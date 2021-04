Le Sultanat de Brunei: un régime de style Daesh membre à part entière de l’ASEAN

De temps en temps, des célébrités se lèvent et, en colère, cherchent à imposer un changement. Cela ne change jamais grand-chose, mais elles peuvent compter leurs noms parmi les sommités indignées et prétendre qu'elles ont essayé de faire quelque chose.

La récente imposition de la loi de la Sharia dans le Sultanat de Brunei, une petite parcelle de territoire coincée entre Sabah et Sarawak, a suffi à mettre en colère George Clooney, Sir Elton John et quelques autres craignant que leurs références morales ne soient affectées par cette décision.

Dans des mots furieux écrits pour Deadline, l'avis moral de Clooney a noté que: «Chaque fois que nous restons ou faisons des réunions ou dînons dans l'un de ces neuf hôtels, nous mettons de l'argent directement dans les poches des hommes qui choisissent de lapider et de fouetter à mort leurs propres citoyens accusés d’homosexualité ou d'adultère.» Clooney prend également soin de verser un peu de mépris sur le sultanat. «Le Brunei n'est pas un pays important.»

Il note également les efforts de boycott antérieurs contre le sultanat pour son traitement de la communauté gay qui aurait selon lui fonctionné. «Nous avons annulé une importante collecte de fonds pour la Motion Picture Retirement Home que nous organisions au Beverly Hills Hotel depuis des années.» Remarquable peut-être, mais le fait est que le processus d'imposition de la loi de la Sharia est resté sans entrave.

De telles notes de colère exaspérées ignorent le fait que le Sultanat s'était engagé à modifier le code pénal avec l’introduction de cette loi pour mieux refléter la doctrine religieuse pratiquée depuis environ six ans: le sultan Hassanal Bolkiah avait clairement indiqué en 2013 que des lois précises et directes de ce type serait introduit en temps voulu. Le pays, selon ses termes, «aurait deux systèmes de justice pénale travaillant main dans la main».

Cela serait conforme à sa direction adoptée en tant que défenseur de la foi. Il avait affirmé que l'inspiration pour modifier le système juridique était d’origine divine, son mécanisme étant conçu pour immuniser le pays contre les influences étrangères débauchées. «C'est à cause de notre besoin qu'Allah le Tout-Puissant, dans toute sa générosité, a créé cette loi pour nous, afin que nous puissions l’utiliser pour obtenir la vraie justice.» Sans doute, un autre facteur était également en jeu: le désespoir. La production pétrolière a chuté et les réserves pourraient s'épuiser d'ici 2025. Les déficits montent également en flèche.

En mai 2014, la soi-disant première phase du code pénal de la Sharia a été mise en œuvre. Dans une annonce du Sultan, «Avec foi et gratitude envers Allah et le Tout-Puissant, je déclare que demain, jeudi 1er mai 2014, verra l'application de la loi Syariah Phase One, qui sera suivie des autres phases.» Cette étape initiale impliquait des amendes et des peines de prison seraient infligées pour comportement indécent, manque d'attention pour assister aux prières du vendredi et grossesses ex-nuptiales.

L'État, qui reste dans l'étreinte anachronique d'une monarchie absolue et riche en pétrole, est dirigé par un sultan depuis plus de cinq décennies d'une manière qui peut être considérée comme à la fois comique et caricaturale. (James Bartholomew, dans son livre The Richest Man in the World (1989) offre quelques friandises à ce sujet.) La loi de la Sharia, qui comprend des dispositions aussi cruelles que la lapidation à mort des hommes consentants qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes, des cas d'adultère et l'amputation pour vol, est entrée en vigueur le 3 avril 2019. Cette nouvelle loi comprend également 40 coups de fouet et/ou un maximum de 10 ans de prison pour les femmes qui consentent à des relations sexuelles lesbiennes et des amendes ou des peines de prison pour ceux qui «persuadent, disent ou encouragent» les enfants musulmans de moins de 18 ans «à accepter les enseignements de religions autres que l'islam».

L'Institut des droits de l'homme de l'Association internationale du barreau, par l'intermédiaire de son coprésident, l'honorable Michael Kirby, ancien juge de la Haute Cour d'Australie, a exprimé son inconfort. «C'est horrible de constater que les dirigeants contemporains envisagent de restaurer ces châtiments choquants dans le monde actuel d'Internet, de la science, de la réponse mondiale à la maladie et des objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est un affront aux droits humains universels impliquant des «châtiments cruels, inhabituels et dégradants».»

Dans une telle vision, le bon juge a ignoré le paradoxe fondamental du développement technologique et des avancées supposées modernes. Chaque époque doit avoir ses sorcières et ses superstitions. Internet, loin de les supprimer, a encouragé l'imagination de quelques autres. Il y a des complots, des fantasmes et une peur continue des influences néfastes. En effet, la présence d'une technologie et d'une innovation sophistiquées ne garantit pas une disposition miséricordieuse. La Rome antique était, à son apogée, un géant technologique, mais appréciait les combats de gladiateurs et de nourrir des lions affamés de pieux chrétiens.

La dernière version du code pénal de Brunei est le fruit de l’un des dirigeants les plus riches au monde. Cette telle richesse abyssale se mesure dans les propriétés hôtelières à travers le Dorchester Group Ltd, les avions, les Rolls-Royces plaquées or et un assortiment d'autres possessions très mondaines.

Et il reste inconstant à leur sujet. À un moment donné, le sultan avait en sa possession un Boeing 727 sur mesure, équipé d'un jacuzzi qui, à tout moment, ferait pomper de l'eau du ciel en sept secondes et demie. Comme pour une personne qui peut littéralement tout avoir, il a perdu tout intérêt.

Il a aussi ses défenseurs, ceux qui souhaitent le voir comme un cran au-dessus des autres. «Il est important que le gouvernement et le peuple britanniques ne soient pas induits en erreur », a déclaré Lord Chalfont à la fin des années 1980, «induits en erreur en lui faisant croire que le sultan est un potentat oriental polygame et débauché qui achète des hôtels alors que d’autres personnes achètent des cassettes vidéo et s'engagent avec des associés douteux dans des transactions financières erratiques».

Avec tout code dogmatique et brutal, des incohérences sont inévitables. Les dirigeants ne respecteront jamais les lois qu'ils adoptent. Le frère aîné du sultan, le prince Jefri Bolkiah, est un coureur de jupons réputé (et, semble-t-il, un violeur de femmes selon plusieurs témoins). En ce qui concerne la corruption, il aurait détourné pour une valeur de 15 milliards de dollars d'un fonds souverain. Il a depuis accepté de faire une restitution. Il est, en somme, une sangsue, et en tire du plaisir.

Avec de telles créatures, le code semble en contradiction. C'est un théâtre, grandiose et lointain, avec des règlements imposés d'en haut, recevant le tampon de consentement d'en bas. La crédulité pure et parfois sincère, là où elle existe, est en effet une chose puissante.

En outre, dit un sentiment particulier, ces dernières impositions, du moins les plus sauvages, ne seront peut-être jamais appliquées. La peine de mort, bien qu'elle soit inscrite dans le code de loi, a été appliquée pour la dernière fois en 1957, alors que l'État était encore un protectorat britannique. Le fardeau de la preuve pour la lapidation est onéreux - le besoin de quatre témoins. Il existe des exemptions et des exceptions. Mais l'histoire montre que la justice morale est assez facile à satisfaire lorsqu'il s'agit de trouver des fautes. Des témoignages peuvent être mystérieusement trouvés; les circonstances peuvent être inventées. En période de désespoir, des lois cruelles ont tendance à être appliquées.

Binoy Kampmark était un boursier du Commonwealth au Selwyn College, Cambridge. Il enseigne à l'Université RMIT de Melbourne. Courriel: bkampmark@gmail.com

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2019/04/08/syariah-matters-the-kingdom-of-bruneis-stoning-affair/