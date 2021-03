Les raisons pour lesquelles les agriculteurs protestent en Inde

En septembre 2020, le gouvernement du parti Bharatiya Janata a fait adopter trois projets de loi agricoles par le Parlement. Les projets de loi, jugés anti-agriculteurs, se heurtent à l'opposition des agriculteurs et des gouvernements des États. Mais qu'est-ce qui rend les projets de loi si controversés?

Les factures agricoles du gouvernement du Bharatiya Janata Party (BJP) - le projet de loi de 2020 sur le commerce des produits agricoles et le commerce (promotion et facilitation), l'accord des agriculteurs (autonomisation et protection) sur l'assurance des prix et les services agricoles, 2020 et les produits de base essentiels (amendement) Le projet de loi, 2020 - adopté lors de la session de la mousson du Parlement, a conduit à une série d'événements: la démission d'un ministre syndical du cabinet en septembre, de nombreux suicides d'agriculteurs et des manifestations à l'échelle nationale de diverses organisations d'agriculteurs depuis novembre.

Le projet de loi de 2020 sur le commerce des produits agricoles et le commerce (promotion et facilitation) permet aux agriculteurs de vendre leurs produits en dehors du mandat du Comité du marché des produits agricoles (APMC) sans payer d'impôts. L'accord des agriculteurs (autonomisation et protection) sur la garantie des prix et les services agricoles, 2020 permet aux agriculteurs de vendre leurs futurs produits aux entreprises agroalimentaires à un prix prédéterminé, et le projet de loi (amendement) sur les produits essentiels, 2020 facilite le contrôle du centre sur la production et vente de produits agricoles.

Le premier ministre estime que les projets de loi constituent un moment décisif pour l'agriculture indienne, car ils libèrent les agriculteurs de l'influence des intermédiaires. Mais les organisations paysannes y voient une mesure qui augmente le degré de participation des entreprises privées.

Les préoccupations concernant les projets de loi sont doubles. Premièrement, le contenu des projets de loi est perçu comme une menace pour les petits agriculteurs marginaux. Deuxièmement, la précipitation avec laquelle les projets de loi ont été adoptés au Parlement est perçue comme un piège par les États et les partis régionaux.

Cette liste de lecture examine pourquoi l’adoption des projets de loi s’est heurtée à une vive opposition de la part des associations d’agriculteurs, des partis politiques régionaux et des gouvernements des États.

Préoccupations primaires

Le premier point de discorde concernant les factures agricoles concerne le prix de soutien minimum (MSP) - le prix du produit agricole fixé par le gouvernement pour protéger les agriculteurs avec un profit minimum pour leurs récoltes. Mais, comme le souligne un éditorial d'EPW de septembre 2020, les agriculteurs ne sont souvent pas au courant du moment où les marchés publics ont lieu, s'ils ont lieu.

Avec les projets de loi prévoyant la mise en place de marchés alternatifs (privés) en dehors du système d’échange conventionnel régi par le Comité du marché des produits agricoles (APMC), et ne faisant aucune mention de la (légalisation du) prix minimum de soutien (MSP), la préoccupation primaire, est que le gouvernement reproduit maintenant son approche proverbiale consistant à éviter sa propre responsabilité pour le secteur agricole en détresse sous le couvert d'un «commerce sans obstacle pour les produits des agriculteurs».

Procédures parlementaires

L'éditorial souligne également que le projet de loi a été adopté sans aucune discussion sur des questions importantes. La controverse autour du projet de loi ne tient donc pas seulement à son contenu, mais aussi à la manière dont il a été adopté.

Plus que le contenu des projets de loi, c'est peut-être la violation éhontée des procédures parlementaires pour faire adopter les projets de loi - que ce soit le refus d'un partage des voix à la suite des débats sur les projets de loi agricoles ou l'absence de votes informels sur les effectifs à la place - qui a amené la résistance de l'opposition. Faire adopter les projets de loi par le simple pouvoir de l’autorité au lieu de leurs mérites délibérés, c'est faire fi du fédéralisme et de la démocratie.

Praticité

Les problèmes les plus évidents avec les Farm Bill - l'exclusion des intermédiaires et la mention du MSP et la subversion des procédures démocratiques - soutient Nayakara Veeresha, ne sont qu'une partie du problème. Un point crucial souvent négligé est la mise en œuvre du projet de loi. Les petits agriculteurs marginaux, qui possèdent 85% des terres agricoles du pays, se voient en effet promettre la liberté d'élargir leurs choix de marché, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire.

Le taux d'endettement élevé des petits agriculteurs marginaux diminue le pouvoir de négociation pour marchander le prix des produits agricoles avec les sponsors. Un autre facteur est le coût de transport et de transaction impliqué dans la vente des produits des APMC à l'acheteur choisi. Compte tenu du faible revenu agricole moyen, c'est-à-dire 6,426 roupies par ménage selon les estimations du Bureau national des enquêtes par sondage en 2012-13, il est très peu pratique d'imposer ces coûts aux petits agriculteurs marginaux sous prétexte de fournir un système de marché alternatif. La FPAFSA ne tient pas compte de ces considérations, qui sont essentielles dans ce que le projet de loi prétend, à savoir l'assurance des prix et l'autonomisation.

Pouvoirs, politiques et sanctions

Il n'y a pas d'urgence alimentaire dans le pays qui aurait pu obliger le gouvernement à agir avec autant de hâte qu'il l'a fait, écrit Pritam Singh, suggérant que l'opportunité créée par la pandémie a été utilisée par le gouvernement pour adopter rapidement les projets de loi sans évaluation critique. Singh énumère plusieurs raisons pour lesquelles le projet de loi constitue une menace, non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour les États et les parties régionales.

Un agriculteur mécontent, aux ressources, aux connaissances et au temps limités, n'oserait toutefois pas contester les prouesses juridiques de puissantes personnes morales qui peuvent engager des avocats coûteux.

Le gouvernement accroît également son contrôle sur les États et sape leur autonomie en les rendant plus dépendants du centre pour les fonds sans laisser aux États la possibilité d’ignorer les directives du centre.

L'attaque de la loi de 2020 sur le commerce et la vente des produits agricoles (promotion et facilitation) contre les ressources de revenus limitées des États est également claire dans la disposition selon laquelle «aucune taxe de marché, aucune taxe ni aucun prélèvement» ne peut être prélevée par une loi de l'État sur l'APMC ou toute autre loi d'État. Après avoir privé les États des revenus qu'ils gagnaient auparavant grâce à la taxe de vente en les remplaçant par la taxe sur les produits et services (GST) contrôlée au niveau central, et après avoir refusé d’offrir une compensation aux États en raison de cette perte de revenus, il s'agit d'une autre attaque contre l'affaiblissement financier des États en les rendant plus dépendants du centre.

Vient ensuite la question des divisions et des tensions régionales et fédérales. Les États et les communautés qui dépendent davantage de l'agriculture seraient moins bien lotis que les États et les communautés qui dépendent davantage des industries.

Les États dépendants de l'agriculture, tels que le Pendjab et l'Haryana, et les agriculteurs de ces États seraient les plus affectés en raison de l'affaiblissement des structures du MSP. Contrairement à cela, les États industriellement avancés, tels que le Gujarat et le Maharashtra, et les grands intérêts commerciaux (en particulier ceux de l'agro-industrie) basés dans ces États seraient les bénéficiaires en raison d'un accès accru et plus facile aux denrées alimentaires et aux matières premières agricoles d'autres États. Cela augmentera les tensions régionales et de classe.

Singh voit cela comme faisant partie d'un plan plus large de centralisation du pays par le gouvernement BJP.

Sa propagation de «Un pays, un marché agricole» pour défendre ses politiques agricoles articulées à travers les lois agricoles, la promotion agressive de l'hindi sur les langues régionales (bien plus que le Congrès ne l'a jamais fait sous son règne), sa décision de supprimer le statut constitutionnel du Jammu et Cachemire ainsi que son statut d'État, et sa nouvelle politique éducative sont quelques-uns des indicateurs clés du programme de centralisation agressif du BJP.

