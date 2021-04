Nouvelle alliance de l’Inde et des Etats-Unis contre la Chine

La visite du secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, en Inde, deux mois à peine après l'entrée en fonction de l'administration Biden, montre l'importance que les États-Unis accordent à l'Inde en tant que partenaire et allié de la défense.

Austin s’est rendu au Japon et en Corée du Sud - deux alliés militaires et stratégiques proches des États-Unis en Asie - avant de venir en Inde. L'Inde étant la prochaine dans son itinéraire indique que le Pentagone considère l'Inde comme ayant le même statut que le Japon et la Corée du Sud. Lloyd a souligné cette importance lors de sa visite lorsqu'il a décrit le partenariat indo-américain comme un «pilier central» de la politique américaine pour la région indo-pacifique.

Le fait que l'alliance stratégique indo-américaine soit centrée sur la relation militaire est clair depuis le début. Les administrations américaines successives, de Clinton à Bush en passant par Obama et Trump, ont poursuivi l'objectif d'enrôler l'Inde comme alliée dans la région Asie-Pacifique, maintenant appelée Indo-Pacifique.

Lors de la rencontre d'Austin avec le ministre de la Défense Rajnath Singh, il a été convenu de renforcer la relation de défense en utilisant les trois accords soi-disant fondamentaux - LEMOA, COMCASA et BECA. Cela conduirait à la dépendance imbriquée et croissante des forces armées indiennes vis-à-vis de l'armée américaine. Selon Rajnath Singh, la partie indienne a accepté de renforcer la coopération avec les États-Unis dans l’Indo-Pacific Command, Central Command et Africa Command, élargissant ainsi la portée des opérations conjointes et de la coordination. Le gouvernement Modi semble prêt à servir les objectifs hégémoniques américains en Asie occidentale et en Afrique également.

La visite d'Austin a été précédée par la première réunion virtuelle au sommet des dirigeants du Quad - États-Unis, Japon, Australie et Inde - qui s'est tenue le 12 mars. Le Quad, malgré la posture officielle, est en train de devenir un forum stratégique pour contrer la Chine. Pour ceux qui voient le Quad comme une contre-force nécessaire à la Chine afin de sauvegarder les intérêts de sécurité de l'Inde après les affrontements frontaliers au Ladakh en avril-mai 2020, il faut souligner que le gouvernement Modi avait adhéré sans réserve à la stratégie indo-pacifique des États-Unis à commencer par la déclaration de vision commune publiée lors de la visite d'Obama en Inde en 2017. La relance du Quad pendant la présidence Trump a également précédé les affrontements aux frontières au Ladakh.

La politique étrangère et l'approche stratégique sont une extension des politiques internes d'un pays. Le gouvernement Modi a intensifié toute la gamme des politiques néolibérales au niveau national qui impliquent une plus grande privatisation et l'entrée de capitaux financiers internationaux dans tous les domaines. Les récentes mesures d'ouverture et de privatisation des secteurs de la banque et de l'assurance sont une demande de longue date des États-Unis.

La plupart des entreprises du secteur public sont prêtes à être privatisées. La production de défense est un domaine ciblé pour la privatisation. En septembre 2020, 74% des IDE dans la production de défense via la voie automatique ont été améliorés. Un FDI à 100% peut également être autorisé avec une autorisation préalable.

Les entreprises indiennes sont déjà entrées dans la production de défense. Le gouvernement Modi espère convaincre les fabricants d'armes américains de créer des coentreprises avec des entreprises indiennes ou de créer directement des unités de production en Inde. La grande bourgeoisie indienne espère le développement d'un complexe militaro-industriel dans le secteur privé avec des liens étroits avec les États-Unis. Dans l'intervalle, les États-Unis exercent des pressions pour que l'Inde devienne un marché exclusif pour les armes et l'équipement américains.

Le gouvernement Modi a déjà mis l'Inde dans un étau à travers l'alliance militaire naissante avec les États-Unis. Le pays est confronté à une grave perte d'autonomie stratégique. Le gouvernement des États-Unis a clairement indiqué que si l'Inde achetait le système de missiles S-400 à la Russie, cela entraînerait des sanctions en vertu de la loi intitulée Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) adoptée par le Congrès américain. Austin, lors de sa récente visite, a transmis le même message, ce que le président du comité sénatorial des relations étrangères, Bob Menendez, l'a exhorté à faire lors de son séjour en Inde.

L'administration Trump avait déjà invoqué des sanctions contre la Turquie, alliée de l'OTAN, pour avoir acheté le système de missiles S-400. L'administration Biden prend une position plus hostile et plus ferme à l'égard de la Russie et il est peu probable qu'elle adopte une vision indulgente vis-à-vis de l'Inde si celle-ci achetait à la Russie ce système antimissile avancé.

Le gouvernement Modi permet à l'Inde de devenir un satellite des États-Unis dans sa lutte pour l'hégémonie dans la région Asie-Pacifique. Contrairement à l'Inde, les autres partenaires du Quad; le Japon et l'Australie, malgré leurs différences avec la Chine, entretiennent des relations économiques et commerciales étendues avec la Chine. Avec la Chine, ils font partie du partenariat économique régional global qui a été signé par 15 pays de la région Asie-Pacifique.

L'administration Biden elle-même a eu des entretiens de haut niveau avec les dirigeants du gouvernement chinois en Alaska les 18 et 19 mars. Les États-Unis cherchent à s'engager avec la Chine dans les domaines de convergence tout en conservant leur attitude négative sur d'autres questions.

La volonté du gouvernement Modi de soutenir les desseins hégémonistes américains en Asie découle de la perspective RSS-Hindutva qui est profondément pro-impérialiste et virulemment anticommuniste. Une telle approche est contraire aux intérêts nationaux et à la souveraineté de l'Inde.

Lien de l’article en anglais:

https://peoplesdemocracy.in/2021/0328_pd/serving-american-interests