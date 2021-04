Basés aux Etats-Unis, les dirigeants du réseau séparatiste ouïghour refusent de prendre position pour les Palestiniens

Le 30 mars, lors d'une manifestation devant l'ambassade de Chine, le réseau séparatiste ouïghour financé par les États-Unis a été rejoint par d'éminentes personnalités musulmanes. Le correspondant de «Behind The Headlines», Dan Cohen, s'est entretenu avec les participants et a examiné leurs affirmations.

Quand le journaliste Dan Cohen a demandé à Elfidar Iltebir et à Rushan Abbas, deux dirigeantes clés du réseau séparatiste ouïghour basé aux Etats-Unis qui sont à l’origine des accusations de «génocide» contre la Chine, ce qu’elles pensaient des Palestiniens, il n’a eu droit qu’à des réponses évasives ce qui ne surprend guère quand on sait que ce réseau est principalement soutenu par le puissant lobby sioniste américain:

«Comme le monde l'a vu au cours de la dernière décennie, les communistes chinois, au lieu de respecter les croyances religieuses et d'embrasser la démocratie, [sont] devenus plus racistes, fascistes et tyranniques», a déclaré Iltebir.

Abbas a également travaillé à Radio Free Asia - ce que le New York Times a décrit comme un «réseau de propagande mondial construit par la CIA». Aujourd'hui, elle dirige la Campagne pour les Ouïghours, une organisation financée par le National Endowment for Democracy.

Son profil - maintenant effacé d'Internet - se vante d'une «vaste expérience de travail avec les agences gouvernementales américaines, notamment la Sécurité intérieure, le Département de la Défense, le Département d'État, le Département de la Justice et diverses agences de renseignement américaines». Plus célèbre encore, elle a travaillé comme traductrice pour les détenus ouïghours dans le tristement célèbre camp de détention de Guantanamo Bay.

«Le régime chinois mène la guerre contre l'humanité. Contre les droits fondamentaux que Dieu nous a accordés et en faisant la guerre à notre appartenance ethnique et religieuse», a déclaré Abbas à la foule.

Lors de l'audience, Tursun a affirmé avoir eu la tête rasée, avoir été torturée et presque tuée sur une chaise électrique et avoir été témoin de la mort de codétenus.

Mihrigul Tursun est un Ouïghour dont les affirmations ont été au cœur du récit du génocide et qui a été présenté dans les vidéos promotionnelles de l’agence de la CIA, le National Endowment for Democracy.

Pompeo a directement fait référence à Adrian Zenz, le fondamentaliste chrétien évangélique dont les allégations de stérilisation et de travail forcé - la base de l'étiquette de génocide - ont été discréditées comme le produit de l'abus de données et de la fraude pure et simple.

Le dernier jour de Mike Pompeo à la tête du département d'État de Donald Trump, il a publié un rapport accusant la Chine de génocide, affirmant que plus d'un million de civils se trouvaient dans des camps de concentration et comparant cela à l'Holocauste nazi.

«Donc, selon le Département d'État, deux millions - et le Pentagone, trois millions – d’Ouïghours. Nous pensons que plus de trois millions d'Ouïghours sont dans des camps de concentration au Turkestan oriental», a déclaré Iltebir.

Le directeur de l'Association américaine ouïghoure est Kuzzat Altay. Une enquête d'Ajit Singh, publiée dans The Grayzone, a révélé qu'Altay et son frère Faruk ont ​​été entraînés par un ancien ranger de l'armée américaine dans le cadre d'une milice ouïghoure appelée Altay Defense.

Ces articles de Radio Free Asia ont été rédigés par l'exilé ouïghour Gulchehra Hoja. En 2019, Hoja et Tursun ont été photographiés en train de serrer fièrement la main de l'ancien directeur de la CIA et alors secrétaire d'État Mike Pompeo.

Un locuteur ayant pour langue maternelle le mandarin a fouillé le site Web du Corps de production et de construction du Xinjiang et n'a rien trouvé qui corroborait cette affirmation.

En 2019, Hoja et Tursun ont été photographiés en train de serrer fièrement la main de l'ancien directeur de la CIA et alors secrétaire d'État Mike Pompeo.

Juste faire du lobbying, comme les Ouïghours

J'ai demandé à Elfidar Iltebir ce qu'elle pensait du traitement réservé par le gouvernement américain aux musulmans.

«Pensez-vous que Mike Pompeo et Antony Blinken sont de bons alliés des musulmans», ai-je demandé?

«Je le crois. Je le crois», m'a dit Iltebir. «Ils ont de fortes croyances que nous pouvons voir, vous savez? Et ils défendent les droits de l'homme. Et je crois qu’ils viennent du cœur, se soucient de l’humanité.»

Iltebir m'a assuré qu'en dépit des catastrophes parrainées par les États-Unis dans des pays à majorité musulmane comme le Yémen, la Syrie et la Palestine, les États-Unis prennent réellement soin de leurs droits et ils devraient simplement faire pression sur les législateurs du Congrès comme l'ont fait les Ouïghours.

«Je suis sûr que les États-Unis en ont fait assez pour leurs droits. Parce que je fais partie de la diaspora ouïghoure, j'en lis plus à ce sujet, donc je n'ai peut-être pas assez d'informations pour faire un commentaire à ce sujet. Mais je recommanderais à ceux du Yémen et d'autres de se réunir et de faire un travail de plaidoyer et d'informer le Congrès, d'informer le Sénat, d'informer les fonctionnaires du gouvernement de ce qui se passe. Et s'ils en savent assez, je pense qu'ils prendront des mesures », a-t-elle assuré. Donc ce que je suggère, c'est que les autres pays musulmans continuent à faire le travail de plaidoyer, de lobbying.

«Même chose pour les Palestiniens, par exemple», ai-je demandé.

«Oui, et demandez de l'aide. Contactez également d'autres groupes », a-t-elle poursuivi.

«Pourriez-vous appeler ce qui arrive aux Palestiniens un génocide», ai-je demandé.

«Euh, comme je l'ai dit, parce que je n'ai pas assez d'informations comme je ne lis pas, je ne suis pas au courant de ce qui se passe, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question», m'a répondu Iltebir.

Une préoccupation très sélective

Quand j'ai demandé à Rushan Abbas pourquoi les États-Unis sont censés s'intéresser aux droits des Ouïghours tout en commettant des atrocités dans les pays à majorité musulmane, elle m'a assuré que les États-Unis prenaient des mesures pour garantir leurs droits.

«Pourquoi les États-Unis se soucient-ils des droits de l'homme pour le peuple ouïghour, mais pas pour le peuple yéménite ni pour les Palestiniens», ai-je demandé.

«Vous savez, je suis sûr qu'ils ont d'autres projets de financement et de soutien pour mettre fin à ces atrocités également», m'a dit Abbas.

Abbas a alors averti que la Chine cherchait à emprisonner le monde entier dans des camps de concentration:

Regardez les Ouïghours aujourd'hui et imaginez l'avenir d'un monde libre et démocratique. Parce que c'est ce que veut le gouvernement chinois. S'ils gagnent contre les Ouïghours ou obtiennent des partisans pour critiquer les pays occidentaux ou ceci et cela, et ils nous laissent nous concentrer sur autre chose et s’en tirent avec ce qu'ils font, alors l'obscurité de ce à quoi les Ouïghours sont confrontés sera l’avenir du monde entier. »

Enfin, Abbas s'en est pris à Daniel Dumbrill, un vlogger canadien basé en Chine qu'elle accuse de gagner de l'argent avec le gouvernement chinois.

«Ils utilisent très activement les médias sociaux, notamment des célèbres YouTubers pour répandre de la désinformation et de faux récits», a-t-elle affirmé.

"Qui sont ces gens?" ai-je demandé.

«C'est un gars, Daniel Dumbrill, il est censé être canadien, vivant à Shenzhen, gagnant de l'argent avec le gouvernement chinois. Il a une brasserie», a-t-elle expliqué.

«Est-il payé par le gouvernement chinois?» ai-je posé la question.

Eh bien, il a une entreprise à Shenzhen soutenue par le régime chinois parce que le régime chinois fait toujours de la publicité pour sa brasserie dans les médias d'État… Il m'accuse d'être payé par le gouvernement américain ou la CIA mais je ne vais pas faire ce qu'il fait parce que je n'ai pas de preuves.

Mais Rushan Abbas est depuis longtemps sur la liste des salariés du gouvernement américain et continue d'être financé par le National Endowment For Democracy, un fait qu'elle n'a pas nié lorsque je l'avais évoqué plus tôt dans notre interview.

«Que dites-vous des critiques concernant le financement que vous avez obtenu et que vous recevez toujours du gouvernement américain?» Lui ai-je demandé.

«C’est parce que les États-Unis se soucient des droits humains du peuple ouïghour», m'a dit Abbas.

Bien qu'Abbas reconnaisse qu'elle n'a pas la preuve que Daniel Dumbrill est payé par le gouvernement chinois, elle a insisté pour le présenter comme tel.

«Une chose à laquelle vous devriez penser», a-t-elle dit, «s'il peut utiliser Youtube et Twitter et les médias sociaux, qu'aucune des autres personnes vivant en Chine ne peut utiliser, s'il a une brasserie soutenue par les Chinois, que concluez-vous?

J'ai contacté Daniel Dumbrill, qui a nié les allégations d'Abbas selon lesquelles le gouvernement chinois lui accordait des privilèges Internet spéciaux et que les médias chinois diffusaient des publicités pour son entreprise, expliquant:

Je ne pense pas que Rushan croit vraiment que des millions de personnes accédant aux médias sociaux depuis la Chine ne savent pas comment utiliser un VPN et que leur seule option est de rendre service au gouvernement chinois. Quant à son autre affirmation, j'ai en fait une condition spéciale comme quoi si un média venait m'interroger sur ma politique ou mon vlog, il ne mentionnait pas mon entreprise. Je ne veux pas confondre les deux. Ironiquement, ce sont mes critiques qui parlent de mon entreprise plus que moi. Et c'est une très bonne opportunité. Demandez à Rushan de fournir des preuves à l'appui de cette affirmation et vous constaterez, comme beaucoup de ses autres affirmations, qu'il n'y a absolument rien pour l'étayer, car ce n'est tout simplement pas vrai.

En effet, j'ai demandé à Abbas des preuves, mais elle a refusé de les fournir, affirmant qu'elle «ne s'intéressait à rien de ce qu'il avait à dire».

Le soutien de CAIR

Pourtant, il n'y avait pas que des personnalités séparatistes ouïghoures liées aux agences de renseignement lors du rassemblement. Nihad Awad, le directeur exécutif du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), était également présent.

«Nous demandons à l'administration Biden de tenir sa promesse de mettre les droits de l'homme en tête de leurs priorités», a déclaré Awad à la petite foule.

Tout en défendant les droits civils des musulmans américains et des réfugiés visés par le gouvernement américain à l'époque du 11 septembre, le CAIR a également été l'un des principaux partisans des guerres américaines destructrices au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

En 2011, le CAIR a soutenu la décision de l'administration Obama de lancer une guerre de changement de régime de l'OTAN contre la Libye, qui a plongé le pays dans le chaos et a ramené les marchés d'esclaves en plein air sur le continent africain. En 2015, le CAIR a soutenu la sale guerre américaine contre la Syrie, appelant à une zone d'exclusion aérienne - un euphémisme pour que les États-Unis abattent des avions militaires syriens et russes.

Le CAIR a appelé ses membres à faire pression sur le Congrès pour qu'il adopte le soi-disant César Act, les sanctions les plus écrasantes contre la Syrie à ce jour. Ces sanctions ont criminalisé l'aide internationale, créé de graves pénuries d'énergie et provoqué une famine dévastatrice. Selon le magazine Foreign Policy, «cela a apporté la famine, l'obscurité, la peste, la misère, le vol, les enlèvements, et la destruction d'une nation.»

Désormais, sous couvert d'humanitarisme, le CAIR met tout son poids dans la nouvelle guerre froide des États-Unis contre la Chine.

Le Dr Talibi Shareef, l'imam et président de la mosquée historique Masjid Muhammad de Washington, était également présent.

«Nous demandons que l'Amérique, son gouvernement, son président, ses dirigeants, fassent pression sur la Chine pour qu'elle traite chacun de ses citoyens comme la création du Dieu Tout-Puissant le Créateur», a-t-il dit, «comme cela a été identifié, dans le précieux document qui a établi ce pays: cette déclaration d’indépendance.»

L'imam Shareef m'a dit que l'adoption par le Congrès de cette législation visant la Chine serait un signe que les États-Unis respectent les idéaux exprimés dans ses documents fondateurs, et il a semblé suggérer que les États-Unis devraient prendre des mesures militaires.

«Donc, si les États-Unis, par exemple, reconnaissent ce génocide ouïghour et avancent une législation pour le contester, vous pensez que ce sera un signe que les États-Unis progressent vers une atmosphère plus harmonieuse et plus tolérante sur le plan racial?» ai-je demandé.

«Absolument, ce serait un signe. Et c'est vraiment le moins qu'ils devraient pouvoir faire. J'ai servi dans l'armée pendant plus de trente ans. Je sais donc qu'ils ont différents instruments de pouvoir», m'a-t-il assuré.

La conclusion de Pompeo

Mais le récit du génocide ouïghour était le projet de l'ancien directeur et secrétaire d'État de la CIA Mike Pompeo, l'un des islamophobes les plus extrêmes de la politique américaine.

Après l'attentat à la bombe du marathon de Boston en 2013, Pompeo a fait remarquer que «le silence a rendu ces dirigeants islamiques à travers l'Amérique potentiellement complices de ces actes». Pompeo a accepté des récompenses du groupe haineux ACT for America, dont la fondatrice Brigitte Gabriel a déclaré qu'un musulman américain «ne peut pas être un citoyen loyal» et que l'islam est le «véritable ennemi».

Mais pour l'imam Shareef, la désignation de génocide lors du dernier jour de fonction de Pompeo n'était pas une tentative d'intensifier irréversiblement l'agression avec la Chine, mais un signe d'un véritable changement d'avis.

«Pourquoi pensez-vous que quelqu'un comme Mike Pompeo, qui est largement considéré comme un islamophobe, est si sérieux au sujet de ce problème?» J'ai demandé.

«Eh bien, je pense qu'une partie de cela avait à voir avec un certain sens de la conscience qui le pousse à dire la vérité», m'a dit l'imam Shareef, ajoutant:

«Il était sur le point de s’en aller. Il savait qu'il était sur le point de quitter ses fonctions. Parce que nous avons pu regarder tout le temps où il était en termes de comment il l'a abordé. Et c'est une courte période de temps, et pour lui, je pense en termes de conséquences pour lui, il était sans conséquence pour lui de faire cette déclaration à ce moment-là même si cela allait à l'encontre des intérêts de celui qu'il représentait. C'est pourquoi je pense qu'il l'a dit. Mais encore une fois, je le vois comme celui qui représente cette population extrémiste de droite.»

«Donc vous pensez que juste sur cette question, un peu à la fin, il est revenu à la raison et a dit, «Je vais être en solidarité avec ces gens?» ai-je demandé.

«Oui», a-t-il affirmé. «Je le pense.»

Avec un peu de recul, on peut comprendre que la question ouïghoure est la composante centrale d'une poussée bipartite pour affaiblir et diviser la Chine et est maintenant au sommet de l'agenda de la politique étrangère de Washington.

Dan Cohen est le correspondant de Washington DC pour Behind The Headlines. Il a produit des reportages vidéo largement diffusés et des dépêches imprimées sur le conflit Israël-Palestine. Il tweete à @ DanCohen3000.

Lien de l’article en anglais:

https://www.mintpressnews.com/ned-uyghur-network-cair-director-rally-around-china-propaganda/276663/