chine. Dans les années 1960, un Chinois consommait en moyenne 5 kg de viande par an. C’est passé à 20 kg, au moment de la campagne «Réforme et Ouverture» de l'ancien dirigeant Deng Xiaoping à la fin des années 1970, puis à 48 kg en 2015.