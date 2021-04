Pourquoi Alexandria Ocasio-Cortez courtise-t-elle le lobby israélien

Barack Obama était un habitué des événements palestiniens américains à Chicago, au point d'honorer Edward Said, avant de se présenter au Sénat en 2004. Ensuite, Obama a appris à aimer Israël, et au moment où il s'est présenté à la présidence, il se livrait à la conférence de l'AIPAC en disant que Jérusalem était la capitale d'Israël.

Pourquoi a-t-elle flanché? L'explication la plus simple est qu'Ocasio-Cortez a des ambitions politiques, et s’opposer à Israël lui ferait du mal.

Le fait qu’Ocasio-Cortez se soit jetée dans les bras du JCRC-NY, le Jewish Community Relations Council de New York - et qui sait quel groupe de pression israélien pourrait être le prochain - a été discernable dès le départ, même s'il a eu quelques détours en chemin.

Nous avons déjà vu cela. En décembre dernier, le candidat du Sénat de Géorgie, Raphael Warnock, a fait une vidéo avec un groupe de pression israélien afin de renier les critiques d'Israël qu'il avait faites à la chaire - notamment sa description de ce massacre de 2018 - - «Nous avons vu le gouvernement d'Israël tirer sur des sœurs et frères palestiniens non armés comme si c’étaient des oiseaux de proie. Dorénavant, Warnock a condamné la campagne BDS visant Israël et s'est engagé à maintenir l'aide militaire. Et voilà, maintenant il est le sénateur Warnock.

Ces derniers jours, la gauche a exprimé sa vive déception du fait que la représentante progressiste Alexandria Ocasio-Cortez, auteur du Green New Deal et membre de la DSA, ait retournée sa veste sur la Palestine, offrant un discours vide sur les droits du peuple et refusant de critiquer Israël lors d’une interview avec un leader du lobby israélien alors qu'il y a à peine trois ans, AOC avait qualifié les meurtres de manifestants palestiniens non violents par les Israéliens à Gaza de «massacre».

Obama et Edward Said lors d’un dîner en 1998 (Crédit photo: Ali Abunimah)

Samantha Power s’en est prise au lobby israélien en 2002, affirmant qu'il serait nécessaire de s'aliéner «une circonscription nationale d'une énorme importance politique et financière» pour imposer une solution à deux États et mettre fin aux «violations majeures des droits de l'homme» en Palestine. Dix ans plus tard, alors qu'elle tentait de remporter la nomination comme ambassadrice d'Obama à l'ONU, elle s'est couchée devant le lobby, cultivant les extrémistes pro-israéliens Alan Dershowitz, Elie Wiesel et Shmuley Boteach, et se vantant d'avoir aidé à enterrer le rapport Goldstone sur le Massacre de Gaza de 2008-2009.

La cause la plus évidente de ces changements est le financement des campagnes. En 2004, alors qu'Obama «s'impliquait davantage dans la politique électorale, ses bailleurs de fonds comprenaient les Chicagoans Lester Crown… plusieurs membres de la famille Pritzker, propriétaires de la chaîne d'hôtels Hyatt, et un autre voisin, Alan Solow, plus tard chef de la Conférence des présidents de Principales organisations juives américaines. Tous étaient des bailleurs de fonds majeurs d'Israël», a écrit Rashid Khalidi dans son livre «Brokers of Deceit». Quand Obama s'est embrouillé avec Benjamin Netanyahu à propos des colonies en 2011, son assistant Ben Rhodes Rhodes a déclaré qu’il "a reçu une liste des principaux donateurs juifs à appeler pour les rassurer sur la bonne foi pro-israélienne d'Obama." Lors de la convention démocrate de l'année suivante, Obama s'est personnellement intéressé à l’idée de replacer Jérusalem comme capitale d'Israël dans la tribune, au mépris d'une base démocrate en colère.

L'importance des grands donateurs juifs démocrates est «gigantesque» et «choquant», selon une chronique pour le Forward et la tête d'Emily's List. Le New York Times l'a appelé «l'éléphant dans la salle» en 2019. «Sur les dizaines de chèques personnels de plus de 500,000 dollars libellés pour les démocrates du Sénat en 2018, environ les trois quarts ont été rédigés par des donateurs juifs.»

Cet effet est sûrement encore plus puissant au sein de l'établissement démocrate de New York, qui compte la plus grande population juive du pays. Alexandria Ocasio-Cortez a pris cela en compte.

C'est une question structurelle, dans la mesure où le libéralisme juif, sa richesse et son influence culturelle ne vont pas changer du jour au lendemain. Et le sionisme est toujours une valeur juive: Israël est important pour «une grande majorité de juifs new-yorkais», a dit le responsable du lobby israélien dans cette interview d’Alexandria Ocasio-Cortez. Un écrivain pro-israélien a estimé cette vaste majorité à 97% de Juifs.

Ce soutien s'étend aux politiciens et aux personnalités des médias juifs et à une grande partie de l'establishment libéral de la ville, dont dépend tout politicien new-yorkais. Le groupe juif anti-occupation renégat IfNotNow est un bon reflet des limites de l'opinion communautaire, dans la mesure où il n'a pas encore approuvé le BDS, une ligne rouge pour la communauté juive.

«Presque tout le monde a peur de discuter de ce sujet, cela vous grillerait rapidement», a récemment déclaré le professeur de philosophie de Yale Jason Stanley à propos de «l'occupation de la Palestine par Israël».

Et Jerry Nadler a déclaré que lorsqu'il a voté contre la guerre en Irak, les électeurs ont remis en question son «engagement envers Israël».

L'année dernière, Alexandria Ocasio-Cortez s'était rangé du côté des Palestiniens qui l'ont exhortée à annuler sa participation à un événement des Américains pour la paix maintenant en l'honneur de Yitzhak Rabin, qui n'est pas un héros pour les Palestiniens. Cela a été un choc pour les sionistes libéraux. Alexandria Ocasio-Cortez est en train de se recadrer.

Le lobby israélien est une force enracinée. Alexandria Ocasio-Cortez pense sûrement qu'elle a un important travail progressiste à faire et que dépenser du capital politique sur la Palestine fera reculer sa cause plus large. C'est un rappel de sa propre théorie du changement – ce dernier doit venir de la base.

Lien de l’article en anglais:

https://mondoweiss.net/2021/04/why-aoc-panders-to-the-israel-lobby/