Des femmes musulmanes thaïlandaises unissent leurs forces contre la violence domestique dans le Sud profond du pays

«Nous avons eu un total de 300 cas en 2018 et avons résolu 100 d'entre eux, ce qui est un bon résultat», a commenté Saleng depuis leur seule pièce avec de grandes fenêtres donnant sur les allées et venues de la mosquée.

«Nous écrivons et enregistrons tout dans un document. Nous commençons par leur demander des détails, puis nous écoutons», a expliqué Rusleena Saleng, la conseillère du bureau de Narathiwat, le centre d'autonomisation et de conseil pour les femmes, qui a ouvert ses portes en 2018.

Isolées géographiquement et culturellement du gouvernement central thaïlandais, les femmes musulmanes thaïlandaises des provinces les plus méridionales du pays travaillent ensemble pour lutter contre la violence domestique contre des femmes comme Fatima, qui sont souvent ignorantes ou incapables d’avoir accès au soutien du gouvernement. Ensemble, une coalition de groupes de femmes et d’ONG ont organisé leurs propres réseaux de conseils, notamment deux bureaux dans les principales mosquées de la ville de Yala et Narathiwat.

Le centre d'autonomisation et de conseil à Narathiwat avec Rusleena Saleng (à gauche) et Zainab Hajimaming (à droite) (Crédit photo: Ryan Anders)

En 2020, il y a eu un total de 3030 cas dans les bureaux de conseil de Narathiwat et de Yala combinés, selon des documents partagés avec Southeast Asia Globe. La violence physique était une composante dans 23% de ces cas - 201 cas à Narathiwat et 486 à Yala.

Fatima s'est d'abord adressée à son imam pour obtenir de l'aide, mais comme sa sœur l'a décrit: «Notre imam local ne lui a pas prêté beaucoup d'attention. Il ne savait pas à quel point ma sœur avait souffert et souffrait au plus profond d’elle.»

L'équipe de recherche de l'Université Walaliak a révélé des cas de femmes qui avaient été «tenues sous la menace d'une arme à feu, frappées à coup de crosse de fusil, étranglées et frappées au visage, et maintenues en résidence surveillée». L’un des coauteurs de l’enquête, Amporn Marddent, a déclaré à Southeast Asia Globe que le maintien des problèmes de violence au sein de la famille est la norme dans le sud profond de la Thaïlande.

Les deux bureaux sont dotés d'un conseiller rémunéré à temps plein et d'une poignée de bénévoles à temps partiel. Le personnel entièrement féminin et entièrement musulman parle le thaï en plus du jawi, la langue de la famille malaise couramment utilisée dans le sud profond de la Thaïlande, les trois provinces les plus au sud de Narathiwat, Yala et Pattani.

Mais la violence contre les femmes est un problème important dans toute la Thaïlande, pas seulement dans le Grand Sud. Une enquête de 2018 publiée dans le Journal of Family Violence, estime que 15% des femmes thaïlandaises en couple, soit environ 5 millions, ont subi des violences psychologiques, physiques et/ou sexuelles à un moment de leur vie.

Malgré l’ampleur du problème, les divers programmes gouvernementaux thaïlandais ne sont pas en mesure de cibler toutes les femmes qui ont besoin d’aide. En 2020, il n'y a eu au total que 1841 appels effectués au numéro 1300 de la hotline du gouvernement signalant la violence domestique, selon les données du ministère du Développement social et de la Sécurité humaine. Cela se compare à un total de 687 cas enregistrés à Narathiwat et Yala impliquant des violences pour la même année.

«Le problème est que les femmes ne se tournent pas vers les agences gouvernementales pour obtenir de l’aide», a déclaré Roseedah Pusu, journaliste à Pattani, qui a lancé le réseau Women Overcoming Violence en 2007.

Depuis un canapé rouge dans son bureau sur l'autoroute bruyante entre Pattani et Narathiwat, Pusu a détaillé les barrières auxquelles les femmes du Sud profond doivent faire face pour recevoir une aide gouvernementale.

«Ils utilisent une langue différente [Jawi] et en raison de leur ignorance de la loi, les programmes gouvernementaux leur sont inaccessibles», a-t-elle expliqué.

En 2017, en plus de son propre réseau de femmes, Pusu a réuni le Muslimah Women’s Club de Narathiwat, l'Association des femmes musulmanes de Yala et l'Association thaïlandaise des travailleurs sociaux. Avec le soutien d'OXFAM Thaïlande, ils ont installé les bureaux à Narathiwat et Yala, recruté des conseillers et des bénévoles et même fait venir une équipe de formateurs de Thaïlande, de Malaisie et d'Indonésie. Malgré les limitations dues à Covid-19, cette coalition a pu élargir encore son réseau de conseil ces derniers mois.

«Cette année, nous avons ouvert le premier de nos 18 bureaux au niveau du district, afin que les gens puissent s'y rendre au lieu des principaux [à Narathiwat et Yala]. Ils peuvent résoudre leurs problèmes au sein de leur propre communauté», a déclaré Pusu.

Mais bien que des milliers de femmes soient venues chercher de l’aide, on ne sait pas combien de temps les deux bureaux pourront continuer à fonctionner.

Une des menaces pour leur travail est le manque de financement. Le soutien financier d'OXFAM a expiré en 2020 et couvrait le lancement des deux bureaux, la formation du personnel et des bénévoles ainsi que les salaires des deux conseillers à plein temps. Le ministère thaïlandais du Développement social et de la Sécurité humaine (MSDHS) est intervenu cette année pour financer les postes de conseiller à temps plein mais ne s'est pas encore engagé pour 2022, malgré des preuves du monde entier selon lesquelles le travail préventif effectué par ces bureaux finit par faire économiser de l’argent au gouvernement.

Un défi supplémentaire réside dans la communauté religieuse thaïlandaise. De nombreux dirigeants islamiques, tous des hommes, sont toujours contre le fait que les femmes jouent un rôle aussi actif et visible dans les questions de conflit conjugal. Avant l'ouverture des bureaux à Narathiwat et Yala, Pusu a tenté en vain d'obtenir l'approbation des chefs religieux pour ouvrir un bureau dans la mosquée principale de Pattani.

«J'ai parlé au président [du Conseil islamique de Pattani] et il a accepté, mais lorsqu'il a proposé mon projet lors d'une réunion et a dit que le projet serait dirigé par des femmes, les autres ont immédiatement dit non», a déclaré Pusu.

Même si un financement durable peut être trouvé et un nouveau bureau établi à Pattani, ces bureaux de conseil sont intrinsèquement limités dans ce qu'ils peuvent accomplir par les communautés religieuses au sein desquelles ils opèrent et dans les dispositions de la loi thaïlandaise.

Dans le cas de Fatima, même si elle a pu obtenir le divorce, elle n’a pas pu récupérer son enfant. En l'absence de procédures supplémentaires pour améliorer sa situation, son dossier au bureau de Narathiwat a depuis été clos. Elle prend des médicaments depuis le jour où elle a perdu son enfant en avril 2019.

«Son état mental est imprévisible», a déclaré sa sœur.

Lien de l’article en anglais:

https://southeastasiaglobe.com/domestic-violence-thailand/