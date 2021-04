Thae Ohu, soldate américaine d’origine birmane, victime d’un viol et emprisonnée par l’armée des Etats-Unis

La première affectation de Thae en tant que spécialiste administratif a été à Okinawa, au Japon. Là-bas, un autre marine l'a agressé sexuellement. On ne sait pas exactement quand elle a signalé l'agression pour la première fois aux responsables militaires, mais en 2018, de retour aux États-Unis, elle reçoit un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (TSPT). Il est important de noter qu'au cours de ses sept années de carrière, elle a été bien notée et était connue pour être une Marine de confiance et travailleuse. Cependant, après avoir révélé ses problèmes et ses agressions sexuelles, sa santé mentale s’est dégradée au point qu'elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises.

Finalement, une commission médicale la recommande pour une retraite médicale pour des problèmes de santé mentale liés au service. Le 5 avril 2020, lors d'une dispute avec son petit ami d'alors, elle a eu un flashback de son agression. Les autorités civiles l’arrêtent alors pour agression. Personne n'est physiquement blessé et son petit ami d'alors ne porte pas plainte. Deux mois plus tard, elle est inculpée par le Corps des Marines et conduite dans une prison militaire.

Aujourd'hui, cela fait plus de plus de huit mois qu’elle est incarcérée au Navy Consolidated Brig de Chesapeake. Elle est accusée de tentative de meurtre, entre autres chefs d'accusation, et devrait faire face à une cour martiale le mois prochain. Beaucoup voient cette affaire comme un échec systématique du corps des Marines américains suite à une longue liste d'injustices. L'histoire de Thae a été largement partagée en ligne et dans les cercles de défense des droits humains, en tant que symbole de problèmes plus larges, avec la façon dont l'armée traite les victimes d'agression sexuelle, en particulier celles qui ont des problèmes de santé mentale qui en résultent.

Son avocat, Eric Montalvo est un ancien Marine qui a pris sa retraite du service actif après 21 ans, il est un associé fondateur du Federal Practice Group, situé à DC. Il a acquis une réputation internationale en tant qu'avocat, agressif, minutieux et respecté lors des procès. M. Montalvo a également été reconnu comme un spécialiste national en droit militaire.