La tragédie du sous-marin indonésien indique plusieurs choses

Le navire KRI Nanggala-402, avec 53 membres d'équipage à bord, était engagé dans des exercices de lancement de torpilles à tir réel dans le détroit de Bali, un chenal étroit et peu profond de seulement 2,4 kilomètres de large et 60 mètres de profondeur dans la plupart des endroits. Le navire, cependant, a plongé dans les eaux beaucoup plus profondes au nord-est où le plateau de la Sonde se termine. L'armée a annoncé que le Nanggala avait été retrouvé à une profondeur de 850 mètres.

Le sous-marin indonésien de construction allemande âgé de 40 ans qui a été perdu dans la mer entre Java et Bali a attiré l’attention en tant que tragédie humaine et en tant que symbole du matériel militaire vieillissant du pays.

Il semble certain que cette tragédie ainsi que l'embarras de la perte d'un sous-marin obsolète attireront l'attention sur la nécessité d'un meilleur équipement et d'une posture maritime plus robuste face à l'empiètement chinois dans la mer de Chine méridionale. Il n'y a aucun lien connu entre le sort du sous-marin et les activités chinoises en mer, mais les deux dernières années ont vu plusieurs captures par des pêcheurs indonésiens de drones sous-marins chinois, cartographiant les fonds océaniques et enregistrant les mouvements des sous-marins. Plus récemment, un drone de 2 mètres de long a été capturé dans les eaux au large de l'île de Selayar, près de la route maritime du détroit de Makassar au nord de l'Australie.

La première constatation de la perte du sous-marin est que l’Indonésie ne disposait jusque-là que de cinq sous-marins, deux du même âge et trois plus jeunes fabriqués en Corée, pour patrouiller dans certains des détroits les plus cruciaux du monde. Le détroit de Bali est trop étroit pour avoir beaucoup d'importance, mais celui de Lombok, entre Bali et Lombok, est une voie navigable utilisée au niveau international, tout comme les détroits de Makassar, de la Sonde et de Melaka (partagés avec Singapour et la Malaisie). Protéger ces mers avec leurs droits de pêche et leurs nombreuses caractéristiques stratégiques nécessite une marine beaucoup plus importante que celle que possède actuellement l'Indonésie.

La deuxième constatation est que la marine indonésienne, même si elle était mal équipée, mène des exercices de tir réel, y compris l'utilisation de torpilles coûteuses dans une mesure qu'elle n'aurait peut-être pas fait dans le passé, alors que le simple fait de posséder des sous-marins était considéré comme une preuve suffisante de la défense du concept archipélagique. Celui-ci avait été créé par l'Indonésie en 1957 et a finalement été inscrit dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La prise de conscience des menaces potentielles pesant sur ces droits est maintenant plus élevée que jamais.

La troisième constatation est que depuis son arrivée au pouvoir il y a près de six ans, le président Joko Widodo s'est fait remarquer pour la plus grande attention qu'il accorde aux affaires maritimes par rapport à ses prédécesseurs. Cela ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais comparé à certains voisins, notamment les Philippines, il a montré une certaine volonté de se dresser contre les navires de pêche étrangers, y compris chinois, qui envahissent ses eaux archipélagiques, et en particulier ses droits de zone économique exclusive au large de ses îles Natuna.

La quatrième constatation met l'accent sur un développement peu observé - que le pays a tranquillement pris des mesures importantes pour améliorer sa capacité de défense dans le cadre d'accords avec les États-Unis, et au moins à l'état embryonnaire avec le Japon et l'Inde. Il a également des liens militaires avec la Corée du Sud et l'Australie à des degrés divers. Ainsi, même s'il ne rejoindra jamais l'alliance Quad (Japon, États-Unis, Australie et Inde) des pays visant à former un front uni contre l'expansionnisme chinois, ses sympathies ressortent clairement vu les diverses réunions des ministres de la Défense avec les membres de Quad.

L’une des clés de cette évolution est le double rival de Jokowi à la présidence, son actuel ministre de la Défense Prabowo Subianto. Jadis gendre du président Suharto, il n’a jamais aimé les communistes ou les chinois. Il peut être perçu comme étant un islamiste (quand cela lui convient politiquement), mais c’est essentiellement un nationaliste laïc comme son père économiste et son ex-beau-père. L'interdiction de se rendre aux États-Unis pendant plusieurs années, imposée pour ses prétendues violations des droits de l'homme au Timor oriental, a été levée par le président de l'époque, Donald Trump, après que Prabowo ait rejoint le gouvernement, et il a finalement effectué une visite à Washington l'année dernière. Les États-Unis ont rendu la pareille avec une visite à Jakarta du secrétaire à la Défense Paul Austin dans les derniers jours de l'administration Trump, qui, selon des sources, a probablement abouti à des accords de ventes d'armes. Bien qu’issu de l'armée, Prabowo serait favorable à davantage de dépenses dans la marine et l'aviation pour des raisons pratiques et il semble bien disposé envers les États-Unis en raison de sa formation militaire à Fort Bragg.

Prabowo est également un rival de Luhut Pandjaitan, un autre ancien général et ministre de la coordination des affaires maritimes. Luhut a longtemps été considéré comme trop proche des intérêts commerciaux chinois et est un promoteur de projets de l'initiative Belt and Road en Indonésie. Cependant, Luhut s'est rendu à Washington à la fin de 2020 - après les élections - et a été chaleureusement accueilli à la Maison Blanche ainsi que par le gendre influent de Trump, Jared Kushner. Il a reçu des promesses de financement de projet de la part de la US Development Finance Corporation et des sources affirment que des accords d'armement ont également été discutés au cours de ce voyage. Sous Biden, les États-Unis seront probablement plus concentrés sur l'Asie du Sud-Est et leurs amis réels ou potentiels là-bas que ne l'était l’erratique et transactionnel Trump.

Les liens quadruples avec l'Indonésie ont été mis en évidence par la visite fin mars de Prabowo et du ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi à Tokyo. Les questions relatives aux armes ont également été débattues, bien qu’il n’y ait aucune indication sur le type d’armes que le Japon pourrait fournir, ni sur la manière dont cela contribuerait au développement de sa propre industrie nationale d’armement.

Mais le fait est que la réunion a eu lieu et son calendrier était important et visait clairement à envoyer un message à la Chine. Du côté japonais, toujours menacé par les revendications chinoises sur les îles Senkaku et les mers de la région, ce n’était pas nouveau. Après tout, le Japon s’est engagé avec enthousiasme au Quad pour contester la posture agressive de la Chine dans les mers de Chine méridionale et orientale. Pour l’Indonésie, en revanche, la réunion et l’accord ont représenté un pas important vers un alignement partiel, même modeste, avec un membre de Quad, et le plus proche allié asiatique des États-Unis.

De même, certaines relations se développent lentement avec l'Inde, un voisin maritime proche et important. Prabowo était à Delhi l'année dernière et certains achats ainsi qu’une éventuelle coopération de production sont possibles. Cependant, les intérêts stratégiques partagés sont en partie occultés par les attitudes anti-musulmanes de Modi et de son BJP au pouvoir. Néanmoins, l'Inde a envoyé un navire à vapeur pour aider à retrouver le sous-marin dans ce qui est en grande partie un geste symbolique.

Certes, l’Indonésie parle toujours à d’autres, notamment à la Russie, d’acheter des armes. La Russie veut vendre ses chasseurs Sukhoi bien que Jakarta préfère désormais les avions américains. Le pays ne cherche pas non plus à se battre avec son principal partenaire commercial et investisseur dans les infrastructures. Le pouvoir monétaire d'origine chinoise locale influence également la politique. Le non-alignement fondamental de l’Indonésie, qui remonte à Sukarno et à la Conférence de Bandung de 1954, ne changera pas. Mais les actions maritimes de la Chine au cours des deux dernières années, ses actions (prétendues) contre les musulmans au Xinjiang, et maintenant son rôle ambigu au Myanmar, ont éveillé la conscience de l’Indonésie alors même qu’elle continue de bénéficier des investissements - et des approvisionnements en vaccin chinois Sinovac contre le Covid-19.

Lien de l’article en anglais:

https://www.asiasentinel.com/p/indonesian-sub-tragedy-sends-several