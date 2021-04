Après le colonialisme portugais et la sanglante occupation de l’Indonésie, Timor doit faire face au néo-colonialisme australien

Un rictus digne, une touche d’agressivité dans le sentiment: c'était à l'occasion de la célébration de la rencontre officielle entre le Premier ministre australien Scott Morrison avec ses homologues est-timorais. Au cours de son histoire, Timor oriental a été pillé et bombardé, ses habitants massacrés et ses politiciens espionnés. La révélation de cette petite affaire d'espionnage minable est survenue en décembre 2013, lorsqu'il a été révélé qu'un officier du renseignement australien connu sous le nom de Témoin K avait révélé comment ses maîtres avaient tenté de saper les Timorais de l'Est dans leurs négociations de 2004 pour une frontière maritime. La délégation australienne ayant les yeux sur les revenus pétroliers et gaziers sous-marins, rien ne devait être laissé au hasard.

La raison de ce sentiment pas très joyeux, c’est que les bureaux du cabinet ministériel des Timorais de l'Est ont été mis sur écoute par des agents du Service australien de renseignement secret (ASIS). «C'était scandaleux», a rappelé le négociateur principal au nom des Timorais de l'Est, le diplomate américain chevronné Peter Galbraith. «J'avais pris des mesures de protection contre l'espionnage australien, qui, je pensais, serait basé sur les téléphones portables et Internet, mais je pensais que c'était assez grossier de mettre sur écoute les bureaux du Premier ministre. De l'avis de Galbraith, les politiciens australiens ont été des accessoires de l'avidité des entreprises (une condition familière aux classes politiques américaines).

Le témoin K a d'abord porté l'affaire devant l'inspecteur général du renseignement et de la sécurité et a obtenu l'autorisation de consulter Bernard Collaery, avocat et ancien procureur général du Territoire de la capitale australienne. Cela a mis en mouvement un effort, dirigé par Collaery, pour contester la validité du traité, qui avait accordé aux Australiens une part égale nettement généreuse des revenus.

Les révélations ont également armé le Timor oriental de modestes munitions pour déclencher le processus de conciliation de l'ONU, rétrospectivement salué par les politiciens australiens embarrassés comme étant révolutionnaire. Réputés héros par l'ancien président du Timor-Leste José Ramos-Horta pour leur «conscience et courage», le témoin K et Collaery ont été poursuivis dans les plus belles traditions de l'État australien pour atteinte à la sécurité nationale: ces deux-là seront à jamais associés à l'échec des efforts australiens de pillage d'entreprise.

L'affaire d'écoute était simplement symptomatique d'une tendance sociopathique plus large manifestée vers le territoire. L'intervention d'une force dirigée par l'Australie en septembre 1999 a été considérée comme un acte cathartique de l'histoire. Mais la muse de l'histoire raconte une autre histoire. L’Australie était profondément réticente à envoyer des forces, contestant l’opinion dominante dans certains cercles du Département d’État américain selon laquelle quelque chose devait être fait. Le ministre des Affaires étrangères, Alexander Downer, a tenu à éviter de mécontenter l'Indonésie, malgré les singeries meurtrières des partisans pro-Jakarta qui ont organisé une émeute à la suite du référendum sur l'indépendance.

Quand une telle réticence a été signalée, le dimanche le 1er août 1999, Downer a rejeté ces affirmations, qui impliquaient une réunion entre Ashton Calvert, chef du ministère du Commerce et des Affaires étrangères, et Stanley Roth, secrétaire d'État adjoint américain pour les Affaires d’Asie de l’Est et du Pacifique, en prétendant qu’elles étaient «complètement fausses». Il apparaissait que Roth ressentait le besoin d'une présence internationale pour arrêter l'escalade de la violence. Downer préférait une autre approche: colmater les fuites et dissimuler le rôle de l'Australie dans le rejet des offres américaines pour un déploiement coordonné au Timor oriental.

La peur de précipiter la colère et l'indignation de l’Indonésie n'était pas nouvelle. En 1975, le Premier ministre Gough Whitlam, considéré par le Parti travailliste australien comme un doyen de l'illumination progressiste, avait fait signe au président assoiffé de sang de l'Indonésie, Suharto, que le territoire pourrait être annexé sans trop d'histoires. Si l'Australie n'a jamais accepté ni désapprouvé la décision expansionniste, l'assurance de neutralité était inutilement encourageante, soutenue par la vision paternaliste selon laquelle un Timor oriental indépendant n'était tout simplement pas viable, politiquement ou économiquement. Whitlam se rassurerait par la suite en affirmant que les forces armées indonésiennes auraient pu être des occupants bienveillants, une hypothèse spectaculairement insensée.

Aujourd'hui, l'Australie a exprimé un soutien fraternel indéfectible, insistant sur le fait qu'elle était généreuse en permettant à un Timor-Leste appauvri de recevoir 70% des revenus futurs du champ gazier Great Sunrise. À Dili, pour ratifier un nouveau traité de frontière maritime avec le Taur Matan Ruak du Timor oriental, tout n'était pas calme dans l'ambiance cérémonielle. Le Timor oriental préfèrait traiter le gaz pour l'exportation à Dili; les Australiens et le développeur de projet Woodside ont opté pour une plate-forme flottante plus auto-avantageuse.

Le gouvernement Morrison n'a pas non plus été ouvert aux suggestions que l'Australie indemnise Dili pour les milliards de dollars obtenus en redevances sur le gaz dans le cadre du précédent accord sur la frontière maritime. «Ce que nous avons fait au cours des 20 dernières années,» a détourné Morrison, «investit en tant que principal partenaire de développement au Timor-Leste. L'Australie a investi quelque 1,7 milliard de dollars directement dans le cadre de nos divers programmes et nous continuons d'investir maintenant plus de 100 millions de dollars.» Peu importe que cela soit éclipsé par le montant de 5 milliards de dollars proposé pour corriger le déséquilibre.

Qu'il s'agisse des ressources naturelles ou de la question de la sécurité régionale, le Timor-Leste a de nouveau fait une marque sur le radar de Canberra. Les coupables habituels insistant sur la conduite brutale de l'Australie dans la région se sont manifestés avec un enthousiasme fulgurant. De tels endroits requièrent l'attention de Canberra, de peur que le diable qu'est Pékin ne s'empare des intérêts australiens. "Alors que l'Australie s'est concentrée sur le" renforcement "du Pacifique", écrit The Australian, "le Timor oriental avait jusqu'à récemment disparu du radar." Le point de vue de l'ancien premier ministre de Victoria, Steve Bracks, est noté dans le journal. «Chaque fois que je vais au Timor, je vois des délégations chinoises. Je ne vois aucun Australien.

L'empreinte néo-coloniale s'est atténuée, laissant les stratèges inquiets. Il a été laissé à Morrison et à sa ministre des Affaires étrangères, Marise Payne, d'annoncer ce qui a été annoncé comme un «nouveau paquet de sécurité maritime» comprenant le don par l’Australie de deux bateaux de patrouille en 2023 et le financement de la modernisation d'une base navale actuelle. Une promesse de soutenir un câble sous-marin à fibre optique, destiné à relier le Timor-Leste au système de câbles du nord-ouest entre Darwin et Port Headland, a également été lancée. Si la sagesse prévaut à Dili, jongler avec l’influence, l'argent et les investissements de sources australiennes et chinoises serait une réprimande appropriée à la dureté marquée qui a caractérisé la politique étrangère australienne.

Binoy Kampmark était un boursier du Commonwealth au Selwyn College, Cambridge. Il enseigne à l'Université RMIT de Melbourne. Courriel: bkampmark@gmail.com

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2019/09/04/east-timor-and-australia-a-loveless-affair-at-twenty/