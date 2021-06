Arrêtons de prétendre que la Russie et la Chine sont des menaces militaires

Quelqu'un doit le dire, et il semble que ça doit être moi: la Chine et la Russie ne sont pas nos ennemis.

D'une manière ou d'une autre, les faiseurs d'opinion dans les médias, les hauts gradés militaires avec tous leurs rubans et étoiles et avec peu à faire d’autre que de s'inquiéter de la façon de maintenir à flot leur opération massivement surchargée coutants toujours plus d'argent aux contribuables, et les membres du Congrès qui aiment éveiller les craintes parmi les électeurs afin qu'ils continuent à voter pour eux ont amené tout le monde à penser que la Russie est toujours résolue à une prise de contrôle communiste mondiale et que la Chine essaie de remplacer les États-Unis en tant que leader dans l’hégémonie mondiale.

Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

Parlons d'abord des forces militaires:

Les États-Unis ont une armée de 2,5 millions - 1,5 million en service actif et un million de réservistes et de membres de la Garde nationale,

L'armée russe compte 2,9 millions de soldats, mais seulement 900 000 d'entre eux sont en service actif, dont deux millions sont des réservistes.

La Chine a 2,8 millions de soldats en service actif, mais ce nombre est trompeur. 800 000 d'entre eux sont des soi-disant policiers armés, les Wu Jing, et leur travail consiste à contrôler une population agitée. Ils ne sont pas destinés à mener des guerres, mais à contrôler la population du pays.

Parlons maintenant des budgets militaires:

Les États-Unis dépensent, si nous voulons être puristes, 716 milliards de dollars pour l'armée. C'est en fait beaucoup plus parce que l'Agence de sécurité nationale fait partie de l'armée de même que la CIA est à toutes fins utiles de nature militaire et entre eux, leurs budgets secrets dépassent les 50 milliards de dollars, un chiffre qui a été divulgué lors d'une audience du Congrès il y a huit ans et qui pourrait avoir doublé aujourd’hui puisque tant d'activités militaires américaines sont désormais gérées par des forces spéciales agissant sous la direction de la CIA, mais pour faciliter le débat, laissons cela à 716 milliards de dollars.

Le budget militaire de la Russie est de 65 milliards de dollars, et même si vous le tripliez sous prétexte que tout est plus cher aux États-Unis, du salaire des soldats aux systèmes d'armement, cela représente moins d'un tiers de ce que les États-Unis dépensent.

Le budget militaire de la Chine est de 183 milliards de dollars, et encore une fois, vous pourriez le doubler si vous souhaitez prendre en compte différents coûts mais cela serait toujours moins de la moitié du budget militaire américain.

C'est-à-dire que même si vous associez les armées chinoise et russe, leurs budgets communs seraient nettement inférieurs au seul budget militaire américain.

En plus de cela, il y a la question de savoir où se trouvent ces trois armées.

Les États-Unis ont 800 bases dans 70 pays et au moins la dernière fois que la Maison Blanche a fait un rapport sur le sujet, en 2018 au Congrès, les troupes américaines combattaient dans sept pays.

La Russie, selon un rapport d'Izvestia, dispose de 21 bases militaires opérant à l'extérieur du pays, dont beaucoup dans des États qui faisaient autrefois partie de l'Union soviétique jusqu'en 1990, comme le Tadjikistan, l'Arménie et la Biélorussie. Le seul endroit où des soldats combattent est en Syrie.

La Chine ne dispose que de quatre bases à l'étranger - une à Djibouti, une au Tadjikistan et deux installations de signalisation au Myanmar et à la pointe sud de l'Argentine.

Enfin, et c'est important, les États-Unis ont neuf groupements tactiques de porte-avions opérationnels, huit basés aux États-Unis et un au Japon, tous disponibles pour la projection de force partout dans le monde, et transportant plus d'avions que presque toutes les autres forces aériennes du monde sans compter la Russie et la Chine. Les transporteurs américains sont tous propulsés par l'énergie nucléaire et peuvent rester indéfiniment éloignés du port d'attache. Des porte-avions américains ont souvent été affectés à des fins opérationnelles au large des côtes de l'Afghanistan, dans la mer d'Oman, au golfe Persique et en Méditerranée. L'un a même été envoyé dans l'océan Arctique il y a quelques années.

La Russie possède un porte-avions alimenté au pétrole. Il quitte rarement son port d’attache.

La Chine dispose de deux porte-avions, qui ne naviguent que dans les eaux intérieures du pays.

En termes d'armement nucléaire, les États-Unis et la Russie ont chacun 1600 ogives nucléaires activement déployées, limitées par un traité qui est actuellement dans une forme fragile. Ils ont chacun un total de plus de 6000 ogives nucléaires, dont plus de 4500 en stock dans chacun de ces pays.

La Chine a 380 ogives nucléaires, soit plus du double de ce que l'Inde possède.

En ce qui concerne les systèmes de livraison de ces armes nucléaires, les États-Unis disposent de 405 missiles Minuteman III, chacun capable de transporter trois ogives pouvant être ciblées indépendamment de façon très précises. Ils disposent également de 14 sous-marins nucléaires tirant des missiles Trident, chacun capable de transporter 24 missiles Trident avec 8 ogives pouvant être tirées indépendamment, bien que ces sous-marins ne soient actuellement limités à transporter que huit missiles et quatre ou cinq ogives sur chacun, pour un total de 40 armes nucléaires par sous-marin.

En 2020, la Russie a affirmé avoir 517 lanceurs de missiles terrestres sur son territoire capables de transporter des ogives nucléaires vers des cibles. Elle dispose également de 11 sous-marins lanceurs de missiles, chacun capable de transporter 16 missiles avec plusieurs ogives.

On estime que la Chine possède 100 missiles à capacité nucléaire de différentes portées. Tous ne pourraient pas atteindre les États-Unis. Elle dispose aussi de six missiles nucléaires transportés par des sous-marins.

Même si une seule arme nucléaire frappait un pays - même un pays aussi grand que la Russie, la Chine et les États-Unis - il est clair d'après tous ces chiffres que les États-Unis ont de loin l'armée la plus dominante au monde.

La Russie et la Chine seraient folles d'affronter militairement les États-Unis, et en fait, rien n'indique que l'un ou l'autre de ces deux pays n’envisage même de faire une telle chose. En effet, là où les États-Unis engagent leur armée à volonté partout dans le monde, la Chine et la Russie ont constamment limité leurs activités militaires à des zones proches de leur pays d'origine.

Le Pentagone et ses soutiens dans les médias américains et au Congrès doivent forcer, comme une personne souffrant de constipation sévère, pour produire tout ce qui ressemble à une menace de l'un ou l'autre de ces deux pays, comme lorsque la Russie a envoyé il y a quelques années l'un de ses bombardiers vieillissants à longue portée au-dessus du Pôle Nord et a atterri au Venezuela avec quelques fournitures à donner. La presse américaine est devenue complétement paranoïaque en affirmant que comme l'avion était «capable de transporter des armes nucléaires, la Russie pourrait décider d'en larguer une sur Miami où Boston lors du vol de retour.»

Les lecteurs qui auraient pu surmonter la lourde propagande des journalistes se seraient peut-être rappelé que les États-Unis envoient leurs bombardiers à capacité nucléaire, à la fois des B-52 Stratofortresses et des bombardiers B-2 Stealth beaucoup plus inquiétants, à mi-chemin du monde, pour bombarder activement d'autres pays (avec des munitions conventionnelles) ou pour «envoyer un signal» simplement en volant à proximité d'un pays comme l'Iran.

La véritable menace posée par la Russie et la Chine est commerciale. Les États-Unis agissent comme si un gazoduc russe appelé Nordstream, construit sous la mer du Nord pour amener du gaz naturel russe bon marché en Europe occidentale, était un acte de guerre virtuel. Et la Chine, avec son énorme projet de «nouvelle route de la soie» visant à relier la Chine orientale à l'Europe avec des trains à grande vitesse et des autoroutes afin de faciliter le commerce entre l'Europe et l'Asie, serait une sorte de manœuvre militaire détournée.

Soyons réalistes. L'armée américaine est la plus grande menace pour l'avenir des États-Unis. Elle a un appétit vorace qui demande toujours plus d'argent, que le Congrès accorde année après année. Elle engloutit presque tout le budget discrétionnaire du gouvernement fédéral - un montant qui, même si vous ne comptez que les chiffres officiels, représente la moitié du recouvrement total des impôts du gouvernement par année.

Un bon exemple de ceci est le bombardier de chasse à capacité nucléaire F-35, un gâchis de 1,7 billion de dollars que, maintenant qu’il est à mi-chemin de son processus de production, le Pentagone admet être un échec complet en tant qu'avion, peu fiable, incapable de voler à vitesse supersonique car il détruit son revêtement «furtif», trop lourd pour engager d'autres avions dans des combats aériens, et un danger pour les pilotes en raison d'une avionique peu fiable. Les prototypes sont susceptibles de se retrouver dans un tas de ferraille très coûteux et personne n'est blâmé pour ces déchets épiques.

Si nous étions réellement préoccupés par la sécurité nationale, nous réduirions l'armée américaine de 90% et son budget du même montant. Nous rapatrierions tous les navires et troupes stationnés dans ces 800 bases à l'étranger. Nous sortirions de tous les conflits dans lesquels le gouvernement envoie nos militaires - généralement illégalement - et commencerions à prendre soin de ce pays dont le bilan, du point de vue de l'éducation, de l'environnement, des soins de santé, des infrastructures, de l'économie et de la gouvernance démocratique, est plutôt triste.

Quiconque a voyagé en Europe ou en Asie peut attester que dans de nombreux pays, on se sent comme un visiteur du tiers monde. Les États-Unis ont des capacités - comme l'atterrissage du Perseverance Rover sur Mars - mais pendant ce temps, les Japonais et les Chinois se faufilent entre les villes dans des trains à grande vitesse lisses comme du verre tandis que les Européens reçoivent leurs soins de santé gratuitement, principalement couverts par des impôts payés par tous, obtiennent six semaines ou plus de vacances payées et prennent leur retraite sans avoir à subir une baisse du niveau de vie.

Permet aux citoyens américains de se sentir intelligents et de commencer à découvrir qui sont nos vrais ennemis. Devinez quoi? Ils sont ici chez nous, pas à Pékin ou à Moscou, et le plus grand d’entre eux est un grand bâtiment à cinq côtés de l'autre côté de la rivière Potomac faisant face au monument Lincoln (NDT le Pentagone).

En octobre 1967, Abbie Hoffman a dirigé un groupe de manifestants lors d'une énorme manifestation anti-guerre à l'extérieur du Pentagone dans une tentative simulée de faire léviter le bâtiment monstrueux construit pendant la Seconde Guerre mondiale. Il serait peut-être préférable de simplement le raser, d'utiliser un domaine éminent pour séparer l'hôtel de Trump de l'ancien bâtiment du Washington Post Office afin qu'il puisse abriter une bureaucratie du département de la guerre beaucoup plus petite et renommée de manière appropriée, puis les forcer à partager le nouvel espace locatif avec un nouveau Département de la Paix.

Nous et les peuples du monde serions tous mieux lotis après un tel changement.

Dave Lindorff est un membre fondateur de ThisCantBeHappening! , un collectif de journaux en ligne, et est un contributeur de l’ouvrage «Hopeless: Barack Obama and the Politics of Illusion (AK Press)».

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2021/03/18/lets-stop-pretending-russia-and-china-are-military-threats/