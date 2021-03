Inde: plus d'un million de personnes se rassemblent à Calcutta à l’appel du Parti communiste (marxiste) et d’autres partis de Gauche

Par In Defense of Communism le dimanche 28 février 2021

Plus d'un million de personnes se sont rassemblées dans la ville de Kolkata (Calcutta) dans la journée du 28 février 2021 à l’appel du Parti communiste indien (marxiste) et d’autres partis de Gauche. Ce rassemblement, l'un des plus grands rassemblements politiques de ces dernières années, s'est tenu au Kolkata's Brigade Parade Ground, le plus grand parc de la ville.

L'énorme rassemblement, qui s’est produit juste avant le scrutin de l'assemblée du Bengale occidental, a envoyé un message fort au BJP (Bharatiya Janata Party) au pouvoir et au TMC (All India Trinamool Congress). "Le TMC doit être détrôné pour arrêter le mastodonte du BJP au Bengale", a souligné dans son discours le secrétaire général du Parti communiste (marxiste) Sitaram Yechury. «Nous nous battrons pour garantir l'égalité des droits des hommes et des femmes de toutes les couches de la société, et contre les attaques visant l'expression pluraliste», a déclaré Surjya Kanta Mishra, secrétaire d'État du Bengale occidental du CPI (M).

Comme le Parti communiste (marxiste) l'a mentionné dans son compte Facebook, " selon une estimation conservatrice, environ 10 lakh (1 million) de personnes de tous les horizons sont venues aujourd'hui au Brigade Parade Ground à Calcutta pour restaurer les droits démocratiques du peuple, pour garantir des élections libres et équitables. Des gens de tous âges sont venus participer à ce qui a été l'un des plus grands rassemblements politiques pacifiques du monde ".

Le KKE solidaire avec le peuple et les communistes de l'Inde

Mercredi 17 février 2021

Dans un communiqué publié le mercredi 17 février, le bureau de presse du CC du Parti communiste grec (KKE) dénonce la politique du gouvernement Modi en Inde et exprime sa solidarité militante envers le peuple et les communistes du pays.

Plus précisément, la déclaration se lit comme suit:

Le KKE exprime sa solidarité militante avec la lutte des travailleurs, des agriculteurs pauvres et de la jeunesse indienne pour leurs droits et la satisfaction de leurs besoins contemporains en matière de travail, de santé, d'éducation et de vie, écrasés par le mode de production capitaliste. .

Nous dénonçons le gouvernement Modi, qui, tout en portant d'énormes responsabilités dans la situation actuelle à laquelle font face la classe ouvrière et les autres couches populaires, recourt au terrorisme et à la répression généralisée. Il a même osé couper l'approvisionnement en eau et en électricité pour faire face aux mobilisations massives en cours des paysans sans terre et des petits agriculteurs, qui se sont soulevés à juste titre contre l'ensemble de mesures qui attaque les droits des agriculteurs en difficulté, accordant des subventions aux entreprises capitalistes monopolistes dans le domaine de la production agricole et alimentaire.

Le KKE dénonce également sans équivoque l'intensité de la répression contre les mobilisations du peuple et de la jeunesse par le gouvernement de l'État du Bengale occidental, avec un usage intensif de produits chimiques et de canons à eau, qui ont récemment coûté la vie à au moins deux militants - membres du Parti communiste indien (marxiste).

Nous adressons un «lal salaam» et exprimons notre soutien aux familles des camarades et des militants qui ont perdu la vie à cause de la violence et de la répression étatiques, ainsi qu'à tous ceux qui luttent depuis des mois contre les politiques anti- populaires du gouvernement visant à protéger les profits des groupes monopolistes face à la nouvelle crise capitaliste accélérée par la pandémie du Covid-19.

Vive la solidarité internationaliste avec le peuple et les communistes de l'Inde!

