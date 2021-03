‘Retournez en Chine’: une femme suspectée de racisme identifiée comme la fille du défunt sénateur de New York

New York City - La femme recherchée pour une diatribe raciste et insultante dans un taxi de New York s'est manifesté, et son identité est tout aussi choquante que la haine qu'elle a crachée.

Maria Ha, 25 ans, et Dan Lee, 31 ans, ont déclaré avoir été harcelés verbalement dans la rue à Kips Bay et avoir été sommés de rentrer en Chine par une inconnue dimanche dernier.

La question que beaucoup se posaient est «d'où vient cette femme? Et qui est-elle?»

Eyewitness News a retracé sa piste jusqu'à un théâtre d'arts de la scène à Woodstock.

Sur leur site Web, il y avait des messages de personnes prétendant connaître la suspecte, affirmant qu'elles "ne lui parleront plus jamais".

Plusieurs sources proches de l'enquête ont ensuite confirmé à Eyewitness News qu'il s'agissait de la suspecte.

Mardi, elle avait supprimé ses comptes de réseaux sociaux et plusieurs appels et e-mails qui lui ont été envoyés étaient restés sans réponse.

Elle est voisine avec ses victimes, mais ce n'est pas une voisine ordinaire. Son nom est Maura Moynihan, la fille de feu le sénateur Daniel Patrick Moynihan (NDT: sénateur du Parti Démocrate pour l'État de New York du 3 janvier 1977 au 3 janvier 2001 jusqu’à qu’Hillary Clinton lui succède. Daniel Patrick Moynihan est mort en 2003)

Elle a admis mercredi à Eyewitness News qu'elle était la femme filmée par la vidéo.

Dans une déclaration, Maura Moynihan a qualifié le différend de malentendu en disant: "Cela n'avait rien à voir avec un quelconque parti pris, racisme ou préjugé anti-asiatique américain, comme cela a été suggéré à tort."

Elle a prétendu qu'il s'agissait d'un différend concernant un taxi et a nié tout racisme.

"J'ai consacré la majeure partie de ma vie à travailler avec et pour les peuples asiatiques, plus particulièrement pour la cause de la garantie des droits humains fondamentaux du peuple tibétain dans sa lutte continue contre la Chine communiste", a déclaré Moynihan.

Pourtant, confrontée au mari de la victime, elle n'a pas nié avoir lancé une remarque raciste.

"Le simple fait qu'elle ait fait toutes ces choses dans le passé ne justifie pas ce qu'elle a dit", a déclaré Lee.

Maura Moynihan affirme qu'elle serait heureuse de rencontrer le couple pour s’expliquer.

"Ce qu'elle a dit n'était pas des excuses", a déclaré Ha. "Nous n'acceptons pas du tout son comportement, donc je ne veux pas la rencontrer. Pourquoi la rencontrerais-je?"

"Ce qu’elle a dit est extrêmement blessant", a déclaré Lee. "Pour moi qui suis né aux États-Unis et y ai passé toute ma vie, se faire dire de quitter ce pays, de retourner en Chine communiste, est sérieusement offensant. Je suis né ici. C'est chez moi."

La police a déclaré que l'enquête était active et en cours.

Lien de l’article en anglais:

https://abc7ny.com/asian-hate-crime-maura-moynihan-maria-ha-dan/10427635/