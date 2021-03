L'Indonésie, avec la complicité des États-Unis, a été un modèle pour les massacres de communistes

Une sélection de tracts de propagande blâmant le Parti communiste indonésien pour le mouvement du 30 septembre (1965) apparu à la fin de 1965 (Source de la photographie: Davidelit - CC BY 3.0)

Dans son livre The Jakarta Method (La méthode de Jakarta), le journaliste Vincent Bevins rapporte que le gouvernement américain a fourni du matériel et des fonds à l'armée indonésienne et y a inséré des agents de la CIA. Ces derniers ont fourni aux tueurs des listes de communistes réels et imaginaires. Les responsables américains ont conditionné le soutien militaire américain à la protection des installations pétrolières américaines et à l'élimination des communistes.

Lors d’un complot d'origine obscure, six généraux de l'armée indonésienne ont été assassinés le 30 septembre 1965. Le blâme est tombé sur le PKI et bientôt des soldats, des paramilitaires et des voyous tuaient ou faisaient disparaitre des membres et des sympathisants du PKI. Le général d'armée Suharto a ensuite assumé des pouvoirs dictatoriaux qu'il a conservés jusqu'en 1998. Le président Sukarno a été écarté. Le nombre de décès était d’environ un million et un autre million de personnes se sont retrouvées dans des camps de concentration. La torture était systématique.

S’étant libéré de la domination coloniale néerlandaise, ce pays dirigé par le président Sukarno était à l'avant-garde des nations qui s'efforçaient de se tenir à l'écart des camps américains et socialistes. Le Parti communiste d'Indonésie (PKI), avec trois millions de membres, était devenu le troisième plus grand parti de ce type au monde. Il participait aux élections, était représenté au parlement et entretenait des liens avec les syndicats et les organisations sociales et culturelles.

L'impérialisme américain était sur une lancée au milieu du 20e siècle alors que les problèmes de la guerre froide émergeaient. Celles-ci comprenaient le conflit américano-soviétique, les craintes de guerre nucléaire, les guerres de Corée et du Vietnam, l'anticommunisme domestique et l'Indonésie.

Le livre The Jakarta Method (La méthode de Jakarta) écrit par le journaliste Vincent Bevins

Le PKI a été détruit et le communisme interdit. Bevins affirme que le gouvernement américain s'inquiétait davantage du PKI que des communistes vietnamiens, et que la douleur de la défaite américaine au Vietnam serait atténuée grâce à l'éradication des communistes indonésiens.

Dans son rapport sur les événements en Indonésie, le conseiller américain à la sécurité nationale McGeorge Bundy, cité dans le livre, a évoqué «une justification frappante de la politique américaine à l'égard de cette nation». Le chroniqueur du New York Times, James Reston, y a célébré les événements sous le titre «Une lueur de lumière en Asie».

The Jakarta Method examine «les programmes anti-communistes d'extermination soutenus par les États-Unis [qui] ont commis des meurtres de masse dans au moins 22 pays». Bevins rapporte des meurtres en Irak, en Iran, au Soudan et en particulier en Amérique latine, à commencer par le Guatemala en 1954. Là, un régime imposé par un coup d'État imposé par la CIA a assassiné au moins 2000 communistes présumés.

La propension du Brésil à un anticommunisme enragé a préparé le terrain pour un coup d'État militaire en 1964. Le gouvernement américain était déjà sur les lieux. La dictature militaire remplaçant le président João Goulart a duré jusqu'en 1985. Le Brésil «jouera bientôt un rôle crucial en renvoyant d'autres pays dans le camp occidental», selon Bevins.

Le coup d'État au Brésil a fourni un plan pour la catastrophe à venir en Indonésie. Les catastrophes dans les deux pays étaient des modèles pour les massacres qui suivraient. L'implication des États-Unis a été un facteur dans chacun d'eux, bien que les divers assauts aient suscité beaucoup d'inspiration et de ressources auprès de sources locales. Les insurrections de gauche actives dans quelques pays ont servi de prétextes.

Avec l'aide des États-Unis, les dictatures militaires qui ont pris le pouvoir au Chili (1973) ainsi qu’en Argentine (1976) et ont lancé l'opération Condor, la machine à tuer régionale. Quelque 75,000 personnes ont été assassinées au Salvador. L'armée guatémaltèque assistée par la CIA a tué 200,000 personnes pour la plupart des autochtones (mayas) entre 1978 et 1983. Le livre offre des détails sur l'implication américaine au Chili, au Nicaragua et au Brésil, mais pas dans d'autres pays d'Amérique latine.

Dans de nombreux endroits, chuchoter «Jakarta» ou griffonner le mot sur les surfaces publiques a servi d'avertissement, rapporte Bevins. Donnant le ton, le général du Salvador, Roberto D'Aubuisson, a déclaré: «Vous pouvez être communiste… même si vous ne croyez pas personnellement que vous êtes communiste.»

Les relations étroites entre les officiers militaires américains et leurs homologues en Indonésie et en Amérique latine ont favorisé les interventions militaires américaines. L'École des Amériques de l'armée américaine a promu de tels liens interpersonnels, selon le groupe de protestation School of the Americas Watch. La formation a sans aucun doute permis à de nombreux officiers militaires indonésiens de la base militaire de Leavenworth, au Kansas, de renforcer leur confiance dans le personnel militaire américain au travail dans leur propre pays.

Bevins note que l'Indonésie «est probablement tombée de la carte proverbiale à cause des événements de 1965-1966». En effet, «les pays lointains, stables et sûrement pro-américains, ne font pas la une des journaux». La Colombie, un autre pays connu pour sa catastrophe humanitaire, une guerre civile brutale et l'intervention américaine, reçoit également peu d'attention des médias américains.

Le journaliste Bevins a effectué de longs séjours au Brésil et en Indonésie. Afin de développer des liens personnels avec les survivants des divers bains de sang, il les a traqués à travers le monde. Ce qu'il a appris contribue à l'authenticité et à l'immédiateté de son histoire. Son récit rempli de faits repose sur la force d'un langage clair et de commentaires pertinents.

Bevins déclare que «la création d'un monstrueux réseau international d'extermination… a joué un rôle fondamental dans la construction du monde dans lequel nous vivons tous aujourd'hui… un anticommunisme soft existe toujours au Brésil, en Indonésie et dans de nombreux autres pays. La guerre froide a créé un monde de régimes qui perçoivent toute réforme sociale comme une menace.»

Il jette un nouvel éclairage sur la nature de la guerre froide. Pour Bevins, «Ce qui s'est passé au Brésil en 1964 et en Indonésie en 1965 a peut-être été la victoire la plus importante de la guerre froide pour l'équipe qui a finalement gagné.» Il souligne que son «histoire de la guerre froide [ne] se concentre pas principalement sur les Blancs aux États-Unis et en Europe» ou en Union soviétique.

The Jakarta Method étudie aussi une série de conflits armés séparés inspirés de l'anticommunisme. Ils ont eu lieu dans différents pays. Des agents armés au service des couches supérieures de chacune de ces sociétés attaquaient des concitoyens qui cherchaient, ou pensaient être, à la recherche de la justice et de l'autonomisation. En substance, le livre traite des conflits de classe dans ces pays.

Le programme de l'auteur ne portait pas que sur une guerre froide combattue avec des mots et des postures entre certaines nations gouvernées par des partis communistes et d'autres puissantes et anticommunistes. Cette guerre froide a pris fin avec la chute du bloc soviétique des nations en 1991. L'autre, pas vraiment une guerre froide, est au repos maintenant, mais elle continue.

WT Whitney Jr. est un pédiatre à la retraite et journaliste politique vivant dans le Maine.

