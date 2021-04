Myanmar/Birmanie: Les communistes des Philippines et de l’Inde dénoncent le régime militaire et soutiennent les manifestants birmans

Le régime militaire, qui a évincé la dirigeante élue Aung San Suu Kyi le 1er février, intensifie la violence contre les manifestants.

Les partis communistes du monde entier condamnent les pratiques violentes du régime dictatorial et expriment leur solidarité envers le peuple protestataire du Myanmar.

Parti communiste indien (marxiste)

Accorder le statut de réfugié au peuple du Myanmar.

Dans une déclaration publiée le 13 mars 2021, le Bureau politique du Parti communiste indien (marxiste) souligne:

«Le Bureau politique exprime sa profonde préoccupation face à l'instruction donnée par le gouvernement central aux gouvernements des États du Nord-Est de contrôler l'afflux de personnes venant du Myanmar. Le ministère de l'Intérieur, dans une lettre, a demandé aux États d'identifier les «migrants illégaux», de les retenir et d’entamer une procédure d’expulsion.

Il s'agit d'une position inhumaine et antidémocratique à l'égard des personnes fuyant la violence perpétrée par les dirigeants militaires qui ont pris le pouvoir en renversant le gouvernement élu dirigé par Aung San Suu Kyi.

Le peuple indien a une grande sympathie et un grand soutien pour ses voisins du Myanmar qui protestent vaillamment contre la prise de contrôle militaire.

Le gouvernement indien devrait refléter cette sympathie et ne pas laisser les personnes qui ont traversé la frontière craindre pour leur vie comme des «migrants illégaux». Ils devraient recevoir le statut de réfugié et bénéficier d'une assistance humanitaire.

Parti communiste philippin (PKP-1930)

Dans un communiqué publié le 28 mars 2021, le Secrétariat du CC du Parti communiste philippin (PKP-1930), condamne la réponse de la junte militaire birmane aux protestations populaires:

«Le Partido Komunista ng Pilipinas condamne fermement la réponse sanglante de la junte militaire du Myanmar face aux manifestations pacifiques du peuple contre le coup d'État militaire. Depuis le coup d'État du 1er février 2021 qui a renversé le gouvernement élu en novembre, de nombreux responsables gouvernementaux civils et dirigeants politiques ont été arrêtés, l'armée déclarant l'état d'urgence d'un an sous son régime.

Depuis le coup d'État, la population a soutenu une campagne de manifestations de rue pacifiques dans la capitale Naypyitaw, dans les autres grandes villes de Yangon et Mandalay, et dans de nombreuses autres régions du pays. Cependant, les manifestations pacifiques de civils non armés se sont heurtées à une répression brutale, des coups de feu contre des manifestants ayant également frappé des communautés voisines, entraînant la mort de quelques jeunes enfants.

Plus de 420 manifestants et passants non armés ont déjà été tués depuis février, et plus de 100 ont été abattus dans tout le pays par les forces de sécurité le 27 mars (Journée des forces armées du Myanmar). S'adressant à un défilé militaire dans la capitale ce jour-là, le général principal et chef de la junte Min Aung Hlaing a de nouveau promis de tenir des élections sans donner de calendrier, et a affirmé que l'armée «protège le peuple» et «lutte pour la démocratie» . De façon inquiétante, la télévision d'État a averti ce même jour que les manifestants risquaient d'être touchés «à la tête et au dos».

Le PKP-1930 soutient la lutte du peuple du Myanmar contre le coup d'État militaire et pour ses droits et libertés démocratiques. En solidarité avec le peuple souffrant du Myanmar, le PKP-1930 exige le retrait immédiat et complet de l'état d'urgence et la libération de tous les prisonniers politiques. Le Myanmar ne devrait plus être un champ de discorde de grandes puissances entre les puissances capitalistes occidentales (USA-OTAN) et orientales (Chine-Russie), et son peuple mérite une vie pacifique sans régime militaire et sans ingérence étrangère.»

