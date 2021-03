Les glorieux 100 premiers jours de mouvement paysan de l’Inde

Le 6 mars dernier, le mouvement historique paysan a atteint les cent jours. C'est le plus grand mouvement paysan du pays depuis l'indépendance et il couvre tout le pays - une lutte paysanne pan-indienne dans le vrai sens du terme.

Ce mouvement est le mouvement démocratique le plus uni en Inde car environ 500 organisations paysannes de nature hétérogène y sont impliquées et elles ont maintenu une unité sans précédent jusqu'à présent.

Ce mouvement, si important dans toute l'Inde, se déroule d'une manière absolument pacifique. Pas un seul incident de violence ne s'est produit car notre slogan est: "S'il y a la paix, les paysans gagneront, s'il y a de la violence, Modi gagnera". Ainsi, il reste le mouvement le plus pacifique de l'histoire du mouvement démocratique dans le pays. Pour cette raison, le gouvernement n'a trouvé aucun moyen de l'attaquer. Cependant, il a conspiré pour blâmer ce mouvement et a organisé l'incident de «Lal Qila» avec l'aide de ses partisans. Tout le monde sait que cet incident a été organisé par le gouvernement central et sa police.

C'est le premier mouvement paysan entièrement indien avec des millions de paysans de tout le pays qui y participent. Auparavant, de grands mouvements paysans ont été organisés dans certains États ou, dans certaines régions de l'Inde, mais n'ont jamais pris un tel caractère totalement indien. Le gouvernement du BJP et ses médias favoris ont fait de leur mieux pour le décrire comme un «mouvement punjabi». Effectivement, les paysans du Pendjab sont à l'avant-garde et jouent le rôle le plus important dans cette lutte. Mais ce n'est pas seulement un mouvement pendjabi et il fait partie d'un mouvement pan-indien, même si le Pendjab en est le pionnier. Dans la plupart des régions du pays, les paysans participent par milliers. Dans 600 districts, des rassemblements ont pris place. Une grève générale a été organisée dans toute l'Inde à laquelle ont participé 30 à 35 millions de personnes.

Ce mouvement a gagné le soutien de la plupart des gens de toute l'Inde. Tous les syndicats et fédérations nationales ont apporté un soutien total au mouvement et des dizaines de milliers de travailleurs participent physiquement à différents programmes d'action. Pour la première fois, on peut remarquer une grande unité entre ouvriers et paysans dans la lutte. Les travailleurs agricoles et les couches les plus pauvres de la population ont renforcé le mouvement en se joignant à la lutte. Les femmes participent avec beaucoup d'enthousiasme et, dans différentes régions du pays, des milliers de personnes rejoignent le mouvement. Les étudiants et les jeunes participent en grand nombre. Les petits commerçants ont également apporté leur soutien à la lutte.

Cette lutte a non seulement attiré l'attention de toutes les sections de la population indienne, mais elle a également attiré un soutien sans précédent de différents pays. Le soutien mondial afflué par des personnalités internationales, des militants des droits de l'homme, des intellectuels, diverses organisations des Nations Unies, la diaspora indienne dans 100 pays du monde, des parlementaires de différents pays, etc.

Cette lutte large, unique et unie a défié les forces de division, communautaires et de castes du pays. Le BJP et le RSS (NDT: partis suprématistes hindous actuellement au pouvoir) cherchent à diviser le peuple selon la caste et la ligne communale. Mais le mouvement paysan actuel a créé une nouvelle identité plus large et inclusive appelée «kisan» (paysans qui se lèvent pour leurs droits). Les paysans disent qu'ils sont tous des «kisans» indépendamment de leur caste ou de leur identité religieuse. Dans le passé, les forces communales avaient créé des émeutes entre les hindous et les musulmans à Muzaffarnagar, en Uttar Pradesh, ce qui a provoqué une large division à long terme entre eux. Mais maintenant, les deux communautés et leurs dirigeants disent ouvertement qu'ils ont commis une erreur et ont été victimes de conspirations de la part du RSS et une unité plus large entre les hindous et les musulmans a émergé. La querelle entre les peuples du Pendjab et de l'Haryana a été créée sur leur identité, leur différend sur l'eau, etc. Mais ce mouvement les a unis.

Le gouvernement autoritaire fasciste du BJP a organisé plusieurs attaques contre ce mouvement. Tous les intellectuels, artistes, militants, militants des droits de l'homme, jeunes et étudiants, journalistes, écrivains, etc., soutenant le mouvement paysan sont confrontés aux attaques de ce gouvernement. Le service des accises, ED, NIA, CBI, la police, etc., ont été largement utilisés contre eux, les qualifiant d'«anti-nationaux», les accusant de sédition, les arrêtant et les mettant derrière les barreaux - tout cela ne faisait que terroriser la démocratie les gens conscients. Un grand nombre de paysans sont en prison et la plupart des dirigeants sont accusés de sédition. Cette situation est pire que la période «d'urgence». Les agriculteurs, les dirigeants du mouvement et les organisations paysannes sont restés fermes sur leur terrain et sont déterminés à faire face à de telles attaques.

Tout en achevant son 100ème jour, le mouvement a atteint sa troisième étape. Au cours de la première étape, il a été confronté à de graves attaques, à des obstructions et à des menaces. Mais sans tenir compte de toutes ces menaces, les paysans ont marché en avant et se sont assis dans des dharnas pacifiques aux frontières de Delhi et ont renforcé la force du mouvement sans interruption jusqu'au 26 janvier. Mais après la deuxième conspiration du gouvernement à Ghazipur, le mouvement a été renouvelé avec de nouvelles forces. Tous les dharnas aux frontières ont été renforcés avec une plus grande mobilisation de la population. La deuxième étape a contesté l'attaque du gouvernement.

Ce jour-là, le 100e jour, une «confiture de chakka» a été organisée sur le périphérique extérieur KMP et une journée de protestation contre les lois sur les fermes noires et le gouvernement anti-agriculteur a été contesté dans tout le pays avec des drapeaux noirs.

Le mouvement se poursuit en raison de l'attitude anti-agriculteurs du gouvernement. Le Samyukta Kisan Morcha (SKM) a annoncé que la question du retrait des trois lois noires et de la promulgation de la loi MSP est une affaire entre les agriculteurs et le gouvernement. Il ne devrait pas y avoir d’intermédiaires entre les deux. Pour cette raison, le SKM n'a même pas accepté la médiation du tribunal. Mais le gouvernement a intentionnellement retardé l'affaire et en onze séries de pourparlers, aucune solution n'a été trouvée. Ils voulaient nous fatiguer en retardant les négociations; Au cours des 40 derniers jours, il n'y a pas eu de discussion, bien que le premier ministre ait annoncé que le gouvernement et les agriculteurs sont à une même distance de téléphone. Nous avons clairement indiqué que le problème ne peut être résolu que par la discussion et nous l’attendons. Nous avons rejeté l'ancienne proposition il y a des mois et nous nous attendions à ce que le Premier ministre, en tant que plus haute autorité, accepte de négocier.

Cependant, le gouvernement a monté une attaque contre le mouvement et dans une telle atmosphère, il n'y a pas de discussion. Les actions du gouvernement sont dégoûtantes. Tout au long, le gouvernement a tenté de museler le mouvement. Après avoir échoué à arrêter la marche des agriculteurs, il a continuellement propagé le mensonge pour blâmer les payans. Il a qualifié le mouvement dirigé uniquement par des agriculteurs, de mouvement maoïste, contrôlé par des gauchistes, dirigé par des partis politiques, encouragé par le Pakistan et assisté par la Chine. Lorsque tous ces mensonges ont été condamnés et dénoncés par le SKM, le gouvernement a mis au point une nouvelle conspiration en utilisant ses agents et organisé le méfait du Fort Rouge. Bientôt, les gens l'ont compris et le gouvernement a été largement condamné par les gens pour leur complot visant à blâmer les agriculteurs pacifiques, disciplinés et déterminés. Depuis, le dialogue avec les agriculteurs s'est également arrêté. Mais les agriculteurs sont déterminés à poursuivre leur lutte. Ils ont été confrontés à des souffrances sans précédent pendant ces 100 jours. Ils ont souffert d'un froid proche de zéro degré et de fortes pluies et 250 de nos courageux agriculteurs ont perdu la vie. Mais ce gouvernement inhumain ne se soucie pas des souffrances des agriculteurs et ne prend aucune mesure pour résoudre leurs problèmes. Dans une démocratie, un gouvernement élu écouterait la voix de ses citoyens, essaierait de les aider, mais le rôle de ce gouvernement BJP est totalement antidémocratique, autoritaire et fasciste. Ce gouvernement inhumain ne se soucie pas des souffrances des agriculteurs et ne prend aucune mesure pour résoudre leurs problèmes.

Au cours de cette lutte longue, difficile et déterminée de 100 jours, les agriculteurs ont tiré de nombreuses leçons. Les souffrances sans précédent qu’ils ont subi leur ont fait comprendre la nature du pouvoir étatique oppressif. Le caractère du gouvernement BJP dirigé par le RSS est absolument favorable aux entreprises. Ils veulent détruire l'agriculture paysanne et établir une agriculture au service des grandes entreprises à la demande d'Adani, d'Ambani et d'autres entreprises de monopole nationales et internationales. Ils sont fondamentalement anti-agriculteurs, anti-travailleurs et anti-personnes. Ils essaient de renforcer le système d'exploitation en modifiant le système pour faciliter les maisons de corporation afin de maximiser leurs profits et d'assurer un pillage sans heurts des gens ordinaires. Les paysans ont appris au cours de ces 100 jours que le gouvernement est prêt à détruire tous les droits constitutionnels et démocratiques des agriculteurs et du peuple et à utiliser toutes les mesures répressives pour réprimer le peuple et son mouvement démocratique. Ils ont également compris que pour forcer le gouvernement à descendre, une lutte pan-indienne est nécessaire et dans les différents États, des milliers de personnes se rassemblent ce qui générera une pression adéquate sur le gouvernement car les agriculteurs ne sont pas seulement des producteurs mais aussi des électeurs. Les agriculteurs ont également compris que le suicide n'est pas la solution à leur crise.

Ces 100 jours de lutte n'ont pas d'équivalent dans l'histoire. Nous ne pouvons le comparer à aucun mouvement passé. Ce mouvement est unique en lui-même et crée l'histoire. Ce sera le critère de comparaison des luttes futures et une sérieuse leçon pour la postérité.

Faisons avancer cette lutte vers la victoire.

Lien de l’article en anglais:

https://peoplesdemocracy.in/2021/0312_pd/glorious-100-days-kisan-movement