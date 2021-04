Un activiste qui s’est moqué de la reine de Malaisie est accusé de sédition

L'artiste, Fahmi Reza Mohd Zarin, a été placé en garde à vue le 23 avril et conduit au siège de la police de Jalan Dang Wangi à Kuala Lumpur après avoir compilé deux listes de lecture de chansons faisant référence soit à la reine, Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, soit se moquant de son post moqueur sur Instagram demandant aux adeptes s'ils étaient jaloux d'elle et de ses serviteurs parce qu’ils avaient été vaccinés et pas eux. Plusieurs sympathisants rassemblés devant le poste de police et des organisations de défense des droits civiques ont immédiatement demandé sa libération.

Un artiste militant de Kuala Lumpur a été arrêté et menacé d’une accusation de sédition pour s'être moqué de la reine de Malaisie à propos d'une publication Instagram dans laquelle elle se vantait d'avoir reçu des vaccinations Covid-19, puis elle a soudainement retiré la publication lorsqu'il est devenu évident qu’elle avait utilisé un vaccin non autorisé et que les membres de la famille royale avaient reçus ces doses de bonne heure et bien avant leur tour.

Selon les médias locaux, Fahmi, un militant local bien connu, devait d'abord être placé en détention provisoire pendant quatre jours, mais la police, réalisant peut-être l'optique négative pour les autorités et la famille royale, a déclaré qu'il serait libéré le lendemain après son arrestation. Il a passé une note manuscrite aux adeptes disant que l'expression à travers l'art doit être défendue à tout prix alors que des dizaines de partisans se sont rassemblés au poste de police, beaucoup portant des pancartes protestant contre l'utilisation de la loi sur la sédition, tandis que d'autres critiquaient l'institution de la monarchie. Les efforts d'Asia Sentinel pour le joindre ont échoué.

L'affaire découle d'une histoire d'Asia Sentinel du 16 avril faisant référence à un voyage dans la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, en janvier, du sultan Abdullah Sultan Ahmad, l'actuel roi, pour discuter avec le prince des Émirats arabes unis Mohamed bin Nayan des énormes sommes d'argent volées aux fonds souverains du 1Malaysia Development Bhd qui ont disparus au Moyen-Orient.

Le roi et vraisemblablement son entourage, qui comprenait deux ministres, auraient été vaccinés avec le vaccin Sinopharm aux Émirats arabes unis. Le vaccin à l’époque n’avait pas été approuvé en Malaisie et était donc illégal.

Le sultan Abdullah, ont déclaré des sources à Asia Sentinel, a reçu 2000 doses supplémentaires pour que sa famille et ses amis les ramènent chez eux en Malaisie. Tous les membres de la famille du sultan ayant été vaccinés par deux médecins locaux, les vaccins excédentaires ont été utilisés pour des partenaires commerciaux et des amis. Le reste a été offert au Premier ministre Muhyiddin Yassin et à d'autres ministres - qui ont tous refusé, car ils attendaient le vaccin Pfizer qui devait être disponible quelques semaines plus tard.

Dans le cadre du calendrier de vaccination de la Malaisie, qui prend beaucoup de retard, les prétendus agents de première ligne, les personnes âgées et d’autres devaient être vaccinés en premier, avec les privilégiés en fin de ligne.

Les vaccinations non autorisées ont déclenché une controverse silencieuse parmi les cercles politiques et sociaux en Malaisie, étant donné la perception du respect de la royauté.

Mais lorsque l'histoire est devenue publique, elle a généré une énorme agitation publique, devenant virale sur Twitter et d'autres médias sociaux avec une indignation considérable contre la royauté, qui pour de nombreux jeunes en Malaisie est un appendice coûteux et inutile à notre époque.

Après un retard et une confusion signalée, le ministre malaisien de la Santé, Adham Baba, a démenti le rapport d'Asia Sentinel, a déclaré qu'il était diffamatoire et a accusé Asia Sentinel de chercher à nuire au pays. La déclaration d’Adham a été ridiculisée dans les cercles politiques de Kula Lumpur.

Plus que cela, l'épisode impliquant la reine est devenu un objet d'une attention généralisée indésirable. Début avril, elle avait annoncé les clichés sur Instagram. Après que quelqu'un a demandé sur sa page Instagram, qui compte 1,2 million d'abonnés, si les serviteurs de la reine avaient été vaccinés, le 19 avril, soit trois jours après le rapport Asia Sentinel, elle a rétorqué: «Dengki ke?» ou "Êtes-vous jaloux?" en malais.

«#DengkiKe» s'est répandu sur Internet, devenant à un moment donné le hashtag le plus fréquenté sur Twitter. Azizah a rapidement désactivé son compte Instagram après que certains de ses abonnés ont commencé à demander s'ils avaient effectivement été vaccinés.

Fahmi, une figure populaire de Kuala Lumpur a d'abord créé une liste de lecture de 100 titres de chansons sur Spotify en anglais et en malais qui utilisait soit les mots «reine», soit «jaloux» ou Dengki Ke, soit la phrase dans la chanson, puis une deuxième liste sur Apple Music. Deux heures après la deuxième playlist, il a été appréhendé par la police.

Parmi ses 101 morceaux, selon les médias locaux, se trouvaient God Save the Queen du groupe de punk rock Sex Pistols, Jealousy du groupe de rock Queen, Jealous Again de John Lennon, Mengapa Hatimu Dengki de Herlina Effendi et Jealous of You de Lou Monte.

L'épisode sur l'apparition d'un traitement spécial pour les membres bien connectés de la société a des implications plus graves pour Muhyiddin, qui conserve une emprise fragile sur le pouvoir en raison d'une décision en janvier du roi de faire une déclaration de mise en place de l’état d'urgence à cause de la situation du Covid-19 ce qui a eu pour conséquence de suspendre les pouvoirs du parlement au moment où l’Organisation nationale malaisienne unie menaçait de se retirer de sa coalition au pouvoir Perikatan Nasional, ce qui aurait fait s’effondrer la coalition et déclenché un appel à des élections nationales.

La décision du roi d'accorder l’état l'urgence est largement considérée comme ayant plus à voir avec la protection de la position précaire de Muhyiddin qu'avec le coronavirus. Quelque 35,000 personnes ont signé une pétition en ligne demandant la fin de l'état d'urgence, affirmant qu'il n'a eu aucun effet sur la propagation du virus, qui touche maintenant 387,000 personnes et qui a augmenté de 32% la semaine passée, avec près de 13,000 cas signalés.

Depuis que les récits de traitement spécial sont apparus, il y a eu de plus en plus d'appels pour mettre fin à l’état l'urgence. Bien que le parlement n’ait pas siégé, le gouvernement de Muhyiddin a promulgué de nouvelles lois, dont une qui permettait au ministère des Finances d’approuver des dépenses supplémentaires de fonds fédéraux sans passer par l’approbation parlementaire officielle.

Une deuxième loi a créé des accusations pour l'impression de soi-disant «fake news» qui a poussé le pays bien en bas de la liste de ceux qui garantissent la liberté d'expression. Le dernier classement de Reporters sans frontières, basé à Paris, a vu la Malaisie reculer de 18 places, au 119e rang mondial. L’arrestation de Fahmi, pour sédition, risque de nuire encore plus à son classement.

Lien de l’article en anglais:

https://www.asiasentinel.com/p/sedition-threat-for-activist-mocking