La Gauche indienne soutient les manifestants birmans

Solidarité avec le peuple du Myanmar

Par Peoples Democracy le 17 février 2021

Il y a une résistance massive au Myanmar (Birmanie) contre la prise de contrôle militaire. Des gens de tous horizons sont descendus dans les rues au cours des dernières semaines pour protester contre la répression brutale de la démocratie.

Les Tatmadaw (forces armées du Myanmar) ont effectué le coup d'État le 1er février, jour de l'ouverture du nouveau parlement après les élections générales de novembre 2020. Les élections avaient abouti à une victoire écrasante de la Ligue nationale pour la démocratie dirigée par Aung San Suu Kyi (NLD). L'armée a déclaré les résultats illégaux et a destitué le président Win Myint et la conseillère d'État Suu Kyi. Eux et d'autres dirigeants de la LND (Ligue nationale pour la démocratie) ont été arrêtés et sont actuellement détenus.

Les forces armées ont dirigé le Myanmar pendant des décennies depuis le coup d'État du général Ne Win en 1962. Le mouvement pour la démocratie a réalisé une percée en 1981, mais il a été brutalement écrasé par l'armée. Suu Kyi a été assignée à résidence pendant seize longues années.

Après une lutte ardue, l'armée a concédé certains pouvoirs et un système démocratique hybride a été mis en place sur la base de la Constitution de 2008 adoptée par l'armée. Dans ce système, l'armée détenait toujours des pouvoirs clés; 25% des sièges des deux chambres du Parlement étaient réservés aux candidats militaires. Les ministères de la Défense et de l'Intérieur appartenaient à l'armée et contrôlaient d'autres secteurs critiques de l'État.

En 2015, pour la première fois, la LND a contesté les élections à la Chambre des représentants et à la Chambre des nationalités qui composent l'Assemblée de l'Union. La LND a ensuite remporté plus de 80% des sièges dans les deux chambres. Étant donné que Suu Kyi ne pouvait pas assumer le poste de chef du gouvernement car elle était interdite par la disposition constitutionnelle qui interdisait à toute personne ayant un conjoint étranger d'occuper ce poste, elle a été nommée conseillère d'État et était de facto Première ministre.

Lors des élections générales du 8 novembre 2020, la LND a amélioré sa position en remportant 258 des 310 sièges à la Chambre des représentants et 138 des 168 sièges à la Chambre des nationalités. Le Parti de la solidarité et du développement de l'Union (USDP), soutenu par l'armée, n'a pu recueillir que 26 sièges et 5,9% des voix à la chambre basse.

Frustrée par ce résultat, l'armée a déclaré qu'il y avait eu de graves irrégularités dans l'élection et le coup d'État a suivi. Les forces armées ont déclaré une situation d'urgence en vertu d'une disposition constitutionnelle et ont déclaré qu'elle durerait un an, après quoi de nouvelles élections auraient lieu. Jusque-là, le commandant en chef de l'armée, le général Min Aung Hliang, serait le dirigeant de facto.

Quelle est la motivation de cette action militaire drastique? Les échelons supérieurs des forces armées ont construit un puissant réseau de favoritisme et d’intérêts commerciaux dans le pays. Certains des secteurs lucratifs comme les pierres précieuses, le bois et les ressources minérales sont contrôlés et pillés par des entreprises dirigées par des généraux et d'anciens membres du corps des officiers.

Les forces armées ont pensé que l'USDP gagnerait assez de force pour mater la LND et Aung Suu Kyi. Même la disposition d'une super majorité de 67% requise pour faire élire ses candidats aux postes de président et de deuxième vice-président n'était pas un obstacle suffisant pour contrecarrer la LND. Lors des élections de 2015 et de 2020, la LND a obtenu plus de 80% des sièges parmi ceux non réservés aux militaires.

Les intérêts particuliers exerçant le pouvoir politique et économique par l'élite des forces armées étaient menacés par la légitimité électorale croissante de la LND et de sa dirigeante.

Le fait que les forces armées soient complètement isolées du peuple est devenu évident au cours de la dernière quinzaine. De manière significative, la plupart des fonctionnaires, des agents de santé, des employés du secteur de l'électricité et des cheminots se sont joints aux manifestations de masse et ont fait grève. L'armée aura du mal à diriger le gouvernement sans la coopération de ces sections.

Face aux protestations croissantes, la police et l'armée recourent désormais à des tactiques répressives, notamment en tirant sur des manifestants pacifiques. Des centaines de personnes ont déjà été arrêtées et mises en prison. On craint qu'il y ait un bain de sang.

Cependant, le peuple, dans une démonstration impressionnante de solidarité et de volonté collective, fait face courageusement à la puissance des militaires. Le peuple birman a besoin du plein appui et de la solidarité du peuple indien. Nos deux pays sont unis par nos histoires coloniales passées. La puissance impérialiste britannique a exilé Bahadur Shah Zafar à Rangoon tandis que le roi Thibaw de Birmanie a été exilé à Ratnagiri dans le Maharashtra. Pendant des décennies, le peuple du Myanmar a subi les bottes brutales d'une dictature militaire. Il a maintenant résolu de ne pas permettre que cela se reproduise.

Le gouvernement de l’Inde ne doit pas se fonder sur des calculs géopolitiques et doit être fermement solidaire du peuple et de ses aspirations démocratiques au Myanmar.

