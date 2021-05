La Colombie sous le règne de la terreur

Alors que la police et les forces militaires colombiennes recourent à la violence pour tenter de réprimer les mobilisations massives issues d'une grève nationale, les manifestants ont été témoins de violations flagrantes de leurs droits humains.

Les médias traditionnels en Colombie et sur le continent sud-américain ont été particulièrement silencieux sur les atrocités, et donc ceux qui cherchaient à connaitre la vérité ou à partager des informations sur la situation ont dû se tourner vers les médias sociaux pour briser le blocus médiatique. Au cours de ces évènements, des photos des marches colorées et des joyeuses mobilisations ont été partagées. La nuit, des vidéos sur la terreur engendrée par la répression ont commencé à apparaître avec une fréquence angoissante: l'escouade mobile anti-émeute (ESMAD) et la police tirent avec des armes à feu sur des manifestants sans défense, des agents des forces de sécurité poursuivant des jeunes des quartiers pauvres pour leur tirer dessus ou les arrêter. et instiller la terreur dans la population, et les mères pleurent et hurlent parce que leurs enfants ont été tués.

Selon Temblores et Indepaz, deux organisations de défense des droits humains qui ont suivi les rapports de violences policières, du 28 avril au 8 mai, les actions violentes des forces de sécurité de l'État ont entraîné la mort d'au moins 47 personnes, la détention arbitraire de 963 personnes ainsi que 28 victimes de lésions oculaires et 12 victimes de violences sexuelles. Au total, ils ont enregistré 1,876 cas de violence policière.

Il a également été rapporté qu'en plus des attaques constantes et systématiques des forces de sécurité contre les manifestants, des personnes jouant des rôles d'accompagnement et de vérification dans les mobilisations - comme les défenseurs des droits humains, les journalistes et les secouristes - ont également été la cible d'attaques et de violations des droits de l'homme par la police. L'attaque armée contre un groupe de défenseurs des droits humains colombiens qui accompagnaient la mission de vérification des Nations Unies à Cali dans la nuit du 3 mai a été largement condamnée, mais loin d'être une exception, elle s'inscrit dans une stratégie de terreur et d'intimidation contre ceux qui dénoncent la répression de l'État.

Après plusieurs nuits de terreur, le silence de la communauté internationale a été rompu. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a publié une déclaration ferme le matin du 4 mai, exprimant sa «profonde inquiétude» face à ce qui se passe à Cali où «la police a ouvert le feu sur des manifestants protestant contre les réformes fiscales, tuant et blessant un certain nombre de personnes...» L'organisme international rappelle aux autorités de l'État colombien qu'elles ont la «responsabilité de protéger les droits de l'homme, y compris le droit à la vie et à la sécurité des gens et de faciliter l'exercice du droit à la liberté de réunion pacifique». Après la déclaration de l'ONU, l'UE, les États-Unis et d'autres sont intervenus en condamnant la situation et en appelant le gouvernement colombien à retirer l'armée des rues et à mettre fin à la violence contre la population civile.

Cependant, au lieu de retirer les forces de sécurité ou d'essayer de limiter leurs actions violentes, le gouvernement national et les autorités locales ont intensifié la répression et utilisent leurs canaux de communication pour suggérer que les personnes qui participent aux manifestations sont des vandales violents, dans une tentative pour essayer de justifier tout ce qui leur arrive aux mains des autorités.

Quelle était la motivation derrière les protestations?

La grève nationale en Colombie qui a débuté le 28 avril était organisée pour lutter contre un projet de loi qui augmenterait les taxes sur les biens de consommation courante, les services publics et les retraites, entre autres. C'était un projet de loi qui aurait un impact direct sur la classe ouvrière qui souffre déjà de l'impact de la pandémie et du confinement. Alors que le 2 mai, le président colombien Iván Duque a annoncé qu'il retirerait le projet de loi, il a également déclaré qu'un nouveau projet de loi serait présenté, qui serait prétendument rédigé avec d'autres partis politiques. Quoi qu'il en soit, la réforme fiscale n'est rien de plus que la pointe de l'iceberg. En Colombie, le modèle économique néolibéral s'est consolidé au cours des trois dernières décennies. L'État ne garantit pas aux citoyens les droits fondamentaux tels que l'éducation, les soins de santé et le logement.

Selon une étude réalisée en octobre 2020 par l'Indice de développement régional en Amérique latine, la Colombie est l'un des pays les plus inégaux du continent sud-américain et présente le plus grand écart de développement dans la région.

Le Département administratif national des statistiques (DANE) a publié un rapport le 29 avril 2021, qui estime que 21 millions de personnes, soit 42,5% de la population, vivent dans la pauvreté, soit une augmentation de 6,8% par rapport à l'année dernière. Ils ont également confirmé que 7,4 millions de personnes vivent dans une extrême pauvreté. Les chiffres de la DANE indiquent également que 49,2% de la population active n'est employée que de manière informelle, mais selon Milena Ochoa, directrice de la Corporation for Popular Education and Research - National Labour Institute (CEDINS), le nombre réel pourrait être plus proche de 70%.

Ces populations ont été durement touchées par les mesures de restriction mises en place pour lutter contre la pandémie du Covid-19, d'autant plus que le gouvernement a peu fait pour fournir une aide économique. Un autre rapport de DANE a montré que de mars 2020 à avril 2021, 87,3% des décès dus au Covid-19 étaient des personnes des trois couches socio-économiques les plus basses. Malgré une population de seulement 50 millions d'habitants, au 10 mai, ce pays andin était le 12ème au monde en nombre de cas confirmés de Covid-19 avec 3,002,758 cas et 11ème en nombre de décès dus à la maladie avec 77,854 morts.

C'est à partir de ces secteurs pauvres que le gouvernement veut prendre des ressources pour résoudre le déficit budgétaire et non, par exemple, à Luis Carlos Sarmiento du groupe Aval qui contrôle un tiers du système bancaire en Colombie, ou à Alejandro Santo Domingo, propriétaire de plusieurs sociétés de télécommunications, de la société de bière Anheuser-Busch InBev et de plusieurs centres commerciaux, ou encore à Carlos Ardila Lülle, propriétaire des sociétés sucrières et des chaînes de télévision.

Colombie: État génocidaire

Au cours des 60 années de conflit armé interne en Colombie, les organisations de défense des droits de l'homme, les syndicats et les mouvements sociaux ont été classés par l'État colombien comme des ennemis internes. L'État colombien a traité le conflit politique et social interne comme s'il s'agissait d'une guerre avec un groupe ennemi. Il a développé une politique de contre-insurrection contre le peuple organisé, en enlevant tout espace démocratique aux différentes formes d'organisation d'opposition et en répondant à la place par la criminalisation et la persécution politique.

Selon le discours de l'État, ce dont la Colombie a souffert pendant plus de six décennies n'est pas un conflit d'origine sociale, mais plutôt une guerre menée par des criminels contre la Colombie, telle qu'elle est décrite dans la théorie des deux démons que l'Amérique latine et les Caraïbes ont souffert lors de la mise en œuvre de l'opération Condor dirigée par la CIA. Le changement de nom de cet ennemi de l'État dépend, bien sûr, non du hasard mais des orientations du Pentagone et de la politique étrangère américaine. L'opposition politique au régime capitaliste et foncier a été criminalisée d'abord comme étant une «guerre contre le communisme», puis ensuite une «guerre contre le trafic de drogue» et enfin comme une «guerre contre le terrorisme». Avec ces excuses, l'État colombien, qui dispose d'un énorme soutien américain allant de la formation militaire au financement concret pour améliorer l'appareil répressif de l'État, a systématiquement attaqué tous les processus organisationnels qui cherchent à changer le statu quo de l'inégalité et de l'autoritarisme.

Nous avons pu voir cela se manifester dans diverses expériences tragiques en Colombie au cours du XXème siècle: de Guadalupe Salcedo, un chef de guérilla avec lequel l'État a violé un accord de démobilisation et a fini par assassiner en 1957, jusqu'au génocide politique de l'Union patriotique qui a eu lieu dans les années 1980 et 1990. Dans les campagnes et villes de Colombie, l'État, à travers le plan militaire Red Dance, a exterminé au moins 4000 membres du mouvement A Luchar et d'autres mouvements et partis politiques issus des accords de paix dans les années 1980. Cela se poursuit aujourd'hui, avec l'assassinat systématique de dirigeants sociaux et politiques; de 2016 à aujourd'hui, plus de 1000 personnes ont été assassinées pour des raisons politiques.

Pour l'État colombien, toute expression d'opposition est officieusement déclarée comme étant un objectif de guerre qui doit être traité soit par le propre appareil répressif de l'État, soit par les forces paramilitaires. Le paramilitarisme en Colombie est une politique d'État, où, avec la collusion et le financement de différents gouvernements, de nombreuses structures armées illégales ont été créées, chargées de faire le «sale boulot» que l'État ne peut en théorie pas faire, mais fait de toute façon. C'est pourquoi nous voyons des centaines de plaintes pour violations des droits humains par les forces de l'État.

C'est dans ce contexte que l'on peut comprendre l'extrême violence exercée aujourd'hui par les forces de sécurité contre les manifestants lors de la grève nationale. Cette multitude de personnes dans les rues n'est rien de plus pour l'État qu'un groupe de «vandales et terroristes.» Le traitement militaire de la contestation sociale est un problème central provenant du fait qu'en Colombie, contrairement à d'autres pays, les forces de sécurité et de défense sont considérées comme faisant partie de la même force répressive et relèvent du ministère de la Défense. Essentiellement, ces forces traitent une manifestation civile comme elles traiteraient un champ de bataille. Cette analogie est le seul moyen de comprendre comment la police nationale ouvre le feu sur les manifestants, comment les hélicoptères volent au-dessus des quartiers résidentiels et comment il y a un nombre scandaleux de détenus, torturés et disparus dans le cadre de cette grève nationale.

Vents de changement: Colombie Anti-Uribista

Le soulèvement social dans les rues et sur les places des petites villes de toute la Colombie est l'accumulation d'années de priorisation de la militarisation par rapport aux garanties des droits fondamentaux de santé, d'éducation et de logement ainsi que de criminalisation du mouvement social et d'allégations comme quoi les défenseurs des droits seraient des terroristes. Cela permet à l'État de tuer en toute impunité et de faire tout son possible pour décourager la participation politique des citoyens. Ce que l'on voit aujourd'hui en Colombie, c'est une mobilisation sans précédent, qui a su politiser une génération que le néolibéralisme aurait préféré voir rester dépolitisée et ne s'intéressant à personne d'autre qu'à eux-mêmes.

La crise sociale et politique en Colombie a pris de l'ampleur comme une boule de neige, et aujourd'hui les mouvements populaires pourraient créer un changement significatif dans la direction du pays. L'État, dirigé par le gouvernement uribiste d'Iván Duque et d'Álvaro Uribe, répond à cette énorme demande populaire de changement avec une recette classique: répression, assassinat, incarcération, menaces et peur. Le gouvernement Uribista tente de supprimer tout ce qu'il trouve sur son passage.

Malgré tout cela, les Colombiens de tous âges répondent avec organisation, résistance et joie, inondant les rues du drapeau tricolore et s'embrassant dans cet appel à la justice. Ils organisent des cuisines communautaires, prennent soin les uns des autres pendant la violente répression et dansent ensemble la salsa et le joropo.

L'époque donne naissance à un cœur, dit la chanson de l'auteur-compositeur-interprète cubain Silvio Rodríguez. En Colombie, les gens donnent naissance à un nouveau pays. La stratégie de l'État ne fonctionne plus. Aujourd'hui, le désir de changer et de passer de la Colombie guerrière et coloniale à une Colombie humaine et digne pour tous surmonte la peur.

Laura Capote est une journaliste colombienne et une militante de la Marche patriotique colombienne. Elle est membre de l'ALBA Movimientos et travaille au bureau de Buenos Aires du Tricontinental: Institut de recherche sociale. Zoe Alexandra est journaliste et co-rédactrice en chef de Peoples Dispatch. Elle couvre les mouvements sociaux et la politique de gauche en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Lien de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2021/05/12/colombias-leaders-want-to-stain-their-country-with-the-blood-of-the-working-class/