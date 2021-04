L’élue américaine soi-disant progressiste, Alexandria Ocasio-Cortez, soutient Biden et l’impérialisme va-t-en-guerre des USA

Dans l'interview, Ocasio-Cortez présente le Parti démocrate comme ayant été complètement transformé en parti de la classe ouvrière. Elle dit que l'administration Biden et les démocrates en place «se réinventent totalement dans une direction beaucoup plus progressiste». La pression de la gauche a forcé «un changement presque radical» parmi les dirigeants démocrates enracinés. Ce qu'il faut, dit-elle, c'est un virage plus profond dans la politique électorale du Parti démocrate.

Le DSA a traité l'entretien comme un événement politique important. C'est la première fois que leur magazine officiel interviewe la membre du Congrès de New York, et l'interview a été soigneusement préparée avant sa publication. Bien que le membre du comité de rédaction de la gauche démocratique, Don McIntosh, ait mené l'interview le 26 janvier, elle n'a été mise en ligne que sept semaines plus tard. Le choix de l'intervieweur est également significatif: McIntosh est un agent de haut niveau de l'AFL-CIO avec des liens étroits avec le Parti démocrate. Il est répertorié comme auteur sur le site Web du bureau de presse de l'AFL-CIO et est un promoteur de longue date des politiciens démocrates et des candidats à la NW Labour Press, qu'il édite.

Le 19 mars, le magazine Democratic Left des Socialistes démocrates d’Amérique a publié une interview d’Alexandria Ocasio-Cortez lors de laquelle la députée démocrate et membre de la DSA associe les éloges les plus somptueux pour le Parti démocrate à des dénonciations vicieuses du socialisme.

Le seul obstacle à la perfection de l'établissement du Parti démocrate est l'opposition de gauche. Cette politicienne qui a fait carrière en critiquant «l'établissement démocrate» et en se faisant passer pour une étrangère s'est maintenant transformée en la plus féroce défenseuse de l'établissement et est devenue l’opposante la plus acharnée aux critiques extérieures.

McIntosh demande: «Certains à gauche ont examiné le bilan de Biden et sa différence avec l'aile Bernie du parti, et ils concluent qu'aucun progrès ne sortira de l'administration Biden. Quelle est votre opinion?"

Elle répond:

«Eh bien, je pense que c’est une critique vraiment privilégiée. Nous allons devoir nous concentrer sur la solidarité les uns avec les autres, en développant nos sens pour distinguer la critique de bonne foi de celle de mauvaise foi. Parce que la critique de mauvaise foi peut détruire tout ce que nous avons construit si rapidement. Et nous le savons parce que c’est le cas dans le passé, et il nous a fallu tant de décennies pour en arriver là. Nous n'avons ni le temps ni le luxe de recevoir des acteurs de mauvaise foi de notre mouvement.»

De tels «acteurs de mauvaise foi», dit Ocasio-Cortez, ne trahissent leur dédain pour les pauvres et les opprimés qu'en critiquant le président. Ocasio-Cortez ajoute une dose nocive de politique identitaire à la vieille astuce démocrate consistant à présenter les opposants de gauche comme une aide à la droite:

Pour quiconque soulève cela [c'est-à-dire l'opposition à l'administration Biden], nous devons vraiment nous demander quel est le message que vous envoyez à vos membres noirs et bruns et sans papiers de votre communauté, à vos amis, quand vous dites rien n'a changé? ... Quand vous dites «rien n'a changé», vous appelez les gens qui sont maintenant protégés contre la déportation des riens du tout. Et nous ne pouvons pas permettre cela dans notre mouvement.

L’exemple de la protection des immigrants contre l’expulsion est un choix malheureux de la part d’Ocasio-Cortez. Dans les semaines qui ont suivi l'entretien, Biden a suspendu le droit d'asile et expulsé des dizaines de milliers de réfugiés d'Amérique centrale en leur refusant même une audience au tribunal. Peut-être Ocasio-Cortez considère que les 15,000 enfants actuellement détenus dans les prisons d'immigration sont des «acteurs privilégiés de mauvaise foi» pour s'être opposés à leur propre incarcération.

Ocasio-Cortez enregistre les commentaires les plus vicieux pour les véritables opposants socialistes de Biden. Lorsqu'on lui a demandé: "Quel a été votre chemin pour rejoindre la DSA (Démocratie Socialiste Américaine)" Ocasio-Cortez répond en soulignant à plusieurs reprises ce qui rend la DSA «distincte» des autres groupes socialistes: «Nous avions l'impression qu'il n'y avait pas cet essentialisme de classe, mais qu'il s'agissait vraiment d'une lutte de classe multiraciale qui ne dé-priorisait pas les droits de l'homme, franchement, j'ai été vraiment impressionné.

À la fin de l'entretien, elle fait l'éloge d'un certain nombre de membres de la DSA qui se présentent aux élections démocrates en disant: «Ce sont des gens avec qui vous voulez être. Et ils ne sont pas cyniques, et ils ne s'engagent pas pour être «plus socialiste que toi». Ils sont simplement positifs sans relâche.»

La référence aux «essentialistes de classe dépriorisant les droits de l'homme» montre qu'Ocasio-Cortez et la DSA travaillent conformément à une tradition politique bien définie: l'anticommunisme américain. Rien de socialement progressiste ne peut sortir de ce bourbier.

Les socialistes démocrates d'Amérique trouvent leurs origines dans la fusion en 1982 du New America Movement (NAM), une organisation qui a succédé au groupe de protestation étudiant Students for a Democratic Society (SDS), et du Democratic Socialists Organizing Committee (DSOC), fondé par Michael Harrington, qui est devenu le président de la DSA dès sa fondation.

Le DSOC de Harrington était explicitement enraciné politiquement dans le shachtmanisme d'après-guerre, la tendance dirigée par l'ex-révolutionnaire d'origine polonaise Max Shachtman, tandis que le prédécesseur du NAM, le SDS, avait été l'aile jeunesse de la Ligue pour la démocratie industrielle (LID) dominée par les Shachtmanites jusqu'à ce que les organisations se séparent en 1965.

Max Shachtman a rejoint le mouvement communiste en 1923 et a cofondé la section américaine de l'Opposition de gauche trotskyste aux côtés de James P. Cannon après que les staliniens aient expulsé des sympathisants de Trotsky en 1928.

Après avoir rompu avec les trotskystes américains en 1939-40, Shachtman a dérivé loin vers la droite. Sous la pression du boom d'après-guerre, sa lutte de principe contre la dégénérescence stalinienne de l'Union soviétique s'est transformée en une position anti-marxiste selon laquelle l'Union soviétique était un régime «bureaucratique collectiviste» et que la bureaucratie était un nouveau régime de classe dirigeante dont les violations des droits de l'homme justifiaient le soutien socialiste à l'impérialisme américain pendant la guerre froide. Il a rejeté le rôle révolutionnaire de la classe ouvrière, a mis fin à sa carrière en tant que conseiller de l'AFL-CIO et a été partisan de l'invasion de la Baie des Cochons et de la guerre du Vietnam.

Harrington était un partisan de Shachtman et tous deux ont siégé au conseil d'administration de la League for Industrial Democracy. Lors de la fondation du SDS, Harrington a exhorté le groupe à adopter une position plus explicitement anticommuniste contre l'Union soviétique et les mouvements de libération nationale comme le Vietcong: «L'anticommunisme était la pierre de touche émotionnelle de Harrington», écrit Todd Gitlin dans The Sixties. «Il avait formé sa politique avec le brillant et amer Max Shachtman.

Cette orientation servait principalement les intérêts de politique étrangère de l'impérialisme américain. Harrington exigera plus tard que les organisations socialistes jouent «un rôle pro-américain en soutenant la guerre froide du département d'État».

Ils fonctionnaient entièrement au sein du Parti démocrate. Harrington, Shachtman et le SDS ont chacun soutenu le «réalignement» démocrate, qui prétendait que les intérêts de la politique étrangère américaine pourraient être servis en rompant avec les ségrégationnistes du sud du Parti démocrate et en se réorientant vers la bureaucratie syndicale et la classe moyenne supérieure. Bien que Shachtman ait préconisé une approche de l'AFL-CIO, Harrington a appelé à l'adoption de formes précoces de politique identitaire.

Peter Drucker explique dans son livre Max Shachtman and His Left:

Mike Harrington est devenu le chef des ex-socialistes shachtmanites qui ont refusé de céder le rôle dominant de la coalition démocrate à l'AFL-CIO. Il a plutôt cherché des compromis entre les dirigeants syndicaux et les représentants de la «nouvelle politique», un réseau lâche de progressistes, principalement latinos, féministes, jeunes, contre-culturels et antiguerre des années 1960. Il s'est éloigné de la version de Shachtman de l'orthodoxie marxiste… Les différences entre les socialistes étaient enchevêtrées dans les divisions au sein du Parti démocrate. La stratégie de réalignement, que Shachtman avait imaginée permettrait aux socialistes de travailler ensemble efficacement au sein du Parti démocrate, ce qui s'est avérée être une formule pour les forcer à choisir entre des politiciens démocrates rivaux luttant pour les votes primaires et des bureaux internes au parti.

En fait, Harrington a formé le DSOC en 1973 à partir d'un caucus minoritaire du Parti socialiste américain qui a critiqué la majorité pour son soutien insuffisant au candidat démocrate George McGovern à l'élection présidentielle de 1972.

Depuis lors, le DSOC et la DSA se sont engagés dans un effort continu pour faire pression sur le Parti démocrate de l'intérieur. Le site Web de la DSA reconnaît que l’organisation a mené une campagne «Démocratie 76» pour pousser Jimmy Carter vers la gauche, elle «a travaillé lors de la primaire présidentielle démocrate de 1984» et «a oeuvré en étroite collaboration avec le Congressional Progressive Caucus» tout au long des années 1990.

Et quel est le résultat d’un demi-siècle de travail de la DSA au sein du Parti démocrate? Le parti a abandonné toute prétention à une réforme sociale, il a mené une guerre permanente et supervisé une croissance massive des inégalités sociales. La stratégie de «réalignement» a ouvert la voie au virement rapide du Parti démocrate toujours plus à droite. Il a réussi à faciliter l’adoption par les démocrates d’une politique identitaire, fondée sur la distribution de positions privilégiées à des représentants corrompus de divers groupes raciaux, et une acceptation plus ouverte de l’impérialisme des droits de l’homme.

Ocasio-Cortez et la DSA font avancer leurs traditions pro-impérialistes et anticommunistes dans le 21e siècle. Leur rôle principal, tel qu'exprimé dans l'interview, est de servir de gardiens de la gauche politique bourgeoise, canalisant l'opposition sociale vers le Parti démocrate et plaçant ses opposants de gauche au-delà du clair. Ceux qui luttent pour mobiliser la classe ouvrière («essentialisme de classe») pour une rupture avec le Parti démocrate sont des «acteurs cyniques de mauvaise foi» qui ne veulent que «détruire».

Mais le ton frénétique de ces attaques maccarthyites trahit un niveau élevé d’anxiété dans les principaux cercles du Parti démocrate face à la croissance de l’opposition sociale aux conditions d’inégalités massives et à la réponse de la classe dirigeante à la pandémie, qui a tué plus de 550000 rien qu’aux États-Unis. Dans ces conditions, Ocasio-Cortez et la DSA sont la clé de voûte de l'architecture du système politique capitaliste. C'est une leçon du rôle réactionnaire joué par la tradition politique qui se nomme «socialisme démocratique», qui n'a vraiment rien à voir avec le socialisme.

Lien de l’article en anglais:

https://www.wsws.org/en/articles/2021/03/26/aoc-m26.html